Биография Никиты Кучерова: история покорившего НХЛ форварда

В России в него не верили и считали списанным материалом.

Никита Кучеров

Дата рождения: 17 июня 1993 года.

Место рождения: Майкоп (Россия).

Рост: 180 см. Вес: 80 кг.

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: крайний нападающий.

Клуб: «Тампа-Бэй» (НХЛ)

Прозвище: Куч.

Детство и родители Никиты Кучерова

Никита Кучеров родился в российском городе Майкоп. Его отец Игорь Кучеров является военным в звании полковника армии. Мама хоккеиста Светлана ранее занималась спортивной гимнастикой, но завершила карьеру в звании мастера спорта из-за травмы. Она также работала тренером. У Никиты Кучерова есть брат Денис, который старше на три года.

Отец Кучерова часто ездил в командировки, в которых его сопровождали родные. Некоторое время семья жила в Ашхабаде (Туркменистан). Когда Никите исполнился год, Кучеровы переехали в Москву. Отец мальчика поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе и получил небольшую квартиру в хрущевке.

До хоккея родители пытались пристроить Никиту в футбольную секцию, где играл старший сын Денис, но тренер не обратил внимания на четырехлетнего мальчика. Кучеров-младший в свободное время также играл в баскетбол, волейбол и гандбол. По словам хоккеиста, именно гандбол сильно повлиял на него в плане скорости принятия решений на льду.

«У меня никогда не было сомнений, что он станет хорошим спортсменом, — рассказывала Светлана Кучерова о сыне в интервью «СЭ». — Он во всем хотел быть лучшим! В любую игру начинал играть — пока всех в поле зрения не обыграет, не отстанет. Оказывается, он и в шахматы умеет, а я и не знала. Дедушка научил. И мяч не бросит, пока все отлично не сделает. Я его однажды снимала на видео, когда он в футбол играл. Как заводной! Говорю уже: «Господи, когда у него батарейка кончится?» Он все бьет и бьет. Наш друг даже сказал: бросайте уже этот хоккей — у нас хороших хоккеистов много, а футболистов нет. Но это было уже невозможно».

Ранние годы Кучерова в хоккее

Кучеров начал заниматься хоккеем в 1998 году в пятилетнем возрасте в «Серебряных акулах». Его первым тренером стал Геннадий Курдин. Родители купили в долг подержанные коньки, которые на тот момент были Никите больше на три размера. В стране после дефолта многие люди не получали зарплату вовремя. Мама Кучерова два месяца проработала уборщицей в «Серебряных акулах», чтобы заработать деньги на коньки.

После «Серебряных акул» Кучеров выступал в составе «Белых медведей», где его также тренировал Курдин. Никита играл на муниципальном катке ледового дворца «Умка». Первое время хоккеист проявлял интерес к вратарской позиции, но продлилось это недолго. В «Белых медведях» Кучеров играл в нападении вместе с Никитой Гусевым. Оба спортсмена до окончания подросткового возраста были совсем невысокими.

«О чем мечтал в детстве? Просто хорошо играть в хоккей, — говорил Кучеров в интервью «СЭ» в 2018 году. — В детстве у меня на стенке висела фотография Русской Пятерки и другие постеры, но не думал, что однажды смогу там, в НХЛ, оказаться. Лет до 15-16 не знал, что есть канадские юниорские лиги, пока ребята не стали уезжать. До того момента даже не задумывался, что со мной будет после окончания школы «Белые медведи». Когда не взяли в «Динамо» и подписал контракт с ЦСКА, мысли были только о том, что буду игроком этой команды».

Двое маленьких хоккеистов в составе «Белых медведей» Никита Кучеров (слева) и Никита Гусев (справа). Фото из архива семьи Кучеровых

Начало профессиональной карьеры Кучерова

«Красная Армия» и ЦСКА

В 2009 году Кучеров и Гусев выпустились из «Белых медведей». Первый тренер хоккеистов Курдин предлагал нападающих нескольким клубам. В московском «Динамо» по итогам просмотра заинтересованности в форвардах не проявили, а вот тренеры из ЦСКА решили подписать обоих юниоров. По словам Курдина, армейцы сделали это, так как игроки достались бесплатно.

«Ведь «Белые медведи» — муниципальная школа, а не клуб, игроки оттуда уходят бесплатно, — говорил Курдин. — Ни школе, ни тренеру ничего не достается. Мне не то что денег — звания заслуженного тренера за них не дали».

Кучеров начал свою профессиональную карьеру в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия». В этой команде форвард играл три года и в сезоне-2010/2011 помог молодежке армейцев завоевать Кубок Харламова.

