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НХЛ

Сегодня, 07:00

НХЛ, таблица трансферов: Самсонов остался в «Торонто», Бедард подписал контракт с «Чикаго», Дебринкет — в «Детройте»

Российский вратарь Самсонов остался в «Торонто»
Коннор Бедард, Алекс Дебринкет.
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Главные переходы в межсезонье НХЛ.

Восточная конференция

Атлантический дивизион

Столичный дивизион

Западная конференция

Центральный дивизион

Тихоокеанский дивизион

Восточная конференция
Баффало Сэйбрз
Buffalo Sabres
Главный тренер
Дон Гранато
Пришли

в. Дэвин Кули
в. Дастин Токарски
з. Эрик Джонсон
з. Коннор Клифтон
ф. Джастин Ричардс
ф. Антон Вальберг

Ушли

в. Мальком Суббан
в. Майкл Хаусер
з. Остин Стрэнд
ф. Винни Хиностроза
ф. Ноа Остлунд (аренда)

Остались

з. Остин Стрэнд
з. Джозеф Чеккони
з. Джереми Дэвис
з. Кайл Клаге
ф. Кайл Окпосо
ф. Земгус Гиргенсонс
ф. Лукас Роучек
ф. Тайсон Джост
ф. Бретт Мюррей
ф. Линус Вейссбах
Бостон Брюинз
Boston Bruins
Главный тренер
Джим Монтгомери
Пришли

з. Рейлли Уолш
з. Иан Митчелл
з. Алекс Регула
з. Кевин Шаттенкирк
ф. Милан Лучич
ф. Джеймс ван Римсдайк
ф. Морган Гики
ф. Патрик Браун
ф. Джейсон Мегна
ф. Энтони Ричардс
ф. Люк Топоровски
ф. Йеспер Боквист

Ушли

з. Майк Рейлли
з. Дмитрий Орлов
з. Коннор Клифтон
з. Джек Ахкан
з. Коннор Кэррик
з. Ник Вульф
з. Антон Стральман
ф. Тейлор Холл
ф. Ник Фолиньо
ф. Шейн Боуэрс
ф. Юуна Коппанен
ф. Винни Леттиери
ф. Крис Вагнер
ф. Гарнет Хэтэуэй
ф. Тайлер Бертуцци
ф. Мэтт Филипе
ф. Томас Носек

Остались

в. Майкл Дипиетро
в. Кайл Кайзер
з. Рейлли Уолш
з. Иан Митчелл
з. Алекс Регула
ф. Якуб Лауко
ф. Марк Маклафлин
Детройт Ред Уингз
Detroit Red Wings
Главный тренер
Дерек Лалонд
Пришли

в. Алекс Лайон
в. Джеймс Реймер
з. Броган Рафферти
з. Джастин Холл
з. Шейн Гостисбер
ф. Клим Костин
ф. Кайлер Ямамото
ф. Даниэль Спринг
ф. Тим Геттиджер
ф. Джей Ти Комфер
ф. Кристиан Фишер
ф. Нолан Стивенс
ф. Алекс Дебринкет
ф. Нейт Даниэльсон

Ушли

в. Алекс Неделькович
в. Магнус Хельберг
з. Джордан Остерле
з. Роберт Хегг
з. Донован Себранго
з. Сет Бартон
ф. Кайлер Ямамото
ф. Джаспер Уизерби
ф. Доминик Кубалик
ф. Филип Задина

Остались

в. Джон Летемон
з. Гюстав Линдхольм
з. Джаред Маклсаак
з. Уэйтт Ньюпоуэр
ф. Клим Костин
ф. Мэтт Лафф
Монреаль Канадиенс
Montreal Canadiens
Главный тренер
Мартен Сан-Луи
Пришли

з. Брэди Кипер
з. Давид Рейнбахер
ф. Алекс Ньюхук
ф. Филипп Майе
ф. Лиас Андерссон

Ушли

з. Джанни Фэйрбразер
з. Джоэль Эдмундсон
з. Кори Шунеман
ф. Джэль Трисдейл
ф. Алекс Белзил
ф. Джонатан Друэн
ф. Денис Гурьянов
ф. Крис Тирни

Остались

з. Николас Бьюдин
ф. Майкл Пеззетта
ф. Коул Кофилд
ф. Шон Монахан
ф. Рафаэль Харви-Пинар
ф. Митчелл Стивенс
ф. Алекс Ньюхук
ф. Лукас Кондотта
Оттава Сенаторз
Ottawa Senators
Главный тренер
Ди Джей Смит
Пришли

