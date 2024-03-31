Биография Никиты Кучерова: история покорившего НХЛ форварда

Никита Кучеров
Дата рождения: 17 июня 1993 года.
Место рождения: Майкоп (Россия).
Рост: 180 см. Вес: 80 кг.
Вид спорта: хоккей.
Амплуа: крайний нападающий.
Клуб: «Тампа-Бэй» (НХЛ)
Прозвище: Куч.
Никита Кучеров родился в российском городе Майкоп. Его отец Игорь Кучеров является военным в звании полковника армии. Мама хоккеиста Светлана ранее занималась спортивной гимнастикой, но завершила карьеру в звании мастера спорта из-за травмы. Она также работала тренером. У Никиты Кучерова есть брат Денис, который старше на три года.
Отец Кучерова часто ездил в командировки, в которых его сопровождали родные. Некоторое время семья жила в Ашхабаде (Туркменистан). Когда Никите исполнился год, Кучеровы переехали в Москву. Отец мальчика поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе и получил небольшую квартиру в хрущевке.
До хоккея родители пытались пристроить Никиту в футбольную секцию, где играл старший сын Денис, но тренер не обратил внимания на четырехлетнего мальчика. Кучеров-младший в свободное время также играл в баскетбол, волейбол и гандбол. По словам хоккеиста, именно гандбол сильно повлиял на него в плане скорости принятия решений на льду.
«У меня никогда не было сомнений, что он станет хорошим спортсменом, — рассказывала Светлана Кучерова о сыне в интервью «СЭ». — Он во всем хотел быть лучшим! В любую игру начинал играть — пока всех в поле зрения не обыграет, не отстанет. Оказывается, он и в шахматы умеет, а я и не знала. Дедушка научил. И мяч не бросит, пока все отлично не сделает. Я его однажды снимала на видео, когда он в футбол играл. Как заводной! Говорю уже: «Господи, когда у него батарейка кончится?» Он все бьет и бьет. Наш друг даже сказал: бросайте уже этот хоккей — у нас хороших хоккеистов много, а футболистов нет. Но это было уже невозможно».
Кучеров начал заниматься хоккеем в 1998 году в пятилетнем возрасте в «Серебряных акулах». Его первым тренером стал Геннадий Курдин. Родители купили в долг подержанные коньки, которые на тот момент были Никите больше на три размера. В стране после дефолта многие люди не получали зарплату вовремя. Мама Кучерова два месяца проработала уборщицей в «Серебряных акулах», чтобы заработать деньги на коньки.
После «Серебряных акул» Кучеров выступал в составе «Белых медведей», где его также тренировал Курдин. Никита играл на муниципальном катке ледового дворца «Умка». Первое время хоккеист проявлял интерес к вратарской позиции, но продлилось это недолго. В «Белых медведях» Кучеров играл в нападении вместе с Никитой Гусевым. Оба спортсмена до окончания подросткового возраста были совсем невысокими.
«О чем мечтал в детстве? Просто хорошо играть в хоккей, — говорил Кучеров в интервью «СЭ» в 2018 году. — В детстве у меня на стенке висела фотография Русской Пятерки и другие постеры, но не думал, что однажды смогу там, в НХЛ, оказаться. Лет до 15-16 не знал, что есть канадские юниорские лиги, пока ребята не стали уезжать. До того момента даже не задумывался, что со мной будет после окончания школы «Белые медведи». Когда не взяли в «Динамо» и подписал контракт с ЦСКА, мысли были только о том, что буду игроком этой команды».
В 2009 году Кучеров и Гусев выпустились из «Белых медведей». Первый тренер хоккеистов Курдин предлагал нападающих нескольким клубам. В московском «Динамо» по итогам просмотра заинтересованности в форвардах не проявили, а вот тренеры из ЦСКА решили подписать обоих юниоров. По словам Курдина, армейцы сделали это, так как игроки достались бесплатно.
«Ведь «Белые медведи» — муниципальная школа, а не клуб, игроки оттуда уходят бесплатно, — говорил Курдин. — Ни школе, ни тренеру ничего не достается. Мне не то что денег — звания заслуженного тренера за них не дали».
Кучеров начал свою профессиональную карьеру в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия». В этой команде форвард играл три года и в сезоне-2010/2011 помог молодежке армейцев завоевать Кубок Харламова.
Кучеров дебютировал в КХЛ в матче ЦСКА против рижского «Динамо» (5:4 Б) 24 января 2011 года. Форвард провел на льду в общей сложности 25 секунд. В сезоне-2010/11 форвард сыграл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка, в сезоне-2011/12 — 18 игр с 5 (1+4) очками.
В 2011 году Кучеров был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 58-м номером клубом «Тампа-Бэй». После драфта в сезоне-2011/12 Никита травмировал плечо в игре ЦСКА. Расходы на лечение легли на американский клуб, спортсмен был прооперирован во Флориде. Через месяц после операции Кучеров расторг свой контракт с красно-синими и уехал в США.
