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НХЛ

Сегодня, 09:45

Большой юбилей канадской звезды. Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ в матче против бывшего клуба

Михаил Скрыль
Корреспондент
Капитан «Торонто» Джон Таварес и вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Но «Торонто» все равно проиграл в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).
Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.
12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Скромный игровой день НХЛ украсил матч «Айлендерс» против «Торонто». Цепляла вывеска большим статистическим ожиданием: форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес приближался к отметке в 1000 очков в лиге. До встречи с «Островитянами» канадец три матча подряд отличался голевыми передачами, предвкушая юбилей. Официальное вхождение в «клуб 1000» состоялось на Лонг-Айленде — в месте, где Таварес провел девять лет энхаэловской карьеры. Именно «Айлендерс» в далеком 2009-м году задрафтовали нападающего под первым номером. На 15-й год в лиге Джон высадился в Нью-Йорке, чтобы установить важное достижение, но уже в качестве капитана «Торонто».

Для «Мэйпл Лифс» матч начался оптимистично. Остон Мэттьюс на шестой минуте включил режим снайперской машины и реализовал большинство. Тем самым сравнялся в гонке с Никитой Кучеровым — у каждого теперь по 19 шайб. «Айлендерс» правильно отреагировали на быстрый гол. Хозяевам удалось не только оперативно сравнять счет. На старте второго периода они уже вели в две шайбы. Постарались лидеры, от которых уместно ждать поддержки в таких моментах. По голу у Брока Нельсона, Кейси Сизикаса и Кайла Палмьери.

В дуэли российских вратарей справедливую победу запишем Илье Сорокину. Основной голкипер «Островитян» получил больше работы, чем тезка из «Торонто». Самсонов мог и не выйти в старте, если бы не травма Джозефа Уолла, который вырвал роль первого номера из ловушки россиянина. Илья так и не стабилизировал игру, хотя регулярный чемпионат приближается к первой трети. Сорокин, если сравнивать с Самсоновым, выступает ровнее и чаще побеждает. От «Торонто» Илья пропустил три гола с 39 бросков, хотя вместе с командой был близок к тому, чтобы закончить матч в основное время.

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Предвосхищающий юбилей Таварес отыграл одну шайбу в середине второго периода. Некоторые болельщики «Айлендерс» до сих пор не простили канадцу уход из команды после девяти сезонов. В пяти из них Джон выводил «Островитян» с капитанской нашивкой. Но нападающий сам захотел играть в «Торонто» — клубе из хоккейного мегаполиса, где он вырос. Символично, что 1000-е очко форвард отпраздновал вместе с фанатами, которых когда-то называл родными, а теперь часть из них озлоблены на Джона и считают его предателем.

«Мэйпл Лифс» спаслись за семь секунд до сирены: Морган Райлли накатил на пятак и добил отскочившую от Сорокина шайбу, а ассистировали защитнику Нюландер и юбиляр Таварес, которого выскочила поздравить на лед вся команда.

К лидерам «Торонто» давно сложилось противоречивое отношение. Последние годы Мэттьюс и компания не могут отбиться от клейма «королей регулярок». Явно на другие результаты в плей-офф, чем единственный проход первого раунда за шесть лет, рассчитывал Таварес, когда в 2018 году подписал семилетний контракт с клубом. Чтобы выбить 1000 очков, Джону потребовалось 1054 матча. «Мэйпл Лифс» уступили в овертайме, но как минимум один человек в свитере «Торонто» совершенно точно покинул стадион довольным. Это отец Тавареса, который присутствовал на матче и своими глазами увидел, как сын достиг гроссмейстерский рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Джон Таварес
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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