в. Йоонас Корписало
з. Донован Себранго
ф. Джош Карри
ф. Боконджи Имама
ф. Мэттью Хаймор
ф. Гарретт Пилон
ф. Зак Макэвен
ф. Доминик Кубалик

Ушли

в. Дилан Фергюсон
в. Кэм Талбот
з. Джонатан Аспирот
ф. Патрик Браун
ф. Джейк Луччини
ф. Скотт Сабоурин
ф. Дилан Кэмбрелл
ф. Жульен Готье
ф. Алекс Дебринкет

Остались

в. Кевин Мандолезе
з. Эрик Бреннстрем
з. Джейкоб Бернард-Докер
з. Трэвис Хэмоник
ф. Рурк Чартье
Тампа-Бэй Лайтнинг
Tampa Bay Lightning
Главный тренер
Джон Купер
Пришли

в. Юнас Юханссон
з. Кэлвин де Хаан
ф. Максим Грошев
ф. Коннор Шери
ф. Джош Арчибальд
ф. Люк Гленденинг
ф. Логан Браун
ф. Митчелл Чаффи

Ушли

з. Дмитрий Семыкин
з. Иан Коул
з. Тревор Кэррик
ф. Росс Колтон
ф. Кори Перри
ф. Алекс Киллорн
ф. Пэт Марун
ф. Максим Чайкович
ф. Пьер-Эдуар Белльмар
ф. Джемель Смит

Остались

з. Шон Дэй
ф. Майкл Эссимонт
ф. Коул Кепке
ф. Габриэль Фортье
ф. Таннер Жанно
Торонто Мэйпл Ливз
Toronto Maple Leafs
Главный тренер
Шелдон Киф
Пришли

в. Вячеслав Пекса
в. Артур Ахтямов
з. Йон Клингберг
з. Виллиам Лагессон
з. Максим Лажо
з. Маршалл Рифай
ф. Райан Ривз
ф. Тайлер Бертуцци
ф. Макс Доми
ф. Дилан Гэмбрелл

Ушли

в. Эрик Келлгрен
з. Люк Шенн
з. Эрик Густафссон
з. Джастин Холл
з. Макс Холлоуелл
з. Виктор Мете
ф. Майкл Бантинг
ф. Райан О'Рейлли
ф. Ноэль Аччиари
ф. Алекс Керфут
ф. Радим Зохорна

Остались

в. Илья Самсонов
ф. Давид Кампф
ф. Понтус Хольмберг
Флорида Пантерз
Florida Panthers
Главный тренер
Пол Морис
Пришли

в. Энтони Столарц
з. Майкл Рейлли
з. Оливер Экман-Ларссон
з. Дмитрий Куликов
з. Нико Миккола
ф. Кевин Стенлунд
ф. Стивен Лорентц
ф. Эван Родригес
ф. Александр Труе
ф. Уилл Локвуд
ф. Расмус Асплунд

Ушли

в. Алекс Лайон
в. Эван Фитцпатрик
з. Макс Гилдон
з. Радко Гудас
з. Марк Стаал
ф. Патрик Хернквист
ф. Колон Уайт
ф. Серрон Ноэль
ф. Дживани Смит
ф. Энтони Дюклер

Остались

з. Лукас Карлссон
з. Джон Людвиг
з. Кейси Фитцджеральд
ф. Григорий Денисенко
ф. Джерри Мэйхью
Нью-Йорк Айлендерс
New York Islanders
Главный тренер
Лейн Ламберт
Пришли

ф. Жульен Готье
ф. Карсон Кульман
ф. Брайан Пиньо

Ушли

з. Боде Уайлд
з. Паркер Уотерспун
ф. Джош Бейли
ф. Блейд Дженкинс
ф. Коллин Адамс
ф. Джефф Кубиак
ф. Энди Андреофф

Остались

в. Семен Варламов
в. Илья Сорокин
в. Якуб Шкарек
з. Самуэль Болдук
з. Скотт Мэйфилд
ф. Пьерр Энгвалл
ф. Оливер Вальстрем
Вашингтон Кэпиталз
Washington Capitals
Главный тренер
Спенсер Карбери
Пришли