«Когда случилась вся эта ситуация с плечами и я столкнулся с таким к себе отношением — решил для себя и дал понять, что больше не хочу играть за этих людей. А просто хочу уехать, — вспоминал в интервью «СЭ» Кучеров. — Во-первых, врачи не верили, что у меня плечо болит. Думали, что вру. То же самое слышал от тренеров в МХЛ. Были подозрения, что я лжец, не хочу играть, хотя такого у меня вообще никогда не было. Я всегда хотел играть. Даже с травмами — естественно, с которыми можно физически выйти на лед. Но когда чихаешь или смеешься, а у тебя от этого плечо вылетает — тут не до хоккея. А тебе не верят. И те же люди, когда уезжал, с насмешкой говорили: «Куда ты едешь? Какая Канада?»
В «Тампе» сначала отправили Кучерова в команду «Квебек Ремпартс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. В ноябре Никита перебрался в «Руэн-Норанда Хаскис», где провел сезон перед стартом карьеры в НХЛ.
В ноябре 2013 года Кучеров был вызван из АХЛ в «Тампу-Бэй», так как «Лайтнинг» потеряли из-за травмы своего капитана Стивена Стэмкоса. Форвард дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:0) 26 ноября 2013 года. В этой игре россиянин забил первый гол в североамериканской лиге. В дебютном сезоне НХЛ нападающий набрал 18 очков (9 голов, 9 передач) в 58 матчах регулярки. В плей-офф на его счету две игры и один гол.
В сезоне-2014/15 главный тренер «Тампы» Джон Купер включил Кучерова в тройку с Ондржеем Палатом и Тайлером Джонсоном. 28 октября 2014 года россиянин оформил первый хет-трик в НХЛ во встрече с «Аризоной» (7:3). Регулярный чемпионат Никита завершил с 65 (29+36) очками в 82 матчах, в плей-офф провел 26 игр и набрал 22 (10+12) очка. «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли и уступили «Чикаго» в шести матчах (2-4).
В сезоне-2015/16 Кучеров впервые стал лучшим бомбардиром команды по итогам регулярки с 66 (30+36) очками в 77 играх. В плей-офф россиянин провел 17 матчей и набрал 19 (11+8) очков.
В октябре 2016 года руководство «Тампы-Бэй» подписало с Кучеровым новый контракт на три сезона с годовой зарплатой 4,766 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и вошел во вторую символическую сборную НХЛ.
В сезоне-2017/18 за 80 матчей в регулярке Кучеров набрал 100 (39+61) очков. Форвард стал третьим по результативности в лиге и вошел в первую символическую сборную. В плей-офф россиянин набрал 17 (7+10) очков в 17 играх. Вместе с Кучеровым «Тампа-Бэй» дошла до финала Востока, где уступила «Вашингтону» в серии из семи матчей — 3-4.
В июле 2018 года Кучеров заключил с «Тампой» новый контракт на восемь лет, который вступил в силу с сезона-2019/2020. Общая сумма заработка россиянина по данному соглашению составила 76 миллионов долларов.
В сезоне-2018/19 Кучеров установил рекорд по количеству набранных очков среди россиян за всю историю НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 128 (41+87) очков и превзошел достижение Александра Могильного. Никита стал лучшим бомбардиром лиги и получил приз «Арт Росс Трофи». По итогам сезона форвард «Тампы» получил призы «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» самому ценному хоккеисту лиги по опросу журналистов и профсоюза игроков. В плей-офф победителя регулярного чемпионата ждал провал, команда из Флориды вылетела после четырех матчей серии с «Коламбусом» (0-4), а ее российский нападающий набрал 2 (0+2) очка в 3 играх.
В сезоне-2019/20 на счету Кучерова 68 игр и 85 (33+52) очков при показателе полезности «+26». Регулярка была досрочно прервана из-за пандемии коронавируса, но сезон стал для «Тампы» чемпионским. После рестарта Никита стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф, набрав 34 (7+27) очка в 25 матчах. «Тампа» с россиянином выиграла Кубок Стэнли впервые с 2004 года и во второй раз в истории клуба. В финальной серии «Лайтнинг» в шести матчах победили «Даллас» (4-2). Кучеров стал первым игроком в XXI веке, кто сделал 27 результативных передач в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.
«Чувствую себя хорошо и просто восхитительно, — говорил Кучеров во время zoom-конференции после победы в Кубке Стэнли. — Если честно, то я отключась и не могу точно сказать, что я сейчас испытываю».
Регулярный чемпионат-2020/21 Кучеров пропустил из-за восстановления после операции, но смог присоединиться к команде в новом походе за Кубком Стэнли. В плей-офф россиянин набрал 32 (8+24) очка в 23 матчах и снова стал лучшим бомбардиром розыгрыша и помог «Тампе» завоевать второй чемпионский титул подряд. В финале «Лайтнинг» обыграли в пяти матчах серии «Монреаль» (4-1). Кучеров не упустил возможность подколоть фанатов «Канадиенс» и дал яркую пресс-конференцию, на которую пришел без майки с пивом.
