Игровая ночь в НХЛ: Капризов снова ставит рекорды, а россияне приносят первую победу «Ванкуверу»

Михеев забил первые голы за новый клуб.

«Миннесота» после провального старта сезона потихоньку приходит в себя. Команда набирает баллы уже четыре матча подряд, а сегодня одержала третью победу. Кирилл Капризов в двух последних встречах остался без очков, но в игре против «Оттавы» он не только забросил красивую шайбу, но и помог реализовать Матсу Зукарелло численный перевес.

Новый рекорд Капризова

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Миннесота» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Дебринкэт — 2 (Жиру, Хэмоник), 3:47 — 1:0. Зуккарелло — 5 (бол., Эддисон, Капризов), 7:53 — 1:1. Капризов — 5 (Сперджен, Годро), 18:24 — 1:2. Хартман — 1 (Эрикссон Эк), 24:25 — 1:3. Шабо — 2 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 44:03 — 2:3. Годро — 1 (мен., п.в., Хартман), 57:39 — 2:4.

Вратари: Форсберг (57:27 — 57:39, 58:00 — 59:04) — Флери.

Штраф: 20 — 22.

Броски: 29 (11+9+9) — 40 (13+17+10).

Наши: Зайцев (12.20/0/-1), Зуб (21.14/1/-1) — Капризов (18.50/4/+1).

28 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13870 зрителей.

Кроме этого, россиянину покорился очередной клубный рекорд. Кирилл набрал 50-е очко в НХЛ в большинстве и для этого ему понадобилось 143 матча. Прежнее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, затратившему 186 игр на аналогичный результат. Возможно, это не самый громкий рекорд, зато в очередной раз демонстрирующий значение Капризова для «Миннесоты».

В семи матчах сезона на его счету стало 10 (5+5) баллов при общей полезности «-5». Свой гол Кирилл забил в концовке первого периода и сделал это в не совсем войственной для себя манере. Форвард эффектно подправил шайбу после броска Джареда Сперджена и вывел свою команду вперед. Кирилл был признан третьей звездой встречи, а лучшим игроком матча стал Марк-Андре Флери, который наконец-то набирает форму.

В состав «Оттавы» вернулся защитник Никита Зайцев, но за 12 минут игрового времени ничем заметным он не отметился. «Сенаторз» потерпели первое поражение за пять матчей. На игре команды может серьезно сказаться отсутствие форвард Джоша Норриса, который может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча. Американец стал лучшим снайпером «Оттавы» в прошлом сезоне и это большая потеря для «сенаторов».

Чудо «Ванкувера»

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы: Михеев — 1 (Шенн, Кузьменко), 4:38 — 0:1. Олексяк — 2 (Шульц, Танев), 18:39 — 1:1. Маккэн — 5 (Гурд, Данн), 19:44 — 2:1. Михеев — 2 (бол., Дрис, Гарлэнд), 23:58 — 2:2. Кузьменко — 2 (бол., Миллер, Петтерссон), 34:17 — 2:3. Бенайерс — 4 (Шварц, Эберле), 34:32 — 3:3. Петтерссон — 4 (Шенн), 41:16 — 3:4. Гарлэнд — 3 (п.в.), 58:35 — 3:5. Шварц — 4 (бол., Эберле, Бураковски), 59:30 — 4:5.

Вратари: Джонс (58:06 — 58:35, 58:45 — 59:30, 59:34) — Демко.

Штраф: 19 — 23.

Броски: 36 (14+8+14) — 19 (9+7+3).

Наши: — - Кузьменко (16.23/2/+2), Михеев (16.23/3/+2), Подколзин (7.38/1/-1).

28 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Неужели это произошло? «Кэнакс» после семи поражений подряд и нового клубного антирекорда одержали первую победу в сезоне. Команда на выезде с большим трудом обыграла «Сиэтл», при этом разгромно уступила сопернику по броскам 19-36. Только качественная игра в большинстве и высокая реализация моментов помогли гостям прервать свою черную полосу.

Главным героем встречи стал российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев, который оформил дубль. Это его первые голы за новую команду. Недавно форвард только восстановился после травмы, но постепенно вкатывается в сезон. Илья открыл счет в матче в равных составах, а в начале второго периода реализовал большинство.

Не остался в стороне и другой российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Он не набирал очки в четырех матчах подряд и заработал показатель полезности «-6». Сегодня форвард был в полном порядке. Он не только реализовал большинство, но и поучаствовал в первом голе Михеева. Это вторая шайба Андрея за «Ванкувер» и забил он ее словно под копирку — снова в большинстве, снова с передачи Джей-Ти Миллера и снова с пятака.

Концовка была очень жаркой. Несмотря на отмененный гол, «Сиэтл» сумел забить за 30 секунд до финальной сирены и сократить отставание до минимума, но гости не имели права вновь проиграть. Светиться от счастья болельщики «Ванкувера» вряд ли будут, но уже какой-то луч надежды появился. Возможно, именно победы команде не хватало для того, чтобы обрести психологическую уверенность.

Стоит отметить, что для 67-летнего Брюса Будро эта победа стала 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он 22-й тренер в истории, достигший такой отметки.