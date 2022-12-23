«Он не хотел быть чьей-то проблемой». Трагическая смерть тафгая потрясла НХЛ

История бывшего хоккеиста «Ванкувера» Рика Рипьена, который покончил с собой из-за хронической депрессии.

В комнате Рика Рипьена до сих пор все остается так, как было в момент его последнего визита в родной дом. На одной из стен висит плакат, на котором написано: «Мы не можем повелевать ветрами, мы лишь можем развернуть наши паруса».

Уэс Рипьен, старший брат Рика, говорит, что не знает, откуда взялся этот постер в комнате его младшего брата. Наверное, кто-то ему его подарил, потому что, как шутит Уэс, Рик вряд ли сам смог додуматься до такой вещи. Все его мысли всегда занимала одна вещь — хоккей.

Будучи детьми, братья, как и все ребята с округи, все свободное время проводили на катках родной Альберты. Их отец, Уэс Рипьен — старший, который в молодости был весьма неплохим боксером, хотел отдать детей в единоборства, но после первых занятий понял, что не стоит навязывать мальчикам свои увлечения.

Ребята играли в хоккей всюду, где только могли: на улицах, на замерзших озерах, даже на теннисных кортах, которые зимой превращали в катки.

Любимым игроком Рика Рипьена был форвард «Калгари» Тео Флери. Нападающий сборной Канады, который, несмотря на свои скромные габариты, отличался не только яркой техникой, но и ершистым характером.

Рик, который также не отличался богатырским телосложением, старался брать пример со своего кумира. Именно это позволило ему сначала попасть в команду «Реджайна» из юниорской Западной хоккейной лиги, стать ее капитаном, а потом получить контракт от «Манитобы», которая на тот момент была фарм-клубом «Ванкувера» в АХЛ.

Уэс, который также поиграл на юниорском уровне (за «Калгари Хитмен») и даже был на просмотре в «Коламбусе», признавался, что он и подумать не мог о том, что младший брат сделает карьеру в НХЛ в качестве тафгая. «Он всегда по молодости выделялся на льду именно своей техникой. Если бы мне или нашему отцу сказали, что путь в НХЛ он пробьет с помощью своих кулаков, в прямом смысле слова, то никто из нас никогда бы в это не поверил», — говорил Уэс в интервью The Globe and Mail.

Рик Рипьен. Фото Getty Images

Несчастная любовь

Рик Рипьен подписал профессиональный контракт с «Манитобой» в 2005 году. Правда, в команду он приехал не в лучшем состоянии. В конце 2004 года в автокатастрофе погибла девушка, с которой он встречался продолжительное время. Это стало сильным ударом для Рика.

Питер Энгельхардт, в чьей семье жил Рипьен во время своего выступления за «Петс», говорил Calgary Herald, что с того момента молодой человек «начал меняться». Но он добавил, что никто не придавал этому серьезного значения, так как такая реакция на трагедию была вполне оправдана.

Заметил эти перемены и брат. «Он уже был не таким, как в детстве. Казалось, в нем что-то переключилось. Не понимал, что с ним происходит. Но и не знал, как или чем я могу помочь. Он стал все больше замыкаться в себе. Сейчас я понимаю, что допустил ошибку. Думал, что это просто процесс взросления. Что он проходит закалку характера», — добавлял Уэс.

Профессиональный тафгай

Тем не менее в профессиональной карьере Рика Рипьена все складывалось неплохо. Он сумел произвести впечатление на тренеров и менеджеров, так что получил полноценный контракт от «Ванкувера».

Его дебют в НХЛ состоялся 19 декабря 2005 года и пришелся на матч против «Эдмонтона». В первом же периоде он смог поразить ворота голкипера Юсси Маркканена. Рипьен забил первым же броском в первой же смене. Правда, речи о том, чтобы играть на постоянной основе с братьями Сединами в первом звене, не шло. Нападающему пришлось привыкать к другой роли.

Так Рик Рипьен превратился в тафгая «Кэнакс». Правда, со своими 180 сантиметрами роста он не очень подходил под определение классического здоровяка-вышибалы. Согласно данным портала Dropyourgloves.com, Рик Рипьен за всю карьеру в НХЛ провел 39 боев. И в каждом из этих поединков соперник превосходил нападающего в росте и весе. Тем не менее это никогда не останавливало Рипьена и не облегчало жизни его оппоненту.

Но даже такой самоотверженный стиль игры не позволял Рипьену завоевать твердого места в основном составе «Кэнакс». Он все время курсировал между основой и фарм-клубом, а если и появлялась надежда закрепиться в составе «Кэнакс», то тут же мешала какая-нибудь травма.

Первый звоночек

Перед началом сезона-2008/09 Рипьен впервые в карьере по итогам тренировочного лагеря был включен в основной состав. В первых пяти матчах сезона он забил два гола, но потом получил очередную травму. Вскоре клуб сообщил, что игрок на время будет выведен из состава «по личной просьбе».

В «Ванкувере» настаивали, что Рипьен хочет взять побольше времени, чтобы полностью залечить все свои болячки. Помощник генерального менеджера Лорн Хеннинг заявил, что «регулярные травмы измотали хоккеиста» и что ему просто «нужно время, чтобы прийти в себя и проветрить голову».