з. Джоэль Эдмундсон
з. Чейз Приски
ф. Иван Мирошниченко
ф. Макс Пачиоретти
ф. Мэттью Филлипс
ф. Пьеррик Дюбе
ф. Алекс Лимоджес
ф. Эндрю Кристалл

Ушли

з. Габриэль Карлссон
з. Мэтт Ирвин
ф. Коди Кларк
ф. Крейг Смит
ф. Конор Шери
ф. Коннор Браун
ф. Гарретт Пилон

Остались

в. Хантер Шепард
з. Дилан Маклларт
з. Мартин Фехервари
ф. Райли Саттер
Каролина Харрикейнз
Carolina Hurricanes
Главный тренер
Род Бриндамор
Пришли

з. Дмитрий Орлов
з. Гриффин Мендель
ф. Майкл Бантинг
ф. Брендан Лемье

Ушли

в. Зак Савченко
з. Виллиам Лагессон
з. Максим Лажо
з. Шейн Гостисбер
з. Кельвин де Хаан
ф. Йессе Пульюярви
ф. Макс Пачиоретти
ф. Маккензи Макэчерн
ф. Ондрей Каше
ф. Александр Пашин (аренда)

Остались

в. Фредерик Андерсен
в. Антти Раанта
з. Дилан Кохлан
ф. Джордан Стаал
ф. Йеспер Фаст
Коламбус Блю Джекетс
Columbus Blue Jackets
Главный тренер
Майк Бэбкок
Пришли

з. Иван Проворов
з. Деймон Северсон
ф. Дмитрий Воронков
ф. Адам Фантилли

Ушли

з. Гэвин Байройтер
ф. Лэйн Педерсон
ф. Джастин Ричардс

Остались

-
Нью-Джерси Дэвилз
New Jersey Devils
Главный тренер
Линди Рафф
Пришли

в. Эрик Келлгрен
з. Колин Миллер
ф. Шейн Боуэрс
ф. Тайлер Тоффоли
ф. Кайл Крискуоло
ф. Джастин Доулинг
ф. Крис Тирни
ф. Томас Носек

Ушли

в. Маккензи Блэквуд
в. Закари Эмонд
з. Деймон Северсон
з. Рейлли Уолш
з. Джереми Гроле
з. Зак Хейес
з. Райан Грейвз
ф. Егор Шарангович
ф. Майлс Вуд
ф. Мэйсон Джиртсен
ф. Брайан Пиньо
ф. Йеспер Боквист

Остались

ф. Тимо Майер
ф. Шейн Боуэрс
ф. Натан Бастиан
ф. Майкл Маклеод
Питтсбург Пингвинз
Pittsburgh Penguins
Главный тренер
Майк Салливан
Пришли

в. Алекс Неделькович
в. Магнус Хелльберг
з. Райан Ши
з. Райан Грейвз
з. Уилл Бутчер
ф. Рейлли Смит
ф. Мэтт Нието
ф. Йоона Коппанен
ф. Ларс Эллер
ф. Ноэль Аччиари
ф. Марк Джонстоун
ф. Радим Зохорна
ф. Винни Хиностроза
ф. Андреас Юнссон

Ушли

в. Дастин Токарски
з. Питер Дилибертаторе
з. Колин Свойер
з. Дмитрий Куликов
з. Брайан Дюмолин
з. Джон Манискалко
ф. Джош Арчибальд
ф. Райан Полинг
ф. Дрейк Каджула
ф. Ник Бонино
ф. Джейсон Цукер

Остались

в. Тристан Джарри
з. Тай Смит
ф. Джонатан Груден
Нью-Йорк Рейнджерс
New York Rangers
Главный тренер
Питер Лавиолетт
Пришли

в. Джонатан Куик
з. Коннор Макей
з. Николас Бруйяр
з. Эрик Густафссон
з. Мак Холлоуэлл
ф. Блейк Уилер
ф. Тайлер Питлик
ф. Рейли Нэш
ф. Алекс Белзил
ф. Ник Бонино

Ушли

з. Либор Хайек
з. Нико Миккола
з. Уэйтт Калинук
ф. Патрик Ходоренко
ф. Райан Карпентер
ф. Тим Геттинджер
ф. Уилл Локвуд
ф. Владимир Тарасенко
ф. Патрик Кейн

Остались

з. К'Андре Миллер
з. Тай Эмберсон
Филадельфия Флайерз
Philadelphia Flyers
Главный тренер
Джон Торторелла
Пришли

