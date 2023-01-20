Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

Останется россиянин в «Филадельфии»? А вообще в НХЛ? Скорее всего, будет обмен.

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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов на несколько дней задвинул на второй план главных звезд НХЛ. Он решительно отказался выходить на разминку перед матчем с «Анахаймом» в радужном свитере в поддержку ЛГБТ-движения. Игрок тактично объяснил свою позицию принадлежностью к православной вере, заслужив уважение со стороны адекватных людей и заставив взорваться тех, кто слепо следует текущей общественной повестке и не допускает альтернативного мнения. НХЛ даже выпустила специальное заявление, указав, что хоккеисты сами могут решать, какие инициативы им поддерживать.

Этот скандал сделал фамилию русского защитника известной далеко за пределами хоккея. Однако будущее Проворова в «Филадельфии» покрыто мглой. Дело чисто в спортивных аспектах. Второй год циркулируют слухи о неизбежном обмене россиянина. В последнее время они еще больше усилились. Недавно известный североамериканский журналист Элиотт Фридман, известный своим умением добывать инсайды, написал, что Проворов и «Флайерс» достигли точки, когда обмен станет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Прямо сейчас заявлять о неизбежности сделки преждевременно. Защитнику недавно исполнилось всего 26 лет. У него впереди как минимум 5-6 лет продуктивной карьеры. Контракт с ежегодной зарплатой 6,75 миллиона долларов будет действовать до окончания сезона-2024/25. Обычно игроки этого амплуа, способные проводить на стабильно хорошем уровне по 24-25 минут, очень высоко котируются своими командами. «Филадельфия» задрафтовала Проворова в 2015-м под седьмым номером, вложив в его развитие много времени и потратив много денег.

Однако россиянин за семь сезонов всего дважды преодолел отметку в 0,5 очка в среднем за игру и по большому счету веры в себя не оправдал. Вырасти из хорошего защитника в звезду ему не удалось. Это не его вина — просто изначально он был несколько переоценен. Креатива при действиях с шайбой на чужой линии ему все-таки не хватает, а прокачать этот навык на уровне НХЛ ему не удалось.

Лоусон Крауз и Иван Проворов. Фото USA Today Sports

Обмен неизбежен

В прошлом сезоне внутри «Филадельфии», как пишет автор The Athletic Чарли О'Коннор, некоторым игрокам не понравилось поведение Проворова. Якобы россиянин слишком часто указывает им на ошибки и одновременно не берет на себя ответственность за свои ляпы. «Не имеет значения, что я скажу, поскольку вы, ребята, выставите мне собственные оценки, — по окончании минувшего чемпионата сказал уже сам россиянин, обращаясь к филадельфийским журналистам. — Не важно. Вы все большие эксперты в хоккее, поэтому дадите моей игре оценки, отталкиваясь от своего суперопыта. Так что мое мнение не имеет для вас большого веса».

Когда-то жесткая позиция местных СМИ стоила места во «Флайерс» экстравагантному вратарю Илье Брызгалову, которого быстро сожрали с потрохами. Сейчас команда находится совсем в другом положении. С приходом нового главного тренера Джона Тортореллы она сражается за очки в каждом матче, но ее место в таблице и ближайшее будущее нельзя назвать светлым. Перестройка, если она пройдет правильно, займет как минимум пару лет. Очевидно, что Проворов со своим независимым взглядом в нее плохо вписывается. Еще в минувшем сезоне ему резко урезали игровое время в большинстве. Первый признак того, что тобой сильно недовольны. С начала этого чемпионата ситуация изменилась в лучшую сторону, но в декабре россиянин снова выпал из доверия при розыгрыше лишнего. При этом больших претензий по действиям в обороне к нему у Тортореллы нет. По отношению к лидеру в НХЛ себя ведут резко даже самые авторитарные специалисты.

С тех пор, как в октябре 2020 года о завершении карьеры объявил защитник-ветеран Мэтт Нисканен, для Проворова так и не нашли подходящего партнера.

Пока он вынужден больше тянуть на себе других, что, естественно, связывает руки ему самому.

Иван Проворов. Фото Global Look Press

В октябре прошлого года клуб продлил на восемь лет соглашение с другим леворуким защитником Трэвисом Сэнхаймом — за этот срок канадец получит 50 миллионов. Еще одно косвенное свидетельство того, что позиции Проворова в «Филадельфии» нельзя считать незыблемыми.

Расставаться с ним вовсе не обязательно. Вот только для него самого смена обстановки уже назрела. Он высоко котируется на рынке, что гарантирует хорошую компенсацию в случае обмена. В этой связи мнение североамериканских экспертов выглядит обоснованным. А вот до истории с радужной майкой мало кому будет дело. Если появится возможность укрепить состав, то за нее надо хвататься всеми конечностями. Ближе к дедлайну Проворов может стать очень востребованным среди клубов, готовых идти за титулом.