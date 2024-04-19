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Сегодня, 16:30

Кучеров обошел Овечкина! Форвард «Тампы» выиграл уже второй «Арт Росс» в карьере

Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Никита набрал 144 очка в регулярке.

В последний игровой день регулярного чемпионата в Денвере встретились «Колорадо» и «Эдмонтон» — команды двух главных преследователей Никиты Кучерова в борьбе за приз лучшему бомбардиру сезона. Однако Коннор Макдэвид на лед не вышел, а Нэйтан Маккиннон, набрав два очка к концу восьмой минуты, успокоился и смирился с тем, что «Арт Росс Трофи» достанется российскому форварду «Тампы».

Никита Кучеров. Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере

Кучеров во второй раз выиграл бомбардирскую гонку и сравнялся по числу трофеев с Евгением Малкиным. Еще один раз лучшим бомбардиром становился Александр Овечкин. Кстати, в шестой раз в истории в топ-5 финишировали сразу два игрока из России — компанию Никите составил Артемий Панарин из «Рейнджерс». По два россиянина оказывались вверху бомбардирского списка в сезонах-1993/94 (Федоров и Буре), 2011/12 (Малкин и Ковальчук) и 2017/18 (Кучеров и Малкин), в сезонах 2007/08 и 2008/09 в пятерку заходили сразу трое наших — Овечкин, Малкин и Павел Дацюк.

Все россияне в топ-3 бомбардиров НХЛ

Любопытно, что выдающийся форвард Павел Дацюк, дважды попадавший в топ-4 лучших бомбардиров лиги, никогда не становился самым результативным среди россиян. А вот для Кучерова нынешняя победа над всеми соотечественниками оказалась уже пятой в карьере.

Для сравнения: Сергей Федоров становился лучшим русским бомбардиром четыре раза, Артемий Панарин — три, Евгений Малкин, Павел Буре, Алексей Ковалев, Александр Могильный и Алексей Яшин — по два.

Правда, до рекорда Александра Овечкина Кучерову нужно оказаться первым еще трижды, что не очень вероятно, учитывая уровень конкуренции. Занятно, что Панарину в нынешнем сезоне для первого места не хватило 120 очков.

Лучшие российские бомбардиры сезона в НХЛ

На пути ко второму в карьере «Харт Трофи» Кучеров выбил первую в карьере ассистентскую сотню. В четверг Никита повторил установленный несколькими днями ранее рекорд XXI века, который так и не смог улучшить Коннор Макдэвид.

Помимо лидеров нынешних «молний» и «нефтяников» до трехзначных отметок добирались Марио Лемье, Бобби Орр (всего по одному разу) и Уэйн Гретцки.

Топ-15 ассистентских результатов в истории НХЛ

Кучеров выиграл самую конкурентную бомбардирскую гонку в XXI веке. В последний раз сразу три игрока преодолевали отметку в 130 очков в сезоне-1992/93, когда лучшим со 160 баллами стал Марио Лемье, а Пьеру Тюржону для попадания в топ-3 не хватило даже 132 результативных действий.

Еще шесть подобных случаев пришлись на 1980-е годы — самые веселые в истории хоккея. Отдельного упоминания заслуживает сезон-1988/89, по итогам которого сразу четверо игроков выбили по 150 очков.

Сезоны, в которых больше двух игроков набирали 130 очков

Помимо тройки лидеров отметку в 100 баллов преодолели еще шесть игроков — это второй результат в нынешнем столетии. Лучше было только в прошлом году, когда юбилей отпраздновали 11 человек, среди которых нашлось место даже защитнику. В сезоне-2021/22 сотников было восемь, в сезонах-2005/06 и -2006/07 — по семь.

Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
НХЛ
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