в. Алексей Колосов
в. Кэлвин Питерсен
з. Шон Уокер
з. Хельге Гранс
з. Марк Стаал
з. Виктор Мете
ф. Райан Полинг
ф. Ретт Гарднер
ф. Гарнет Хэтэуэй

Ушли

в. Алексей Колосов (аренда)
в. Трой Гросеник
з. Иван Проворов
з. Кевин Коннатон
з. Уэйтт Уили
з. Джастин Браун
з. Тони Деанджело
ф. Хейден Ходжсон
ф. Киффер Беллоуз
ф. Джеймс ван Римсдайк
ф. Брендан Лемье

Остались

з. Ронни Аттард
з. Кэм Йорк
ф. Ноа Кейтс
ф. Олле Ликселл

Западная конференция
Аризона Койотс
Arizona Coyotes
Главный тренер
Андре Туриньи
Пришли

в. Мэтт Виллалта
з. Трой Стечер
з. Монтана Онуебучи
з. Тревис Дермотт
ф. Джейсон Цукер
ф. Алекс Гальченюк
ф. Ник Бьюгстэд
ф. Алекс Керфут
ф. Трэвис Бэррон
ф. Джон Леонард
ф. Зак Сэнфорд
ф. Джастин Киркланд

Ушли

в. Дэвид Тендек
з. Патрик Немет
з. Коннор Макей
ф. Зак Кэссиан
ф. Боконджи Имама
ф. Кристиан Фишер
ф. Алекс Гальченюк

Остались

в. Иван Просветов
в. Коннор Ингрэм
з. Кэмерон Гротти
ф. Майкл Каркон
ф. Райан Макгрегор
ф. Натан Смит
ф. Матиас Маччелли
Виннипег Джетс
Winnipeg Jets
Главный тренер
Рик Боунесс
Пришли

в. Лоран Броссуа
в. Коллин Делиа
з. Артемий Князев
ф. Расмус Купари
ф. Габриэль Виларди
ф. Джеффри Вьель
ф. Алекс Иафалло

Ушли

в. Давид Риттих
в. Арвид Хольм
з. Леон Гаванке
ф. Пьер-Люк Дюбуа
ф. Блейк Уилер
ф. Кевин Стенлунд
ф. Алекс Лимоджес
ф. Карсон Кульман

Остались

з. Дилан Сэмберг
ф. Владислав Наместников
ф. Аксель Йонссон-Фьельбю
ф. Морган Бэррон
ф. Габриэль Виларди
Даллас Старз
Dallas Stars
Главный тренер
Питер Дебур
Пришли

з. Лиан Биксель
з. Гэвин Байройтер
з. Деррик Пулио
ф. Крейг Смит
ф. Сэм Стил
ф. Мэтт Дюшен

Ушли

в. Адам Шил
з. Колин Миллер
з. Райан Ши
з. Бен Глисон
з. Уилл Бутчер
з. Доусон Барто
ф. Люк Гленденинг
ф. Мариан Студеник
ф. Ретт Гарднер
ф. Райли Туфте
ф. Макс Доми
ф. Таннер Керо

Остались

з. Джерад Росбург
з. Джоэль Хенли
ф. Евгений Дадонов
ф. Ник Каамано
ф. Скотт Риди
ф. Тай Делландреа
ф. Райли Дамиани
Колорадо Эвеланш
Colorado Avalanche
Главный тренер
Джаред Беднар
Пришли

в. Арвид Хольм
з. Джанни Фэйрбразер
з. Джек Ахкан
з. Кори Шунеман
ф. Райан Джохансен
ф. Росс Колтон
ф. Джонатан Друэн
ф. Майлз Вуд
ф. Райли Туфте
ф. Крис Вагнер

Ушли

в. Кит Кинкейд
в. Йонас Юханссон
з. Райан Меркли
з. Джош Джейкобс
з. Эрик Джонсон
ф. Алекс Ньюхук
ф. Ларс Эллер
ф. Джей Ти Комфер
ф. Михаил Мальцев
ф. Мэтт Нието
ф. Эван Родригес
ф. Чарльз Хьюдон
ф. Денис Мальгин

Остались

з. Юстус Аннунен
з. Джек Джонсон
з. Боуэн Байрам
ф. Росс Колтон
ф. Эндрю Коглиано
Миннесота Уайлд
Minnesota Wild
Главный тренер
Дин Эвасон
Пришли

