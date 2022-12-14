«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 800 голов третьим в истории НХЛ и теперь в шаге от достижения Горди Хоу.

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Овечкин сделал хет-трик в гостевом матче «Вашингтона» с «Чикаго» (7:3). Капитан «Кэпиталз» продлил результативную серию после трех игр с четырьмя шайбами в пустые ворота, против «Блэкхокс» набрал 4 (3+1) очка и принес команде пятую победу подряд.

Овечкин распечатал вратаря «Чикаго» Петра Мразека на 24-й секунде, в 136-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ, превзошел в этом Яромира Ягра и установил новый рекорд лиги. В середине первого периода в большинстве россиянин оформил дубль после длинной смены и еще одной игры на отскоке.

Овечкин провел третью шайбу в третьем периоде почти сразу после очередного выхода на лед с передач Энтони Манты и Евгения Кузнецова и оформил 29-й хет-трик в лиге. И это был тот самый момент. Праздновать 800-й гол Александра выскочила вся команда, местная публика бросала бейсболки и устроила овацию со скандированием «Ови!», а лидеры «Блэкхокс» Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн тепло поприветствовали капитана гостей после игры.

Овечкин — третий хоккеист в истории НХЛ с 800 голами в регулярных чемпионатах и единственный с таким числом шайб за один клуб. 37-летний россиянин добрался до отметки за 1305 матчей. Горди Хоу выбил 800 после 1748 игр в 51 год, а Уэйн Гретцки — после 1116 в 33.

Ови до достижения Хоу по голам в НХЛ остался один гол, до рекорда Гретцки — 94. При этом Александр по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (872, 800+72 в 1451 матче) уже обошел Хоу (869, 801+68 в 1924), впереди только Гретцки (1016, 894+122 в 1695).

Александр Овечкин празднует 800-й гол в НХЛ вместе с партнерами. Фото USA Today Sports

«Ови пообещал не зацикливаться на рекорде»

В начале недели владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подтвердил то, что было понятно и так: цель клуба на ближайшие годы — гонка Овечкина за рекордом Гретцки. Босс «Кэпиталз» не планирует начинать перестройку, как он сделал это в сезоне-2003/04 перед выбором Александра под первым номером драфта и годичным локаутом. Вопрос о переменах актуален из-за высокого среднего возраста команды, большого числа игроков с истекающими контрактами, серии вылетов в первом раунде плей-офф после исторического чемпионства-2018 и тяжелого старта сезона на фоне травм. Леонсис рассчитывает, что «Столичные» останутся конкурентоспособными и помогут капитану, а главная звезда в истории клуба дал ему обещание побороться за второй Кубок Стэнли.

«Я не собираюсь делать то же, что в прошлый раз, и обменивать всех. Уверен, в команду будут вливаться некоторые молодые игроки, но мы не собираемся ее перестраивать. Для меня перестройка — это когда ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза, говоришь им, что мы будем очень, очень плохи. А если мы будем очень, очень плохи, не думаю, что Алекс побьет рекорд», — сказал Леонсис.

Босс «Вашингтона» раскрыл обещание Овечкина, который проводит второй сезон по подписанному в 2021 году пятилетнему контракту: «Он очень хорошо знает, как сделать это правильно. Алекс сказал: «Я не собираюсь быть игроком третьего звена, выходить на 8-10 минут, появляться в большинстве и забивать свои голы. Это не то, чего я хочу. Пообещайте мне, что команда останется конкурентоспособной на уровне плей-офф». И он пообещал постоянно быть в форме, не зацикливаться на рекорде, а думать о том, чтобы выиграть еще один Кубок Стэнли. Если команда будет конкурентоспособной, он будет много забивать».

Леонсис также рассказал, что Гретцки подтвердил свое намерение посещать все матчи «Вашингтона» при приближении Овечкина к рекорду. То же самое делал Горди Хоу, когда к его достижению в 1989 году подобрался Великий.

Александр Овечкин благодарит публику на арене в Чикаго. Фото USA Today Sports

«Чувствовал, что болельщики хотят увидеть этот исторический момент»

Овечкин нередко притормаживал при приближении к значимым цифрам. За 18 сезонов у него были разные рекорды и достижения. Отметка в 800 шайб — не просто красивое число, это нечто особенное.

«Я не стараюсь концентрироваться на цифрах, но, очевидно, что мы все ближе, а потому, конечно же, будет все больше разговоров и внимания. Оказаться в такой компании — это будет особенный момент для меня, моей семьи, всей команды», — сказал Овечкин на прошлой неделе.

