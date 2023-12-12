Защитник «Вашингтона» об Овечкине: «В детстве ты играешь за него на приставке, а потом он тебе звонит»

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношении с капитаном команды Александром Овечкиным.

— Как бы охарактеризовали отношения с Овечкиным, который старше вас на 14 лет? Опекает, советует что-то?

— У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали — было очень комфортно. Сразу почувствовал себя как дома — как и любой русский, который приезжает в «Вашингтон». Ни одного неудобного момента! Старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро.

— Иван Барбашев рассказывал мне в свое время, что когда в «Сент-Луисе» впервые увидел Владимира Тарасенко, то разволновался так, что двух слов связать не мог. А когда вы Овечкина — то же самое?

— Конечно. В детстве ты играешь за него на приставке, а потом тебя драфтует «Вашингтон», и он тебе звонит прямо во время драфта... Трудно было поверить в реальность происходящего. Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. «Не стесняйся, — сказал, — подходи, если есть любые вопросы, поможем». Сразу позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро.

— Он может порекомендовать вам какую-то книжку или программу в YouТube?

— Может. Вчера вот на ужине как раз про YouТube говорили — Кузя тоже порекомендовать что-то любит. Обычно разговариваем про какие-то интервью. Не только спортивные — на разные темы. По хоккею Саша тоже может что-то подсказать. Разносторонний человек.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером.