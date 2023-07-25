Восточная конференция

Пришли в. Дэвин Кули

в. Дастин Токарски

з. Эрик Джонсон

з. Коннор Клифтон

ф. Джастин Ричардс

ф. Антон Вальберг Ушли в. Мальком Суббан

в. Майкл Хаусер

з. Остин Стрэнд

ф. Винни Хиностроза

ф. Ноа Остлунд (аренда) Остались з. Остин Стрэнд

з. Джозеф Чеккони

з. Джереми Дэвис

з. Кайл Клаге

ф. Кайл Окпосо

ф. Земгус Гиргенсонс

ф. Лукас Роучек

ф. Тайсон Джост

ф. Бретт Мюррей

ф. Линус Вейссбах

Пришли з. Рейлли Уолш

з. Иан Митчелл

з. Алекс Регула

з. Кевин Шаттенкирк

ф. Милан Лучич

ф. Джеймс ван Римсдайк

ф. Морган Гики

ф. Патрик Браун

ф. Джейсон Мегна

ф. Энтони Ричардс

ф. Люк Топоровски

ф. Йеспер Боквист Ушли з. Майк Рейлли

з. Дмитрий Орлов

з. Коннор Клифтон

з. Джек Ахкан

з. Коннор Кэррик

з. Ник Вульф

з. Антон Стральман

ф. Тейлор Холл

ф. Ник Фолиньо

ф. Шейн Боуэрс

ф. Юуна Коппанен

ф. Винни Леттиери

ф. Крис Вагнер

ф. Гарнет Хэтэуэй

ф. Тайлер Бертуцци

ф. Мэтт Филипе

ф. Томас Носек Остались в. Майкл Дипиетро

в. Кайл Кайзер

з. Рейлли Уолш

з. Иан Митчелл

з. Алекс Регула

ф. Якуб Лауко

ф. Марк Маклафлин

Пришли в. Алекс Лайон

в. Джеймс Реймер

з. Броган Рафферти

з. Джастин Холл

з. Шейн Гостисбер

ф. Клим Костин

ф. Кайлер Ямамото

ф. Даниэль Спринг

ф. Тим Геттиджер

ф. Джей Ти Комфер

ф. Кристиан Фишер

ф. Нолан Стивенс

ф. Алекс Дебринкет

ф. Нейт Даниэльсон Ушли в. Алекс Неделькович

в. Магнус Хельберг

з. Джордан Остерле

з. Роберт Хегг

з. Донован Себранго

з. Сет Бартон

ф. Кайлер Ямамото

ф. Джаспер Уизерби

ф. Доминик Кубалик

ф. Филип Задина Остались в. Джон Летемон

з. Гюстав Линдхольм

з. Джаред Маклсаак

з. Уэйтт Ньюпоуэр

ф. Клим Костин

ф. Мэтт Лафф

Пришли з. Брэди Кипер

з. Давид Рейнбахер

ф. Алекс Ньюхук

ф. Филипп Майе

ф. Лиас Андерссон Ушли з. Джанни Фэйрбразер

з. Джоэль Эдмундсон

з. Кори Шунеман

ф. Джэль Трисдейл

ф. Алекс Белзил

ф. Джонатан Друэн

ф. Денис Гурьянов

ф. Крис Тирни Остались з. Николас Бьюдин

ф. Майкл Пеззетта

ф. Коул Кофилд

ф. Шон Монахан

ф. Рафаэль Харви-Пинар

ф. Митчелл Стивенс

ф. Алекс Ньюхук

ф. Лукас Кондотта

Пришли в. Йоонас Корписало

з. Донован Себранго

ф. Джош Карри

ф. Боконджи Имама

ф. Мэттью Хаймор

ф. Гарретт Пилон

ф. Зак Макэвен

ф. Доминик Кубалик Ушли в. Дилан Фергюсон

в. Кэм Талбот

з. Джонатан Аспирот

ф. Патрик Браун

ф. Джейк Луччини

ф. Скотт Сабоурин

ф. Дилан Кэмбрелл

ф. Жульен Готье

ф. Алекс Дебринкет Остались в. Кевин Мандолезе

з. Эрик Бреннстрем

з. Джейкоб Бернард-Докер

з. Трэвис Хэмоник

ф. Рурк Чартье

Пришли в. Юнас Юханссон

з. Кэлвин де Хаан

ф. Максим Грошев

ф. Коннор Шери

ф. Джош Арчибальд

ф. Люк Гленденинг

ф. Логан Браун

ф. Митчелл Чаффи Ушли з. Дмитрий Семыкин

з. Иан Коул

з. Тревор Кэррик

ф. Росс Колтон

ф. Кори Перри

ф. Алекс Киллорн

ф. Пэт Марун

ф. Максим Чайкович

ф. Пьер-Эдуар Белльмар

ф. Джемель Смит Остались з. Шон Дэй

ф. Майкл Эссимонт

ф. Коул Кепке

ф. Габриэль Фортье

ф. Таннер Жанно

Пришли в. Вячеслав Пекса

в. Артур Ахтямов

з. Йон Клингберг

з. Виллиам Лагессон

з. Максим Лажо

з. Маршалл Рифай

ф. Райан Ривз

ф. Тайлер Бертуцци

ф. Макс Доми

ф. Дилан Гэмбрелл Ушли в. Эрик Келлгрен

з. Люк Шенн

з. Эрик Густафссон

з. Джастин Холл

з. Макс Холлоуелл

з. Виктор Мете

ф. Майкл Бантинг

ф. Райан О'Рейлли

ф. Ноэль Аччиари

ф. Алекс Керфут

ф. Радим Зохорна Остались в. Илья Самсонов

ф. Давид Кампф

ф. Понтус Хольмберг

Пришли в. Энтони Столарц

з. Майкл Рейлли

з. Оливер Экман-Ларссон

з. Дмитрий Куликов

з. Нико Миккола

ф. Кевин Стенлунд

ф. Стивен Лорентц

ф. Эван Родригес

ф. Александр Труе

ф. Уилл Локвуд

ф. Расмус Асплунд Ушли в. Алекс Лайон

в. Эван Фитцпатрик

з. Макс Гилдон

з. Радко Гудас

з. Марк Стаал

ф. Патрик Хернквист

ф. Колон Уайт

ф. Серрон Ноэль

ф. Дживани Смит

ф. Энтони Дюклер Остались з. Лукас Карлссон

з. Джон Людвиг

з. Кейси Фитцджеральд

ф. Григорий Денисенко

ф. Джерри Мэйхью

Пришли ф. Жульен Готье

ф. Карсон Кульман

ф. Брайан Пиньо Ушли з. Боде Уайлд

з. Паркер Уотерспун

ф. Джош Бейли

ф. Блейд Дженкинс

ф. Коллин Адамс

ф. Джефф Кубиак

ф. Энди Андреофф Остались в. Семен Варламов

в. Илья Сорокин

в. Якуб Шкарек

з. Самуэль Болдук

з. Скотт Мэйфилд

ф. Пьерр Энгвалл

ф. Оливер Вальстрем

Пришли з. Джоэль Эдмундсон

з. Чейз Приски

ф. Иван Мирошниченко

ф. Макс Пачиоретти

ф. Мэттью Филлипс

ф. Пьеррик Дюбе

ф. Алекс Лимоджес

ф. Эндрю Кристалл Ушли з. Габриэль Карлссон

з. Мэтт Ирвин

ф. Коди Кларк

ф. Крейг Смит

ф. Конор Шери

ф. Коннор Браун

ф. Гарретт Пилон Остались в. Хантер Шепард

з. Дилан Маклларт

з. Мартин Фехервари

ф. Райли Саттер

Пришли з. Дмитрий Орлов

з. Гриффин Мендель

ф. Майкл Бантинг

ф. Брендан Лемье Ушли в. Зак Савченко

з. Виллиам Лагессон

з. Максим Лажо

з. Шейн Гостисбер

з. Кельвин де Хаан

ф. Йессе Пульюярви

ф. Макс Пачиоретти

ф. Маккензи Макэчерн

ф. Ондрей Каше

ф. Александр Пашин (аренда) Остались в. Фредерик Андерсен

в. Антти Раанта

з. Дилан Кохлан

ф. Джордан Стаал

ф. Йеспер Фаст

Пришли з. Иван Проворов

з. Деймон Северсон

ф. Дмитрий Воронков

ф. Адам Фантилли Ушли з. Гэвин Байройтер

ф. Лэйн Педерсон

ф. Джастин Ричардс Остались -

Пришли в. Эрик Келлгрен

з. Колин Миллер

ф. Шейн Боуэрс

ф. Тайлер Тоффоли

ф. Кайл Крискуоло

ф. Джастин Доулинг

ф. Крис Тирни

ф. Томас Носек Ушли в. Маккензи Блэквуд

в. Закари Эмонд

з. Деймон Северсон

з. Рейлли Уолш

з. Джереми Гроле

з. Зак Хейес

з. Райан Грейвз

ф. Егор Шарангович

ф. Майлс Вуд

ф. Мэйсон Джиртсен

ф. Брайан Пиньо

ф. Йеспер Боквист Остались ф. Тимо Майер

ф. Шейн Боуэрс

ф. Натан Бастиан

ф. Майкл Маклеод

Пришли в. Алекс Неделькович

в. Магнус Хелльберг

з. Райан Ши

з. Райан Грейвз

з. Уилл Бутчер

ф. Рейлли Смит

ф. Мэтт Нието

ф. Йоона Коппанен

ф. Ларс Эллер

ф. Ноэль Аччиари

ф. Марк Джонстоун

ф. Радим Зохорна

ф. Винни Хиностроза

ф. Андреас Юнссон Ушли в. Дастин Токарски

з. Питер Дилибертаторе

з. Колин Свойер

з. Дмитрий Куликов

з. Брайан Дюмолин

з. Джон Манискалко

ф. Джош Арчибальд

ф. Райан Полинг

ф. Дрейк Каджула

ф. Ник Бонино

ф. Джейсон Цукер Остались в. Тристан Джарри

з. Тай Смит

ф. Джонатан Груден

Пришли в. Джонатан Куик

з. Коннор Макей

з. Николас Бруйяр

з. Эрик Густафссон

з. Мак Холлоуэлл

ф. Блейк Уилер

ф. Тайлер Питлик

ф. Рейли Нэш

ф. Алекс Белзил

ф. Ник Бонино Ушли з. Либор Хайек

з. Нико Миккола

з. Уэйтт Калинук

ф. Патрик Ходоренко

ф. Райан Карпентер

ф. Тим Геттинджер

ф. Уилл Локвуд

ф. Владимир Тарасенко

ф. Патрик Кейн Остались з. К'Андре Миллер

з. Тай Эмберсон

Пришли в. Алексей Колосов

в. Кэлвин Питерсен

з. Шон Уокер

з. Хельге Гранс

з. Марк Стаал

з. Виктор Мете

ф. Райан Полинг

ф. Ретт Гарднер

ф. Гарнет Хэтэуэй Ушли в. Алексей Колосов (аренда)