Кучеров дебютировал в КХЛ в матче ЦСКА против рижского «Динамо» (5:4 Б) 24 января 2011 года. Форвард провел на льду в общей сложности 25 секунд. В сезоне-2010/11 форвард сыграл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка, в сезоне-2011/12 — 18 игр с 5 (1+4) очками.

Никита Кучеров в составе «Красной Армии».

Драфт НХЛ и травма

В 2011 году Кучеров был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 58-м номером клубом «Тампа-Бэй». После драфта в сезоне-2011/12 Никита травмировал плечо в игре ЦСКА. Расходы на лечение легли на американский клуб, спортсмен был прооперирован во Флориде. Через месяц после операции Кучеров расторг свой контракт с красно-синими и уехал в США.

«Когда случилась вся эта ситуация с плечами и я столкнулся с таким к себе отношением — решил для себя и дал понять, что больше не хочу играть за этих людей. А просто хочу уехать, — вспоминал в интервью «СЭ» Кучеров. — Во-первых, врачи не верили, что у меня плечо болит. Думали, что вру. То же самое слышал от тренеров в МХЛ. Были подозрения, что я лжец, не хочу играть, хотя такого у меня вообще никогда не было. Я всегда хотел играть. Даже с травмами — естественно, с которыми можно физически выйти на лед. Но когда чихаешь или смеешься, а у тебя от этого плечо вылетает — тут не до хоккея. А тебе не верят. И те же люди, когда уезжал, с насмешкой говорили: «Куда ты едешь? Какая Канада?»

В «Тампе» сначала отправили Кучерова в команду «Квебек Ремпартс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. В ноябре Никита перебрался в «Руэн-Норанда Хаскис», где провел сезон перед стартом карьеры в НХЛ.

Никита Кучеров. Фото Global Look Press

Карьера Кучерова в НХЛ

В ноябре 2013 года Кучеров был вызван из АХЛ в «Тампу-Бэй», так как «Лайтнинг» потеряли из-за травмы своего капитана Стивена Стэмкоса. Форвард дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:0) 26 ноября 2013 года. В этой игре россиянин забил первый гол в североамериканской лиге. В дебютном сезоне НХЛ нападающий набрал 18 очков (9 голов, 9 передач) в 58 матчах регулярки. В плей-офф на его счету две игры и один гол.

В сезоне-2014/15 главный тренер «Тампы» Джон Купер включил Кучерова в тройку с Ондржеем Палатом и Тайлером Джонсоном. 28 октября 2014 года россиянин оформил первый хет-трик в НХЛ во встрече с «Аризоной» (7:3). Регулярный чемпионат Никита завершил с 65 (29+36) очками в 82 матчах, в плей-офф провел 26 игр и набрал 22 (10+12) очка. «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли и уступили «Чикаго» в шести матчах (2-4).

В сезоне-2015/16 Кучеров впервые стал лучшим бомбардиром команды по итогам регулярки с 66 (30+36) очками в 77 играх. В плей-офф россиянин провел 17 матчей и набрал 19 (11+8) очков.

В октябре 2016 года руководство «Тампы-Бэй» подписало с Кучеровым новый контракт на три сезона с годовой зарплатой 4,766 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и вошел во вторую символическую сборную НХЛ.

В сезоне-2017/18 за 80 матчей в регулярке Кучеров набрал 100 (39+61) очков. Форвард стал третьим по результативности в лиге и вошел в первую символическую сборную. В плей-офф россиянин набрал 17 (7+10) очков в 17 играх. Вместе с Кучеровым «Тампа-Бэй» дошла до финала Востока, где уступила «Вашингтону» в серии из семи матчей — 3-4.

В июле 2018 года Кучеров заключил с «Тампой» новый контракт на восемь лет, который вступил в силу с сезона-2019/2020. Общая сумма заработка россиянина по данному соглашению составила 76 миллионов долларов.

В сезоне-2018/19 Кучеров установил рекорд по количеству набранных очков среди россиян за всю историю НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 128 (41+87) очков и превзошел достижение Александра Могильного. Никита стал лучшим бомбардиром лиги и получил приз «Арт Росс Трофи». По итогам сезона форвард «Тампы» получил призы «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» самому ценному хоккеисту лиги по опросу журналистов и профсоюза игроков. В плей-офф победителя регулярного чемпионата ждал провал, команда из Флориды вылетела после четырех матчей серии с «Коламбусом» (0-4), а ее российский нападающий набрал 2 (0+2) очка в 3 играх.