ф. Винни Леттьери
ф. Джейк Луччини
ф. Пэт Марун
ф. Максим Чайкович

Ушли

з. Йон Клингберг
з. Джо Хикеттс
з. Мэйсон Шоу
ф. Сэм Стил
ф. Густав Нюквист
ф. Райан Ривз
ф. Митчелл Чаффи
ф. Оскар Сандквист
ф. Дамьен Жиру

Остались

ф. Брэндон Дюхейм
Нэшвилл Предаторз
Nashville Predators
Главный тренер
Джон Хайнс
Пришли

в. Трой Гросеник
з. Люк Шенн
ф. Алекс Гальченюк
ф. Густав Нюквист
ф. Райан О'Райлли
ф. Джаспер Везерби
ф. Калан Линд
ф. Денис Гурьянов

Ушли

в. Томас Вомачка
в. Дэвин Кули
з. Кэл Фут
ф. Райан Джохансен
ф. Алекс Гальченюк
ф. Мэтт Дюшен
ф. Джон Леонард
ф. Расмус Асплунд
ф. Зак Сэнфорд
ф. Исаак Рэтклифф

Остались

з. Джейк Ливингстон
з. Александр Каррье
ф. Коди Гласс
ф. Энтони Анжелло
Сент-Луис Блюз
St. Louis Blues
Главный тренер
Крэйг Беруби
Пришли

в. Малкольм Суббан
з. Уэйтт Калинук
з. Джош Джейкобс
з. Джереми Биакабутука
ф. Кевин Хейс
ф. Маккензи Макичерн
ф. Оскар Сандквист

Ушли

в. Томас Грейс
з. Дмитрий Саморуков
з. Стивен Сантини
з. Брэди Лайл
ф. Тайлер Питлик
ф. Логан Браун
ф. Мэттью Хаймор
ф. Натан Тодд

Остались

ф. Хью Макгинг
ф. Алексей Торопченко
Чикаго Блэкхокс
Chicago Blackhawks
Главный тренер
Люк Ричардсон
Пришли

ф. Тейлор Холл
ф. Ник Фолиньо
ф. Джош Бэйли
ф. Кори Перри
ф. Райан Донато
ф. Коннор Бедард

Ушли

з. Алек Регула
з. Иан Митчелл
з. Калеб Джонс
з. Андреас Энлунд
ф. Джош Бэйли
ф. Андерс Бьорк
ф. Остин Вагнер
ф. Кэмерон Хиллс
ф. Максим Голод
ф. Хантер Дрю

Остались

ф. Андреас Атанасиу
ф. Джо Андерсон
ф. Ник Фолиньо
ф. Кори Перри
ф. Филипп Курашев
Анахайм Дакс
Anaheim Ducks
Главный тренер
Даллас Икинс
Пришли

з. Радко Гудас
з. Тревор Кэррик
з. Роберт Хегг
з. Ноа Уоррен
ф. Эндрю Агоззино
ф. Алекс Киллорн
ф. Лео Карлссон

Ушли

в. Энтони Столарц
з. Андрей Шустр
з. Саймон Бенуа
з. Кевин Шаттенкирк
з. Чейз Приски
ф. Максим Комтуа
ф. Брюс Киндопп
ф. Джейсон Менья
ф. Джозайя Слэвин
ф. Джейсон Киркланд
ф. Дерек Грант

Остались

в. Лукаш Достал
ф. Бенуа-Оливье Гру
Ванкувер Кэнакс
Vancouver Canucks
Главный тренер
Рик Токкет
Пришли

в. Зак Савченко
з. Иан Коул
з. Карсон Суси
з. Мэтт Ирвин
ф. Теодор Блюгерс
ф. Тристен Нильсен

Ушли

в. Коллин Делиа
з. Итан Бир
з. Оливер Экман-Ларссон
з. Кайл Берроуз
з. Брэди Кипер
з. Трэвис Дермотт
ф. Джастин Доулинг
ф. Карсон Фокт

Остались

з. Ноа Джулсен
з. Акито Хиросэ
ф. Нильс Хегландер
Вегас Голден Найтс
Vegas Golden Knights
Главный тренер
Брюс Кэссиди
Пришли

ф. Мэйсон Морелли
ф. Мэйсон Гертсен

Ушли

в. Джонатан Куик
в. Лоран Броссуа
в. Карл Линдбом (аренда)
з. Коннор Коркоран
ф. Рейлли Смит
ф. Теодор Блюгерс
ф. Нолан Патрик
ф. Иван Морозов (аренда)