в. Трой Гросеник

з. Иван Проворов

з. Кевин Коннатон

з. Уэйтт Уили

з. Джастин Браун

з. Тони Деанджело

ф. Хейден Ходжсон

ф. Киффер Беллоуз

ф. Джеймс ван Римсдайк

ф. Брендан Лемье Остались з. Ронни Аттард

з. Кэм Йорк

ф. Ноа Кейтс

ф. Олле Ликселл

Западная конференция

Пришли в. Мэтт Виллалта

з. Трой Стечер

з. Монтана Онуебучи

з. Тревис Дермотт

ф. Джейсон Цукер

ф. Алекс Гальченюк

ф. Ник Бьюгстэд

ф. Алекс Керфут

ф. Трэвис Бэррон

ф. Джон Леонард

ф. Зак Сэнфорд

ф. Джастин Киркланд Ушли в. Дэвид Тендек

з. Патрик Немет

з. Коннор Макей

ф. Зак Кэссиан

ф. Боконджи Имама

ф. Кристиан Фишер

ф. Алекс Гальченюк Остались в. Иван Просветов

в. Коннор Ингрэм

з. Кэмерон Гротти

ф. Майкл Каркон

ф. Райан Макгрегор

ф. Натан Смит

ф. Матиас Маччелли

Пришли в. Лоран Броссуа

в. Коллин Делиа

з. Артемий Князев

ф. Расмус Купари

ф. Габриэль Виларди

ф. Джеффри Вьель

ф. Алекс Иафалло Ушли в. Давид Риттих

в. Арвид Хольм

з. Леон Гаванке

ф. Пьер-Люк Дюбуа

ф. Блейк Уилер

ф. Кевин Стенлунд

ф. Алекс Лимоджес

ф. Карсон Кульман Остались з. Дилан Сэмберг

ф. Владислав Наместников

ф. Аксель Йонссон-Фьельбю

ф. Морган Бэррон

ф. Габриэль Виларди

Пришли з. Лиан Биксель

з. Гэвин Байройтер

з. Деррик Пулио

ф. Крейг Смит

ф. Сэм Стил

ф. Мэтт Дюшен Ушли в. Адам Шил

з. Колин Миллер

з. Райан Ши

з. Бен Глисон

з. Уилл Бутчер

з. Доусон Барто

ф. Люк Гленденинг

ф. Мариан Студеник

ф. Ретт Гарднер

ф. Райли Туфте

ф. Макс Доми

ф. Таннер Керо Остались з. Джерад Росбург

з. Джоэль Хенли

ф. Евгений Дадонов

ф. Ник Каамано

ф. Скотт Риди

ф. Тай Делландреа

ф. Райли Дамиани

Пришли в. Арвид Хольм

з. Джанни Фэйрбразер

з. Джек Ахкан

з. Кори Шунеман

ф. Райан Джохансен

ф. Росс Колтон

ф. Джонатан Друэн

ф. Майлз Вуд

ф. Райли Туфте

ф. Крис Вагнер Ушли в. Кит Кинкейд

в. Йонас Юханссон

з. Райан Меркли

з. Джош Джейкобс

з. Эрик Джонсон

ф. Алекс Ньюхук

ф. Ларс Эллер

ф. Джей Ти Комфер

ф. Михаил Мальцев

ф. Мэтт Нието

ф. Эван Родригес

ф. Чарльз Хьюдон

ф. Денис Мальгин Остались з. Юстус Аннунен

з. Джек Джонсон

з. Боуэн Байрам

ф. Росс Колтон

ф. Эндрю Коглиано

Пришли ф. Винни Леттьери

ф. Джейк Луччини

ф. Пэт Марун

ф. Максим Чайкович Ушли з. Йон Клингберг

з. Джо Хикеттс

з. Мэйсон Шоу

ф. Сэм Стил

ф. Густав Нюквист

ф. Райан Ривз

ф. Митчелл Чаффи

ф. Оскар Сандквист

ф. Дамьен Жиру Остались ф. Брэндон Дюхейм

Пришли в. Трой Гросеник

з. Люк Шенн

ф. Алекс Гальченюк

ф. Густав Нюквист

ф. Райан О'Райлли

ф. Джаспер Везерби

ф. Калан Линд

ф. Денис Гурьянов Ушли в. Томас Вомачка

в. Дэвин Кули

з. Кэл Фут

ф. Райан Джохансен

ф. Алекс Гальченюк

ф. Мэтт Дюшен

ф. Джон Леонард

ф. Расмус Асплунд

ф. Зак Сэнфорд

ф. Исаак Рэтклифф Остались з. Джейк Ливингстон

з. Александр Каррье

ф. Коди Гласс

ф. Энтони Анжелло

Пришли в. Малкольм Суббан

з. Уэйтт Калинук

з. Джош Джейкобс

з. Джереми Биакабутука

ф. Кевин Хейс

ф. Маккензи Макичерн

ф. Оскар Сандквист Ушли в. Томас Грейс

з. Дмитрий Саморуков

з. Стивен Сантини

з. Брэди Лайл

ф. Тайлер Питлик

ф. Логан Браун

ф. Мэттью Хаймор

ф. Натан Тодд Остались ф. Хью Макгинг

ф. Алексей Торопченко

Пришли ф. Тейлор Холл

ф. Ник Фолиньо

ф. Джош Бэйли