В сезоне-2019/20 на счету Кучерова 68 игр и 85 (33+52) очков при показателе полезности «+26». Регулярка была досрочно прервана из-за пандемии коронавируса, но сезон стал для «Тампы» чемпионским. После рестарта Никита стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф, набрав 34 (7+27) очка в 25 матчах. «Тампа» с россиянином выиграла Кубок Стэнли впервые с 2004 года и во второй раз в истории клуба. В финальной серии «Лайтнинг» в шести матчах победили «Даллас» (4-2). Кучеров стал первым игроком в XXI веке, кто сделал 27 результативных передач в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

«Чувствую себя хорошо и просто восхитительно, — говорил Кучеров во время zoom-конференции после победы в Кубке Стэнли. — Если честно, то я отключась и не могу точно сказать, что я сейчас испытываю».

Регулярный чемпионат-2020/21 Кучеров пропустил из-за восстановления после операции, но смог присоединиться к команде в новом походе за Кубком Стэнли. В плей-офф россиянин набрал 32 (8+24) очка в 23 матчах и снова стал лучшим бомбардиром розыгрыша и помог «Тампе» завоевать второй чемпионский титул подряд. В финале «Лайтнинг» обыграли в пяти матчах серии «Монреаль» (4-1). Кучеров не упустил возможность подколоть фанатов «Канадиенс» и дал яркую пресс-конференцию, на которую пришел без майки с пивом.

«Мы не хотели возвращаться в Канаду. Болельщики в Монреале — ну камон — так праздновали единственную победу, будто в предыдущем матче выиграли Кубок Стэнли. Вы издеваетесь?» — сказал Кучеров после завоевания Кубка Стэнли-2021. Также Никита отдельно выделил своего многолетнего одноклубника, вратаря и самого ценного игрока плей-офф Андрея Василевского.

В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 69 (22+44) очков в 47 матчах и пропустил почти половину регулярного чемпионата НХЛ из-за новой операции. В плей-офф он вместе с «Тампой» дошел до финала, в котором «Лайтнинг» проиграли в шести матчах серии «Колорадо» (2-4). В Кубке Стэнли-2022 Кучеров набрал 27 (9+18) очков за 23 игры.

В сезоне-2022/23 Кучеров в 82 матчах набрал 113 (30+83) очков при показателе полезности «-2». В плей-офф нападающий провел 6 игр и набрал 6 (1+5) очков, «Лайтнинг» вылетели в первом раунде от «Торонто» (2-4).

В сезоне-2023/24 Кучеров продолжил переписывать рекорды личной результативности. 7 ноября 2023 года форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:3) и стал 13-м в истории российским хоккеистом с 750 очками в НХЛ. 24 ноября нападающий набрал 6 (2+4) очков в игре с «Каролиной» (8:2). 27 декабря в матче с «Флоридой» (2:3) россиянин отметился 300-й заброшенной шайбой в НХЛ. В феврале 2024 года Никита в четвертый раз принял участие в Матче всех звезд НХЛ, этот уик-энд прошел в Торонто.

22 марта 2024 года Кучеров в матче с «Сан-Хосе» (4:1) сделал четыре голевые передачи и во второй раз в карьере преодолел отметку в 120 очков за сезон. Он первым из россиян в НХЛ добрался до этой отметки повторно, Александр Могильный и Сергей Федоров по разу набирали не менее 120 очков в 1990-е.

Никита Кучеров (справа) и Владислав Наместников после бронзового ЧМ-2017. Фото photo.khl.ru

Никита Кучеров в сборной России

В юниорскую национальную команду Никита попал в 2011 году перед чемпионатом мира, на котором взял свою первую бронзовую медаль. В матче за третье место ЮЧМ-2011 российская команда победила Канаду (6:4). Форвард был признан лучшим нападающим и стал первым бомбардиром турнира с 21 (11+10) очками в 7 играх.

В 2012 году молодежная сборная России вместе с Кучеровым взяла серебро чемпионата мира в Канаде. В финале турнира россияне проиграли Швеции в овертайме (0:1 ОТ). Форвард набрал 7 (2+5) очков в семи матчах МЧМ-2012. Через год на МЧМ-2013 у Никиты — 8 (5+3) очков в 7 матчах, россияне завоевали бронзу.

В 2016 году Кучеров принял участие в Кубке мира, который НХЛ провела перед стартом североамериканского сезона. Сборная России стала четвертой после поражения от Канады в полуфинале, у нападающего «Тампы» — 3 (2+1) очка в 4 матчах турнира.

