Федотов дебютировал в НХЛ: впечатлил Тортореллу и перепутал ворота

Теперь в лиге есть еще один русский голкипер.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кэйтс — 4, 4:57 — 1:0. Мартин — 4 (Маклин), 12:03 — 1:1. Хорват — 30 (Барзал, Сизикас), 12:21 — 1:2. Санхейм — 11, 20:43 — 2:2. Ли — 19 (Романов), 37:54 — 2:3. Фрост — 13 (Драйсдейл, Конекны), 59:50 — 3:3. Нельсон — 29 (Палмиери), 61:24 — 3:4.

Вратари: Эрссон (Федотов, 20:00) — Варламов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (11+3+18+0) — 27 (6+17+3+1).

Наши: Замула (16.38/0/-2) — Романов (19.01/4/+1).

2 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 556 зрителей

Незадолго до очередного матча с «Айлендерс» болельщики «Филадельфии» только и делали, что костерили Джона Торторелла за решение в очередной раз выпустить в старте шведского голкипера Самуэля Эрссона, вдрызг провалившего пару дней назад встречу с «Чикаго». Фанбаза пенсильванцев была уверена: Иван Федотов должен как можно скорее дебютировать в НХЛ и стать свежей струей, которая поможет перезагрузиться поймавшим спад «Флаерз».

Однако долго ждать появления россиянина на льду в сегодняшней игре с «Островитянами» им не пришлось. Уже в первом периоде скандинав не справился с двумя бросками в ближний угол от Мэтта Мартина и Бо Хорвата — и в перерыве Торторелла все-таки исполнил желание фанатов, доверив рамку бывшему матросу ВМФ с самого начала второй двадцатиминутки.

Свой путь в «Филадельфии» самый высокий голкипер в истории НХЛ (202 см) начал с эффектного спасения ловушкой, остановив вывалившегося «1 в 0» Мэтта Барзала. Причем этот сейв он сделал незадолго до того, как хозяева сравняли счет благодаря голу Трэвиса Санхейма.

Не дрогнул Федотов и ближе к середине матча, перекрыв низ и снова обокрав Барзала после классной проникающей передачи от Пьера Энгвалля.

Однако в концовке второго периода гости все же пробили его. На 38-й минуте Трэвис Конекны и Скотт Лотон не поняли друг друга в своей зоне и позволили сделать наброс на пятак Александру Романову, который здорово нашел на пятачке подставление Андерса Ли.

К счастью, в третьем периоде «Флаерз» просто задавили ньюйоркцев, умудрившись перебросать соперника в шесть раз (19-3), и вполне заслуженно перевели игру в овертайм за девять секунд до сирены. Вот только в дополнительное время команду Тортореллы ждал полный провал. Тайсон Форстер грубо ошибся при попытке раскатиться и позволил Кайлу Палмьери на пару с Броком Нельсоном разорвать Федотова. Разве могут здесь быть хоть какие-то вопросы к вратарю?

Забавно, что незадолго до старта овертайма Иван перепутал ворота и прикатил к рамке «Айлендерс». Благо рядом оказался Семен Варламов, который оперативно отправил соотечественника по назначению. Похоже, новичок банально забыл о том, что в НХЛ меняются воротами перед началом дополнительной пятиминутки.

«Я восхищен им. Он мягко вошел в игру. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде», — не мог не отметить игру дебютанта Торторелла на пресс-конференции.

Более чем уверенной игрой с 19 отраженными бросками Федотов сделал заявку на то, чтобы начать следующий матч с «Баффало» в старте. Учитывая шаткое положение «Филадельфии» в борьбе за плей-офф, коучу «Флаерз» нужно банально довериться тому, кто лучше здесь и сейчас — времени на прожарку своего нового голкипера через тренировки у него попросту нет.