Лишь позже станет известна реальная причина отсутствия игрока: он страдал от депрессии. В то же время о сложной ситуации с Риком знали только в руководстве «Ванкувера», «Манитобы», ну и несколько ближайших друзей. В их числе был бывший защитник сборной Канады Кевин Биекса. Они познакомились, когда оба играли еще в АХЛ. И быстро стали близкими друзьями.

Как говорил Кевин Биекса, в детстве он рос с двумя братьями. Когда же он встретился с Риком, то у него появился третий брат. «Когда я впервые увидел его, то не мог представить, что у него есть шанс пробиться в НХЛ. Его путь оказался сложным, но он сам пробил себе дорогу. И все его за это уважали», — говорил Биекса Vancouver Sun.

Рик и Кевин были по-настоящему близки, поэтому Рипьен рассказал о своих проблемах Биексе. «Он не хотел, чтобы кто-то беспокоился за него, не хотел быть чьей-то проблемой. Он сам стремился заботиться о других, стоять за своих партнеров. Когда он не мог выходить на лед, то все время расспрашивал меня: «Как дела в команде? Что было после игры?» — Я всегда думал, что ему иногда все же стоит не забывать и про себя», — добавлял Биекса.

Когда Кевин узнал, что его друг будет находиться вне состава команды, то это его не удивило. Он понимал, что к этому все идет. Но вот когда Рик перестал выходить на связь, тогда Биекса забеспокоился.

Кевин сразу же связался с генеральным менеджером «Манитобы» Крэйгом Хайзингером, и они вместе отправились на поиски пропавшего хоккеиста. К счастью, поиски были недолгими, так как Рипьен просто вернулся домой. Однако клуб уже обеспокоился поиском профессиональной помощи для игрока. Чтобы избежать новых попыток бегства, Рипьен переехал жить в дом к семье Биексы.

«Мы с женой иногда не спали до пяти утра, постоянно разговаривая с Риком. Мы старались помочь ему преодолеть этот сложный период. Он хотел как можно скорее вернуться в команду. Он твердил, как ему не хватает ребят, как ему не хватает атмосферы раздевалки. Ему было страшно оставаться в одиночестве», — вспоминал то время Биекса.

Рик Рипьен вернулся в состав «Ванкувера» только в марте 2009 года, пропустив 70 матчей регулярного чемпионата. Казалось, что его состояние улучшилось, но его роль в команде не изменилась.

Нападение на фаната

19 октября 2010 года Рипьен проводил первую игру в сезоне-2010/11: «Ванкувер» приехал в гости к «Миннесоте». Уже в первом периоде Рипьен подрался с игроком «Дикарей» Брэдом Стаубитцем. Во втором периоде между хоккеистами снова возник конфликт, но страстям на льду не дали разгореться арбитры.

Тогда Рипьен оттолкнул одного из судей, который пытался его сдержать, за что был сразу же удален до конца матча. Но, уходя в раздевалку, он схватил за грудки одного из фанатов «Миннесоты», так как ему не понравилось, что мужчина «саркастично аплодировал» решению судей.

К счастью, хоккеиста смогли быстро оттащить от фаната и отправить в раздевалку. Конечно, такой инцидент не прошел мимо внимания официальных лиц НХЛ: Рипьен получил дисквалификацию на шесть матчей и 25 тысяч долларов штрафа. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн лично принес извинение фанату и обеспечил того билетами на следующую игру любимой команды. Сам Рипьен тоже принес извинения за свой эмоциональный поступок.

«Я понимаю, что поступил недопустимо. И это будет для меня хорошим уроком. Не представляю, чтобы такое могло повториться. Нужно сосредоточиться на том, что я люблю больше всего — игре в хоккей», — говорил Рипьен. В ответ мужчина заявил, что не будет выдвигать никаких судебных исков.

Однако Рипьен пропустил больше шести матчей. «Ванкувер» вновь на время отстранил игрока от тренировок с основой. Когда Рик все же вернулся в расположение команды, то коротко заявил, что ему «нужно было разобраться с личными делами». И загадочно добавил: «Я скучал по хоккею, но нужно было решить безотлагательные проблемы».

Трагедия

В конце концов, пути «Ванкувера» и Рика Рипьена разошлись. Он покинул клуб после окончания сезона-2010/11. В июле 2011 года нападающий подписал контракт на один сезон и 700 тысяч долларов с «Виннипегом». Команда только переехала из Атланты в Виннипег, так что Рик с радостью вернулся в любимую Манитобу. Он даже хотел сменить 37-й номер, под которым выступал за «Ванкувер», на 11-й номер, который он носил, когда играл за «Реджайну» и когда дебютировал за «Манитобу».

Когда Биекса и Рипьен говорили в последний раз, они обсуждали, как будет странно сыграть друг против друга в официальном матче. И в шутку договорились отметить это событие дракой в центральном круге «Роджерс Арены».

15 августа 2011 года Рик Рипьен свел счеты с жизнью. Ему было 27 лет.

