Защитник «Вашингтона» Алексеев: «Мечта — играть в НХЛ, ни о каком отъезде в Россию не думаю»

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался на тему возможного возвращения в КХЛ.

— Весной вы говорили, что в КХЛ по-любому не собираетесь. Остались при той же точке зрения?

— Конечно. У меня мечта — играть в НХЛ, и я буду работать только в этом направлении.

— Будете цепляться за НХЛ, даже если случится так, что вас пропустят через драфт отказов и отправят в АХЛ?

— Да. Ни о каком отъезде не думаю.

— Как бы вы определили свою нынешнюю цель в НХЛ, помимо Кубка Стэнли? Защитником какой пары стать, сколько игрового времени иметь, играть ли в спецбригадах? До какого уровня зарплаты дорасти?

— Сейчас стараюсь не зацикливаться на всем этом. Конечно, хочется проводить много времени на льду — по 20-25 минут — и помогать команде во всех аспектах. Мне без разницы, считается это первой или третьей парой — у нас и третья может двадцать минут играть.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером. В КХЛ защитник играл за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/21 — 64 матча, 17 (8+9) очков.