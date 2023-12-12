Защитник «Вашингтона» Алексеев ответил на вопрос, кто сильнее в лучшие годы: Овечкин или Макдэвид

Сегодня, 08:00
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры против лучших хоккеистов мира.
— Против кого вам в НХЛ пока было играть сложнее всего?
— В этом сезоне — против «Флориды». У них все четыре звена сыгранные и хорошие. Стало понятно, за счет чего они в прошлом сезоне в финал вышли.
— А против кого персонально тяжелее всех?
— Блин, Макдэвид, конечно, в порядке! Но в прошлой игре с ними было пару сменок, когда подкатился к нему хорошо, и Коннору не оставалось ничего, как просто в зону забросить!
— Скажите рецепт игры против Макдэвида.
— Да поплотнее с ним играть. Не давать ему свободного льда — и все.
— И все?
— Конечно, ха-ха! Но я особо много не выходил против него. Несколько смен.
— Праймовый Овечкин или праймовый Макдэвид?
— У каждого есть свои плюсы... Конечно, Овечкин!