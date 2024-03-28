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НХЛ

28 марта, 03:17

Защитник «Вашингтона» Бир попал в программу помощи игрокам НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на официальном сайте объявил, что защитник Итан Бир попал в программу помощи игрокам НХЛ. 26-летний канадец будет недоступен на неопределенный период, пока будет получать помощь.

По условиям программы, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, хоккеист вернется в клуб, после того как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду.

В этом сезоне Бир принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов принимал участие в программе помощи игрокам НХЛ. После этого россиянина обменяли в «Каролину».

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