В 2017 году Кучеров в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемионата мира. В матче за третье место команда обыграла Финляндию (5:3). Никита набрал 15 (7+8) очков в 10 играх и стал вторым по результативности на турнире после Артемия Панарина (17 очков, 4+13).

В 2019 году сборная России с Кучеровым вновь стала бронзовым призером чемпионата мира. В игре за третье место команда победила Чехию в серии буллитов (3:2 Б). Никиту признали лучшим нападающим турнира, он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах ЧМ-2019.

Кучеров ни разу в карьере не выступал на Олимпийских играх. Хоккеисты НХЛ пропустили олимпийские турниры в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022).

Никита Кучеров с женой Анастасией и сыном Максимом. Фото Соцсети

Личная жизнь и семья Кучерова

Кучеров состоит в браке с Анастасией, которая переехала в США вместе с хоккеистом. Пара познакомилась в Москве. 24 сентября 2018 года у Никиты и Анастасии родился сын Макс. Форвард старается не сильно распространяться о своей личной жизни, поэтому о рождении сына фанаты узнали только спустя пару месяцев после этого события.

«Что поменялось после рождения сына? Наверное, ответственность, в первую очередь, — рассказывал Кучеров. — Много позитивных эмоций сразу добавилось. Всегда думаешь о нем, приезжаешь домой, всегда играешь с ним. Даже не знаю, как сказать, всё в хорошую сторону изменилось».

Михаил Сергачев (слева) и Никита Кучеров на рыбалке. Фото Соцсети

Увлечения Кучерова

Свободное от хоккея время Кучеров проводит с семьей и ездит на рыбалку в Тампе, в Мексиканском заливе. Нападающий «Лайтнинг» часто проводит там свои выходные. Компанию Кучерову на рыбалке составляют его российские одноклубники, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

«Летом любим ездить в океан: отплываем от берега на 50-100 миль и рыбачим. В океане другая рыба: ловим, готовим и едим прямо там», — говорил Кучеров.

Достижения Никиты Кучерова

Личные

«Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, 2019)

«Харт Трофи» (самый ценный хоккеист сезона НХЛ, 2019)

«Тед Линдсей Эворд» (наиболее выдающийся хоккеист сезона НХЛ, 2019)

Командные

Кубок Стэнли («Тампа-Бэй», 2020, 2021)

Приз принца Уэльского (лучшая команда Восточной конференции НХЛ — «Тампа-Бэй», 2015, 2020, 2021, 2022)

Президентский кубок (лучшая команда регулярного чемпионата НХЛ — «Тампа-Бэй», 2019)

Кубок Харламова («Красная Армия», 2011)

Бронза чемпионата мира (2017, 2019)

Серебро молодежного чемпионата мира (2012)

Бронза молодежного чемпионата мира (2013)

Бронза юниорского чемпионата мира (2011)

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Сколько зарабатывает Кучеров

Зарплата Никиты Кучерова в сезоне-2023/24 составляет 10 миллионов долларов. Действующий контракт россиянина с «Тампой-Бэй» рассчитан до сезона-2026/27. Общая сумма выплат по соглашению форварда с «Лайтнинг» составляет 76 миллионов долларов за 8 лет.

В марте 2019 года Кучеров подписал долгосрочный спонсорский контракт с компанией по продаже одежды и обуви Adidas. В 2020 году немецкая компания выпускала специальную линейку товаров с российским хоккеистом. Знаменитая пресс-конференция после победы в Кубке Стэнли-2021 позволила Никита подписать рекламный контракт с пивной компанией.

Интересные факты о Кучерове

После своего первого подписанного контракта в НХЛ Кучеров подарил своему первому тренеру Геннадию Курдину машину. Российский специалист вспоминал: когда Никита делал свои первые шаги в хоккее, то он часто возил его на своей машине. Во время одной из совместных поездок на тренировку Курдин в пробке за рулем «Жигулей» в шутку спросил у юного хоккеиста, купит ли он машину своему тренеру, если в будущем заиграет в НХЛ. Спортсмен согласился и спустя годы не забыл о своем обещании. Когда Кучеров подписал улучшенный контракт с «Тампой», попросил свою маму узнать у тренера, какую машину тот хочет. Курдин выбрал «Тойоту Лэнд Крузер».

Кучеров является примером настоящего профессионального спортсмена. Россиянин установил в гараже своего дома мини-каток с искусственным льдом для тренировок в любое время. Известно, что он постоянно индвидуально занимается над улучшением техники и броска, в том числе во время отпуска.

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