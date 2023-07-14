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Скандалы

Сегодня, 14:10

Сын советского хоккеиста угодил в громкий скандал. Гальченюк окончательно добил свою карьеру в НХЛ

Алекс Гальченюк обвиняется в нападении, сопротивлении аресту и аварии
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Алекс Гальченюк
Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press
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После ареста «Аризона» почти сразу же расторгла с ним контракт.

Вчера карьера американского нападающего Александра Гальченюка в НХЛ, которому десять лет назад прочили звездное будущее, фактически завершилась. Вряд ли какой-то клуб решится дать ему еще один шанс. «Аризона» расторгла однолетний контракт, заключенный с Гальченюком всего 12 дней назад. Эта новость сразу вызвала удивление и подозрения, поскольку клуб отказался от поясняющих комментариев.

Чуть позже журналистка The Athletic Кэти Стрэнг поделилась сенсационными подробностями скандала, который привел к радикальному решению. Она сообщила со ссылкой на полицейское управление города Скоттсдейл, что Гальченюк был арестован 9 июля по ряду обвинений, включая «нападение на частную собственность, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы или запугивание». Хоккеист въехал в чью-то машину и пытался скрыться. Обвинение ему предъявили в понедельник, когда и выпустили под залог, а суд по его делу состоится в августе.

Хоккеист Алекс Гальченюк
Фото Global Look Press

Отец Гальченюка родился в Минске и в советское время в конце 80-х — начале 90-х запомнился по выступлениям за московское «Динамо». Потом в его карьере были разные лиги и разные страны, а также участие в четырех чемпионатах мира в составе белорусской сборной. Он доигрывал у себя на родине. А Гальченюк-младший, родившийся в американском Милуоки, занимался в школах московских «Динамо» и «Спартака», прежде чем снова отправился в Северную Америку.

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Он сделал себя имя в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сарнию» вместе с Наилем Якуповым. На драфте-2012 россиянина под первым номером выбрал «Эдмонтон», американца — под третьим «Монреаль». Гальченюк провёл 654 матча в НХЛ, но звездой так и не стал. Больше всему ему удался стартовый отрезок в «Канадиенс». За шесть лет он дважды набрал больше 50 очков, став в эти сезоны вторым бомбардиром «Хабс» в регулярном чемпионате.

В 2016 году произошел скандал, связанный с домашним насилием — правда, Алекс был не нападавшим. Гальченюк во время большой вечеринки у себя дома поссорился со своей канадской подругой Шанель Лещински. Та ударила его на глазах свидетелей. Оба были арестованы полицией Монреаля и допрошены, однако игрок отказался от возбуждения дела.

Хоккеист Алекс Гальченюк
Фото Global Look Press

Немного позднее всплыла еще одна история. Бывший главный тренер «Канадиенс» Марио Трамбле во время интервью на местном радио заявил, что Гальченюк дважды принимал участие в специальной программе НХЛ, направленной на избавление от алкогольной и наркотической зависимости. Клуб эти обвинения не подтвердил.

Последние годы форвард показывал свой талант лишь редкими всплесками, а минувший сезон большой частью провел в фарм-клубе «Колорадо» в АХЛ. За основную команду он сыграл всего 11 матчей, не набрав в них ни одного очка.

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Гальченюка не первый год зовут в КХЛ, причем интерес к нему проявляли разные клубы, включая ЦСКА и «Салават Юлаев». Он неизменно отказывался. Возможно, нынешняя история не оставит ему выбора. Хотя всегда остается вариант с комфортной и спокойной Швейцарией, тем более за карьеру в НХЛ Гальченюк заработал свыше 25 миллионов долларов.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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