Гэри Беттмэн сразу же выразил соболезнования родным и близким хоккеиста: «От лица Национальной хоккейной лиги выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Рика Рипьена. На льду его всегда отличали страсть и готовность стоять за своих партнеров. Хоккейный мир понес невосполнимую утрату».

Выступил и глава профсоюза игроков Дональд Фер: «Мы все скорбим о кончине Рика Рипьена. Он пользовался большим уважением в лиге, и нам всем будет его очень не хватать».

А вот генеральный менеджер «Ванкувера» Майк Гиллис был более честным и откровенным. Именно тогда все и узнали, что Рик Рипьен на протяжении нескольких лет боролся с хронической депрессией.

«Мы всегда пытались поддерживать Рика. Знали, с какими проблемами ему пришлось столкнуться. Несколько раз отправляли его к различным специалистам. Казалось, что он добился прогресса. Так что, когда он подписал контракт с «Виннипегом», мы все были за него очень рады», — сказал Гиллис The Vancouver Province.

Реакция НХЛ

В 2011 году НХЛ потрясла серия смертей тафгаев. Помимо Рипьена, также преждевременно ушли из жизни Дерек Бугард и Уэйд Белак. Причиной смерти Бугарда стало смешение алкоголя и сильного обезболивающего препарата оксикодон. Белак за годы карьеры также сталкивался с проблемами с алкоголем и наркотиками.

Официальная причина смерти Рипьена так и не была оглашена. В полиции сухо сообщили, что это было самоубийство и что «никаких криминальных обстоятельств не зафиксировано».

Крэйг Хайзингер сказал журналистам, что у Рика не было проблем с алкоголем или наркотиками, но корнем всех проблем была депрессия. Вице-президент по хоккейным операциям НХЛ Билл Дэйли поделился своими переживаниями о смерти Рипьена и сказал, что в подобных ситуациях важную роль должна играть специальная психологическая программа ассоциации игроков лиги.

«Многие расценивают эту программу как помощь наркозависимым, — рассказывал Дэйли о проекте, который был учрежден в 1996 году и до сих пор функционирует. — Программа стала всеобъемлющей». Тем не менее программа не способна гарантировать стопроцентный результат, она не затрагивает абсолютно все проблемы. Между смертью Бугарда, Белака и Рипьена сразу же нашли связь, и возникли предположения о своего рода «эпидемии».

Дэйли заявил, что проводить параллели между хоккеистами неразумно, потому что они столкнулись с разными проблемами. Позже НХЛ и профсоюз игроков сделали совместное заявление о том, что ни один из этих трагических случаев не должен быть проигнорирован. Они предложили пересмотреть программы лиги, связанные с борьбой со злоупотреблением алкоголем хоккеистами НХЛ и популяризацией здорового образа жизни.

Последняя встреча

Уэс Рипьен настаивал, что частые драки на льду не имели никакого отношения к кончине его брата.

«Люди, которые представляли движение против драк в хоккее, связывались со мной несколько раз. Но я могу сказать, что не это стало причиной его смерти. Он нормально относился к этой роли в команде.

Как меня возмущают и заявления о том, что Рик употреблял запрещенные вещества. Неприятно это говорить, но полиция настояла на вскрытии тела. И все тесты показали, что мой брат не употреблял никаких наркотиков", — негодовал Уэс.

Кевин Биекса тоже отрицал какую-то связь между смертью друга и его ролью тафгая на льду. «Рика это совершенно не смущало и не беспокоило. Он любил драться. И не терял сон из-за этого», — добавлял Кевин.

Семья Рипьенов заявила, что благодарна «Ванкуверу» за то, какую помощь они оказали Рику.

Родители хоккеиста почти ни с кем не говорили на эту тему. Уэс объясняет, что они очень тяжело пережили уход сына. И до сих пор винят себя в этом, так как развелись за год до трагических событий, что, возможно, стало еще одним поводом для срыва Рика.

Сам Уэс тоже с болью вспоминает свою последнюю личную встречу с братом. В конце июля 2011 года они увиделись на турнире по гольфу, который организовал их кузен Марк Рипьен, бывший квотербек команд НФЛ. Рик просил Уэса задержаться подольше, но тот ответил, что у него намечена встреча с друзьями. «Когда я теперь вспоминаю тот наш разговор, то как сейчас вижу грустное выражение его лица», — говорил Уэс.

Через пару дней Уэс позвонил брату, чтобы справиться о его делах. Они недолго поговорили. И, казалось, Рик был в хорошем расположении духа. Он даже сделал неожиданное заявление: «Чем больше я живу с этим, тем больше я могу рассказать, — вспоминал слова брата Уэс. — Надеюсь, однажды я смогу помочь другим хоккеистам с их проблемами за пределами льда».

Некоторые знакомые в то время навещали Рика. Они специально позвонили Уэсу и сказали, что его брат выглядит подавленным. Однако Уэс посчитал, что Рик все еще просто дуется на него за то, что тогда он променял его на встречу с друзьями.

Беспокоиться он начал, когда Рик перестал отвечать на звонки и сообщения. А потом 15 августа поступил звонок из полиции...