Остались

в. Эдин Хилл
з. Брэйден Пачал
ф. Иван Барбашев
ф. Павел Дорофеев
ф. Бретт Хауден
Калгари Флэймз
Calgary Flames
Главный тренер
Райан Гуска
Пришли

з. Джордан Остерле
з. Брэди Лайл
ф. Егор Шарангович

Ушли

з. Трой Стечер
з. Майкл Стоун
ф. Тайлер Тоффоли
ф. Милан Лучич
ф. Тревор Льюис
ф. Мэттью Филлипс

Остались

з. Колтон Пулман
ф. Егор Шарангович
ф. Драйден Хант
ф. Мартин Поспишил
ф. Бен Джонс
ф. Матиас Эмилио Петтерсен
Лос-Анджелес Кингз
Los Angeles Kings
Главный тренер
Тодд Маклеллан
Пришли

в. Кэм Талбот
в. Давид Риттих
з. Кевин Коннотон
з. Андреас Энлунд
з. Стивен Сантини
з. Джо Хикеттс
з. Куб Дворак
ф. Хайден Ходжсон
ф. Пьер-Люк Дюбуа
ф. Тревор Льюис
ф. Михаил Мальцев

Ушли

в. Кэлвин Питерсен
в. Йоонас Корписало
в. Мэтт Вилалта
в. Джекоб Ингрэм
з. Шон Дурзи
з. Тоби Биссон
з. Хельге Гранс
з. Дон Уокер
ф. Алекс Иаффало
ф. Габриэль Виларди
ф. Расмус Купари
ф. Айдан Дудас
ф. Нейт Шнарр
ф. Лиас Андерссон
ф. Зак Макэвен

Остались

з. Тобиас Бьорнфут
ф. Джаред Андерсон-Долан
ф. Анже Копитар
ф. Самуэль Фагемо
ф. Тайлер Мадден
ф. Акил Томас
Сан-Хосе Шаркс
San Jose Sharks
Главный тренер
Дэвид Куинн
Пришли

в. Маккензи Блэквуд
з. Андрей Шустр
з. Кайл Берроуз
з. Леон Гаванке
ф. Филип Бюстедт
ф. Дживани Смит
ф. Райан Карпентер
ф. Скотт Сабурин
ф. Энтони Дюклер
ф. Натан Тодд
ф. Филип Задина

Ушли

в. Джеймс Реймер
в. Штраус Манн
з. Маркус Нутиваара
з. Артемий Князев
з. Деррик Пулиот
ф. Эндрю Агоззино
ф. Евгений Свечников
ф. Ноа Грегор
ф. Кайл Крискуоло
ф. Джеффри Вьель
ф. Стивен Лоренц
ф. Джона Гаджович
ф. Андреас Йонссон
ф. Клинт Джозеф Зюсс

Остались

в. Эету Мякинеми
в. Маккензи Блэквуд
з. Леон Гаванке
ф. Фабиан Зеттерлунд
Сиэтл Кракен
Seattle Kraken
Главный тренер
Дэйв Хэкстол
Пришли

з. Джимми Шульдт
з. Брайан Дюмолин
з. Коннор Кэррик
ф. Яни Нюман
ф. Мариан Студенич
ф. Кайлер Ямамото
ф. Такер Робинсон
ф. Пьер-Эдуар Белльмар
ф. Эдуард Шале

Ушли

з. Броган Рафферти
з. Карсон Суси
ф. Александр Труе
ф. Райан Донато
ф. Даниэль Спронг
ф. Морган Гики

Остались

в. Джоуи Даккорд
з. Густав Олофссон
з. Уилл Борген
з. Кейл Флери
з. Винс Данн
ф. Джон Хайден
ф. Коул Линд
Эдмонтон Ойлерз
Edmonton Oilers
Главный тренер
Джей Вудкрофт
Пришли

з. Ноэль Хофенмайер
з. Бен Глисон
ф. Дрейк Каджула
ф. Лейн Педерсон
ф. Коннор Браун

Ушли

ф. Кайл Ямамото
ф. Клим Костин
ф. Ник Бьюгстэд
ф. Тайлер Бенсон

Остались

в. Оливье Родриг
ф. Дерек Райан
ф. Маттиас Янмарк
ф. Рафаэль Лавуа
Хоккей
НХЛ
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