ф. Кори Перри

ф. Райан Донато

ф. Коннор Бедард Ушли з. Алек Регула

з. Иан Митчелл

з. Калеб Джонс

з. Андреас Энлунд

ф. Джош Бэйли

ф. Андерс Бьорк

ф. Остин Вагнер

ф. Кэмерон Хиллс

ф. Максим Голод

ф. Хантер Дрю Остались ф. Андреас Атанасиу

ф. Джо Андерсон

ф. Ник Фолиньо

ф. Кори Перри

ф. Филипп Курашев

Пришли з. Радко Гудас

з. Тревор Кэррик

з. Роберт Хегг

з. Ноа Уоррен

ф. Эндрю Агоззино

ф. Алекс Киллорн

ф. Лео Карлссон Ушли в. Энтони Столарц

з. Андрей Шустр

з. Саймон Бенуа

з. Кевин Шаттенкирк

з. Чейз Приски

ф. Максим Комтуа

ф. Брюс Киндопп

ф. Джейсон Менья

ф. Джозайя Слэвин

ф. Джейсон Киркланд

ф. Дерек Грант Остались в. Лукаш Достал

ф. Бенуа-Оливье Гру

Пришли в. Зак Савченко

з. Иан Коул

з. Карсон Суси

з. Мэтт Ирвин

ф. Теодор Блюгерс

ф. Тристен Нильсен Ушли в. Коллин Делиа

з. Итан Бир

з. Оливер Экман-Ларссон

з. Кайл Берроуз

з. Брэди Кипер

з. Трэвис Дермотт

ф. Джастин Доулинг

ф. Карсон Фокт Остались з. Ноа Джулсен

з. Акито Хиросэ

ф. Нильс Хегландер

Пришли ф. Мэйсон Морелли

ф. Мэйсон Гертсен Ушли в. Джонатан Куик

в. Лоран Броссуа

в. Карл Линдбом (аренда)

з. Коннор Коркоран

ф. Рейлли Смит

ф. Теодор Блюгерс

ф. Нолан Патрик

ф. Иван Морозов (аренда) Остались в. Эдин Хилл

з. Брэйден Пачал

ф. Иван Барбашев

ф. Павел Дорофеев

ф. Бретт Хауден

Пришли з. Джордан Остерле

з. Брэди Лайл

ф. Егор Шарангович Ушли з. Трой Стечер

з. Майкл Стоун

ф. Тайлер Тоффоли

ф. Милан Лучич

ф. Тревор Льюис

ф. Мэттью Филлипс Остались з. Колтон Пулман

ф. Егор Шарангович

ф. Драйден Хант

ф. Мартин Поспишил

ф. Бен Джонс

ф. Матиас Эмилио Петтерсен

Пришли в. Кэм Талбот

в. Давид Риттих

з. Кевин Коннотон

з. Андреас Энлунд

з. Стивен Сантини

з. Джо Хикеттс

з. Куб Дворак

ф. Хайден Ходжсон

ф. Пьер-Люк Дюбуа

ф. Тревор Льюис

ф. Михаил Мальцев Ушли в. Кэлвин Питерсен

в. Йоонас Корписало

в. Мэтт Вилалта

в. Джекоб Ингрэм

з. Шон Дурзи

з. Тоби Биссон

з. Хельге Гранс

з. Дон Уокер

ф. Алекс Иаффало

ф. Габриэль Виларди

ф. Расмус Купари

ф. Айдан Дудас

ф. Нейт Шнарр

ф. Лиас Андерссон

ф. Зак Макэвен Остались з. Тобиас Бьорнфут

ф. Джаред Андерсон-Долан

ф. Анже Копитар

ф. Самуэль Фагемо

ф. Тайлер Мадден

ф. Акил Томас

Пришли в. Маккензи Блэквуд

з. Андрей Шустр

з. Кайл Берроуз

з. Леон Гаванке

ф. Филип Бюстедт

ф. Дживани Смит

ф. Райан Карпентер

ф. Скотт Сабурин

ф. Энтони Дюклер

ф. Натан Тодд

ф. Филип Задина Ушли в. Джеймс Реймер

в. Штраус Манн

з. Маркус Нутиваара

з. Артемий Князев

з. Деррик Пулиот

ф. Эндрю Агоззино

ф. Евгений Свечников

ф. Ноа Грегор

ф. Кайл Крискуоло

ф. Джеффри Вьель

ф. Стивен Лоренц

ф. Джона Гаджович

ф. Андреас Йонссон

ф. Клинт Джозеф Зюсс Остались в. Эету Мякинеми

в. Маккензи Блэквуд

з. Леон Гаванке

ф. Фабиан Зеттерлунд

Пришли з. Джимми Шульдт

з. Брайан Дюмолин

з. Коннор Кэррик

ф. Яни Нюман

ф. Мариан Студенич

ф. Кайлер Ямамото

ф. Такер Робинсон

ф. Пьер-Эдуар Белльмар

ф. Эдуард Шале Ушли з. Броган Рафферти

з. Карсон Суси

ф. Александр Труе

ф. Райан Донато

ф. Даниэль Спронг

ф. Морган Гики Остались в. Джоуи Даккорд

з. Густав Олофссон

з. Уилл Борген

з. Кейл Флери

з. Винс Данн

ф. Джон Хайден

ф. Коул Линд