Капитан «Вашингтона» прошел дистанцию от 700 до 800 голов с конца февраля 2020 года даже с сокращением двух сезонов. За это время в историческом списке снайперов он поднялся с восьмого места и обогнал Майка Гартнера (708), Фила Эспозито (717), Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766).

В этом сезоне Овечкин обошел одно из великих достижений Горди Хоу — по голам за один клуб. Легендарный канадец забросил 786 шайб за 25 сезонов в «Детройте», а после возвращения в хоккей завершил карьеру в «Хартфорде» в 1980-м в 52 года. Мистер хоккей ушел из жизни в 2016-м. Александр тепло вспоминает встречу с Хоу на Матче звезд-2009, после которой у него осталось совместное фото с автографом легенды. Теперь он рассчитывает получить в подарок клюшку Горди, о чем может попросить одного из его сыновей, Марка. Их первая встреча состоялась в начале ноября в Детройте, когда россиянин как раз повторил рекорд Хоу по голам за один клуб.

После матча «Вашингтона» в Чикаго клюшка Овечкина стала подарком для одного из юных поклонников «Кэпиталз». Автор НХЛ Майк Вогель привел разговор с Александром перед игрой. На раскатку россиянин пришел в худи с надписью на спине «Что ж, я не Майкл Джордан» (особый юмор в городе легенды «Буллз»). На вопрос, сколько он собирается забить голов сегодня, капитан предположил, что три. И когда это получилось, был тронут реакцией публики.

«Это здорово. Болельщики скандировали мое имя, бросали свои кепки. Даже на разминке чувствовал эту энергию, что болельщики смотрят на меня и хотят увидеть этот исторический момент», — сказал Овечкин после матча.

Кузнецов в то же время заметил: «Отдаю должное Чикаго. Невероятно, как его любят болельщики. Спасибо им за это. Он может ничего не сказать, но это многое значит. Я знаю, когда он уверен в себе, а когда начинает немного нервничать. И здесь он начал немного волноваться. Болельщики заставили его немного смутиться».

Александр Овечкин после матча «Вашингтона» с «Чикаго». Фото USA Today Sports

«Счастлив сделать это вместе с вами, ребята»

Овечкин оформил хет-трик и привел в восторг не только зрителей. Кажущаяся легкость и новое огромное достижение по-прежнему впечатляют соперников и партнеров.

«Это нечто. Не каждый день видите, как кто-то забивает 800 голов, верно? — заметил Кузнецов. — По какой-то причине мне иногда кажется, что, когда он забивает, его никто не накрывает. И это то, чему мне все еще предстоит когда-то научиться — увидеть, делает ли он что-то, чтобы остаться одному. Но так много раз он просто оставался в одиночестве перед створом — вероятно, у него есть особое чувство».

Сам Овечкин о голах сказал просто: «Это здорово. Первые два гола — после хороших отскоков, третий — после хорошего паса Манта, и я просто должен был забить. Шайба была на крюке, оставалось отправить ее в сетку. И это случилось. Как только это произошло, чувствуешь какое-то облегчение, счастье и наслаждение».

В раздевалке капитана ждал пивной душ от команды. Питер Лавиолетт по традиции зачитал очередные рекорды Ови, ему вручили переходящий приз лучшему игроку вечера — сплетенную веревку. И пока Кузнецов готовил динамометр для проверки силы хвата, произнес речь.

«Что ж, как всегда говорю, — начал Александр, после чего Евгений успел вставить: «Спасибо Кузе». — Без вас, ребята, честно, никогда бы не достиг таких цифр. Это очень значимо. Это мощно, хорошо для хоккея, прекрасно для клуба. Счастлив сделать это вместе с вами, ребята. Это нечто особенное. Большое достижение, но давайте добьемся большего».

В ближайших матчах «Вашингтон» на своем льду постарается продолжить победную серию и приблизиться к зоне плей-офф. Клуб наверняка готовит нечто особенное для 801-го и 802-го голов капитана, но тот просит не забегать вперед.

«Это огромное число. Это лучшая компания, которую только можно представить, когда начинаешь играть в хоккей, оказаться рядом с Горди, который первым выбил 800 голов. Восемь сотен, я третий человек, который забил так много голов. Без моих партнеров, без клуба, болельщиков, моей семьи никогда бы не добрался до такого числа и не говорил бы сейчас о таких числах», — сказал Овечкин.

На вопрос о близком рекорде Хоу снайпер добавил: «Давайте идти шаг за шагом. Посмотрим. Сейчас мы наконец-то возвращаемся домой, проведу время с женой и детьми, а потом следующая игра».

В ближайшем матче «Кэпиталз» примут «Даллас» (в ночь на 16 декабря) и затем проведут еще две игры дома — с «Торонто» и «Детройтом» (18 и 20 декабря).