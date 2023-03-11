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Сегодня, 09:10

Бобровский спас для «Флориды» два очка! Российский вратарь затащил в овертайме

Михаил Зислис
Обозреватель
«Флорида» — «Чикаго». Сергей Бобровский в игре.
Фото USA Today Sports
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«Пантерз» с трудом обыграли аутсайдера.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)
Голы: К. Джонс — 3 (Рэддиш, Т. Джонсон), 6:49 — 0:1. Катчук — 3 (Андерсон, Хайра), 17:53 — 0:2. Беннетт — 16 (Ткачак, Луостаринен), 48:29 — 1:2. Райнхарт — 22 (бол., Ткачак, Монтур), 48:58 — 2:2. Луостаринен — 16 (Ткачак, М. Стаал), 52:42 — 3:2. Гуттман — 4 (Хайра, Дикинсон), 59:15 — 3:3. Монтур — 12 (Барков, Верхэге), 62:43 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Мразек.
Штраф: 22 — 8.
Броски: 43 (9+14+16+4) — 24 (7+8+8+1).
Наши: — - Зайцев (17.15/1/-1).
11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17 468 зрителей.

«Чикаго» сделал все, чтобы преуспеть в гонке за вундеркиндом Коннором Бедардом. Менеджмент клуба ударно поработал в дедлайн, распродав почти всех, кто похож на серьезного хоккеиста. Только дорогой защитник Сет Джонс, который будет получать 9,5 миллиона долларов за сезон до 2030 года, напоминает о былой роскоши и громких амбициях.

Джейсон Цукер и&nbsp;Сергей Бобровский после столкновения. Не только вратарь, но и тафгай: Бобровский чуть не побил соперника!

Совершенно нет уверенности, что нынешний состав мог бы успешно выступать даже в АХЛ. Иногда команде удается выстрелить, как это случилось во вторник, когда рвущаяся в плей-офф «Оттава» была разгромлена со счетом 5:0. Но шесть поражений в последних семи матчах — прямой намек на истинную цель команды на остаток сезона.

В этой ситуации оценивать игру пришедшего из «Оттавы» российского защитника Никиты Зайцева невероятно сложно, так же как и прогнозировать его дальнейшее будущее в НХЛ. Его контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов истекает только через год. Прямо сейчас от Зайцева, как и остальных игроков команды, ничего сверхъестественного не ждут. Россиянин, выходивший во второй паре, в целом смотрелся нормально, но в случае с первым голом «Флориды» мог действовать получше. Он не успел помешать лидеру соперника Мэттью Ткачуку отдать голевой пас на Сэма Беннетта. Именно с этого эпизода хозяева начали свое яркое возвращение в игру.

«Пантеры» продолжают борьбу за место в плей-офф и отстают от идущего восьмым на Востоке «Питтсбурга» всего на два очка. Однако долгое время у них против «Чикаго» ничего не получалось. Только ближе к середине третьего периода дела пошли на лад. Обвинять Сергея Бобровского, дважды пропустившего после быстрых контратак соперника уже к 18-й минуте матча, было бы несправедливо. Именно российский ветеран, играющий без замен три недели, сохраняет свою команду в кубковой гонке. Его молодой напарник Спенсер Найт в середине февраля покинул расположение клуба и проходит программу помощи, организованную лигой и профсоюзом игроков. В чем именно дело — все молчат, а пока Бобровскому приходится отдуваться за всех. При минимуме работы россиянин отличился, не дав в овертайме забить форварду «Чикаго» Джейсону Дикинсону.

«Чикаго» даже с учетом своих кадровых сложностей выглядел неплохо. Было совсем не похоже, что команда играет в поддавки и думает только о Бедарде. Многим хоккеистам надо думать о своем будущем, поэтому они очень старались. Гости сравняли счет на последней минуте третьего периода, ушли в овертайм и оторвались от идущего последним в лиге «Коламбуса» на целых три очка.

«Флорида» изрядно потрепала нервы своим болельщикам, прежде чем оформила свою победу. Защитник Брэндон Монтур, стоя спиной к чужим воротам, попал неудобной стороной крюка по скачущей шайбе и пробил вратаря Петра Мразека.

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Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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