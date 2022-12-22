Капризов провалил матч с аутсайдером. Он привез гол в свои ворота

Правда, это не помешало «Миннесоте» выиграть.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4.

Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10).

Наши: — - Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (11.48/2/-1), Сергачев (21.29/2/-2).

Детройт. Little Caesars Arena.

«Тампа» завалила концовку выездной серии и проиграла в основное время второй матч подряд. После откровенно слабой игры в Торонто, где «молнии» нанесли лишь восемь бросков за два периода, команда получила порцию критики от главного тренера. «Это был полный пакет сами знаете чего. Не понимаю, какую часть хоккея ребята изобрели заново, но так играть нельзя. Заметка на будущее — не приезжать в Торонто за три дня до матча. Это было очевидно. В этой встрече нас определенно не было на льду», — говорил Джон Купер.

Урок пошел на пользу, и в игре против «Детройта» гости открыли счет уже на второй минуте. Никита Кучеров помог отличиться Брэйдену Поинту, а канадец набрал 400-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ. «Тампа» дважды вела в счете по ходу встречи, перебрасывала соперника и казалось, что в этот раз команда не позволит себе потерять очки. Однако грубые индивидуальные ошибки никуда не делись. Чего только стоит комичный привоз голкипера Брайана Эллиота, который подарил шайбу сопернику и выглядел так, словно не выспался.

Этот гол Элмера Седерблума переломил ход встречи, а «Детройт» своего уже не упустил. «Лайтнинг» растранжирили немало моментов и не реализовали за матч четыре попытки большинства. Кучеров своей 13-й шайбой в сезоне немного возродил в концовке интригу, но уже через минуту «Ред Уингз» поразили пустые ворота. Никита был признан третьей звездой матча, но вряд ли его это порадовало. Теперь у «Тампы» будет неделя, чтобы провести работу над ошибками, так как матч с «Баффало» из-за снежного шторма был перенесен на март.

Неудачный матч Капризова

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Мактавиш — 5, 25:48 — 1:0. Девар — 5 (Ривз, Шоу), 36:03 — 1:1. Болди — 12, 44:46 — 1:2. Эрикссон Эк — 11 (бол., Эддисон, Болди), 48:54 — 1:3. Хартман — 2 (п.в., Болди, Годро), 58:12 — 1:4.

Вратари: Достал (57:43 — 58:12) — Флери.

Штраф: 24 — 6.

Броски: 22 (4+12+6) — 42 (9+14+19).

Наши: Куликов (20.30/1/0) — Капризов (21.46/3/-1).

22 декабря. Анахайм. Honda Center.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд, но с «Анахаймом» пришлось немного помучаться. Только в третьем периоде гости смогли выйти вперед и перевернуть игру. «Дакс», несмотря на явный статус аутсайдера, плотно действовали в обороне и активно блокировали броски. В начале второй двадцатиминутки хозяева даже вышли вперед благодаря грубой ошибке Кирилла Капризова в формате «четыре на четыре». Мэйсон Мактавиш убежал на встречу с Марком-Андре Флери и прервал свою 11-матчевую серию без голов.

Давление «дикарей» в заключительном отрезке дало свои плоды, а главным героем команды стал нападающий Мэтт Болди. Сперва он сделал счет в матче 2:1, а затем помог отличиться Эрикссону Эку и забившему в пустые ворота Райану Хартману. Болди был признан первой звездой встречи, а в последних шести играх на его счету 7 (3+4) очков. В седьмой раз в текущем сезоне он набрал минимум два очка за матч и можно говорить, что молодой форвард заметно прогрессирует. На данный момент он четвертый бомбардир команды, при этом три его гола стали победными.

А вот Капризов сегодня притормозил и после четырех матчей подряд с набранными очками остался без них. В прошлой игре Кирилл преодолел рубеж в 200 баллов в НХЛ и, вероятно, на волне эмоций решил перевести дух. Ему точно простительно. «Миннесота» постепенно приходит в себя и выглядит весьма уверенно. Неудачный старт чемпионата в команде уже точно забыли.