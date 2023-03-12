Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила российского вратаря. «Вашингтон» не теряет надежду на плей-офф

«Кэпиталз» еще в игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Энгвалль — 13, 5:18 — 1:0. Строум — 16 (Сандин, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Оши — 17 (Сандин, ван Римсдайк), 19:13 — 1:2. Манта — 10 (Овечкин, Строум), 44:15 — 1:3. Дауд — 11, 52:18 — 1:4. Бэкстрем — 4 (Сандин, Манта), 53:19 — 1:5.

Вратари: Варламов — Кемпер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 18 (4+8+6) — 27 (12+8+7).

Наши: Романов (16.43/0/+1) — Алексеев (11.55/1/-1), Кузнецов (19.52/2/-1), Овечкин (19.49/4/0).

12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

В Нью-Йорке состоялся важный матч между «Айлендерс» и «Вашингтоном», который носил принципиальный характер. Команды ведут ожесточенную борьбу за попадание в заветную восьмерку, но положение «Кэпиталз» в этой гонке не выглядит предпочтительным. Гостям было необходимо побеждать, чтобы не усугубить и без того сложную ситуацию. Вряд ли Семен Варламов рассчитывал, что получит от своего бывшего клуба целую авоську шайб, но «столичных» в этот вечер было не остановить.

«Мы все еще боремся за плей-офф. Мы все еще пытаемся попасть туда. Если посмотреть на наши звенья — да, мы потеряли некоторых ключевых игроков, но мы также приобрели пару очень крепких ребят. Нам необходимо пытаться выигрывать каждую игру и не опускать руки», — сохраняет позитив Александр Овечкин. Насчет новых игроков в команде он действительно прав. Защитник Расмус Сандин вошел в состав, как влитой, а в четырех первых матчах за «Вашингтон» набрал 8 (1+7) очков.

Контракт 23-летнего шведа с зарплатой 1,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24 и пока его обмен полностью оправдывает себя. Сегодня Сандин стал одним из главных героев матча и оформил в новой команде уже второй ассистентский хет-трик. Несмотря на пропущенную шайбу в начале первого периода, гости быстро вернулись в игру и превзошли соперника во многих компонентах. По воротам Варламова нанесли 12 бросков, в то время как Дарси Кемпер получил в три раза меньшую нагрузку. Хозяева выглядели так аморфно, словно путевка в плей-офф уже в кармане.

«Айлендерс» вполне заслужили свист родных болельщиков, ведь даже пять попыток большинства команда просто растранжирила. Хотя «Вашингтону» здесь стоит отдать должное. В последних 22 матчах «столичные» выстояли в меньшинстве 51 раз из 58 (87,9 процентов), и это впечатляющая статистика. Свое большинство гости также не реализовали, но и так смогли забить пять голов. Овечкин во второй игре подряд остался без заброшенной шайбы, но в начале третьего периода после качественной работы на пятаке помог отличиться Энтони Манте.

Александр был заметен на площадке, нанес четыре броска, а в одном из эпизодов провел жесткий силовой против защитника «островитян» Скотта Мэйфилда. В соцсетях уже развернулась жаркая дискуссия на тему того, по правилам ли вообще действовал капитан «Вашингтона». «Я люблю Ови с первого дня в НХЛ, но это слишком поздний силовой. Очевидное нарушение правил! Куда смотрят арбитры?», — пишет один из пользователей. В любом случае судьи оставили этот момент без внимания, и игра продолжилась.

Отличный матч провел также Тревор ван Римсдайк. Вчера 31-летний защитник продлил соглашение с клубом на три года и общую сумму девять миллионов долларов, а сегодня отметился двумя передачами и показателем полезности «плюс четыре». В целом претензий к «Вашингтону» на этот раз быть не может. Команда наконец-то выглядела цельной и мотивированной. Гости заблокировали 19 бросков и позволили нанести по своим воротам лишь 18. Это лучший показатель «столичных» в сезоне, но расслабляться не стоит. На очереди у «Кэпиталз» спаренные матче против «Рейнджерс» и «Баффало», а терять очки уже никак нельзя.