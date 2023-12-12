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Сегодня, 08:00

Защитник «Вашингтона» Алексеев ответил на вопрос, кто сильнее в лучшие годы: Овечкин или Макдэвид

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры против лучших хоккеистов мира.

— Против кого вам в НХЛ пока было играть сложнее всего?

— В этом сезоне — против «Флориды». У них все четыре звена сыгранные и хорошие. Стало понятно, за счет чего они в прошлом сезоне в финал вышли.

— А против кого персонально тяжелее всех?

— Блин, Макдэвид, конечно, в порядке! Но в прошлой игре с ними было пару сменок, когда подкатился к нему хорошо, и Коннору не оставалось ничего, как просто в зону забросить!

— Скажите рецепт игры против Макдэвида.

— Да поплотнее с ним играть. Не давать ему свободного льда — и все.

— И все?

— Конечно, ха-ха! Но я особо много не выходил против него. Несколько смен.

— Праймовый Овечкин или праймовый Макдэвид?

— У каждого есть свои плюсы... Конечно, Овечкин!

Александр Овечкин и&nbsp;Александр Алексеев. «Овечкин звонил познакомиться и сразу позвал на день рождения». Интервью защитника «Вашингтона» Алексеева

Александр Алексеев (хоккей)
Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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