«Мы не хотели возвращаться в Канаду. Болельщики в Монреале — ну камон — так праздновали единственную победу, будто в предыдущем матче выиграли Кубок Стэнли. Вы издеваетесь?» — сказал Кучеров после завоевания Кубка Стэнли-2021. Также Никита отдельно выделил своего многолетнего одноклубника, вратаря и самого ценного игрока плей-офф Андрея Василевского.
В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 69 (22+44) очков в 47 матчах и пропустил почти половину регулярного чемпионата НХЛ из-за новой операции. В плей-офф он вместе с «Тампой» дошел до финала, в котором «Лайтнинг» проиграли в шести матчах серии «Колорадо» (2-4). В Кубке Стэнли-2022 Кучеров набрал 27 (9+18) очков за 23 игры.
В сезоне-2022/23 Кучеров в 82 матчах набрал 113 (30+83) очков при показателе полезности «-2». В плей-офф нападающий провел 6 игр и набрал 6 (1+5) очков, «Лайтнинг» вылетели в первом раунде от «Торонто» (2-4).
В сезоне-2023/24 Кучеров продолжил переписывать рекорды личной результативности. 7 ноября 2023 года форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:3) и стал 13-м в истории российским хоккеистом с 750 очками в НХЛ. 24 ноября нападающий набрал 6 (2+4) очков в игре с «Каролиной» (8:2). 27 декабря в матче с «Флоридой» (2:3) россиянин отметился 300-й заброшенной шайбой в НХЛ. В феврале 2024 года Никита в четвертый раз принял участие в Матче всех звезд НХЛ, этот уик-энд прошел в Торонто.
22 марта 2024 года Кучеров в матче с «Сан-Хосе» (4:1) сделал четыре голевые передачи и во второй раз в карьере преодолел отметку в 120 очков за сезон. Он первым из россиян в НХЛ добрался до этой отметки повторно, Александр Могильный и Сергей Федоров по разу набирали не менее 120 очков в 1990-е.
В юниорскую национальную команду Никита попал в 2011 году перед чемпионатом мира, на котором взял свою первую бронзовую медаль. В матче за третье место ЮЧМ-2011 российская команда победила Канаду (6:4). Форвард был признан лучшим нападающим и стал первым бомбардиром турнира с 21 (11+10) очками в 7 играх.
В 2012 году молодежная сборная России вместе с Кучеровым взяла серебро чемпионата мира в Канаде. В финале турнира россияне проиграли Швеции в овертайме (0:1 ОТ). Форвард набрал 7 (2+5) очков в семи матчах МЧМ-2012. Через год на МЧМ-2013 у Никиты — 8 (5+3) очков в 7 матчах, россияне завоевали бронзу.
В 2016 году Кучеров принял участие в Кубке мира, который НХЛ провела перед стартом североамериканского сезона. Сборная России стала четвертой после поражения от Канады в полуфинале, у нападающего «Тампы» — 3 (2+1) очка в 4 матчах турнира.
В 2017 году Кучеров в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемионата мира. В матче за третье место команда обыграла Финляндию (5:3). Никита набрал 15 (7+8) очков в 10 играх и стал вторым по результативности на турнире после Артемия Панарина (17 очков, 4+13).
В 2019 году сборная России с Кучеровым вновь стала бронзовым призером чемпионата мира. В игре за третье место команда победила Чехию в серии буллитов (3:2 Б). Никиту признали лучшим нападающим турнира, он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах ЧМ-2019.
Кучеров ни разу в карьере не выступал на Олимпийских играх. Хоккеисты НХЛ пропустили олимпийские турниры в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022).
Кучеров состоит в браке с Анастасией, которая переехала в США вместе с хоккеистом. Пара познакомилась в Москве. 24 сентября 2018 года у Никиты и Анастасии родился сын Макс. Форвард старается не сильно распространяться о своей личной жизни, поэтому о рождении сына фанаты узнали только спустя пару месяцев после этого события.
«Что поменялось после рождения сына? Наверное, ответственность, в первую очередь, — рассказывал Кучеров. — Много позитивных эмоций сразу добавилось. Всегда думаешь о нем, приезжаешь домой, всегда играешь с ним. Даже не знаю, как сказать, всё в хорошую сторону изменилось».
Свободное от хоккея время Кучеров проводит с семьей и ездит на рыбалку в Тампе, в Мексиканском заливе. Нападающий «Лайтнинг» часто проводит там свои выходные. Компанию Кучерову на рыбалке составляют его российские одноклубники, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.
«Летом любим ездить в океан: отплываем от берега на 50-100 миль и рыбачим. В океане другая рыба: ловим, готовим и едим прямо там», — говорил Кучеров.
Зарплата Никиты Кучерова в сезоне-2023/24 составляет 10 миллионов долларов. Действующий контракт россиянина с «Тампой-Бэй» рассчитан до сезона-2026/27. Общая сумма выплат по соглашению форварда с «Лайтнинг» составляет 76 миллионов долларов за 8 лет.
В марте 2019 года Кучеров подписал долгосрочный спонсорский контракт с компанией по продаже одежды и обуви Adidas. В 2020 году немецкая компания выпускала специальную линейку товаров с российским хоккеистом. Знаменитая пресс-конференция после победы в Кубке Стэнли-2021 позволила Никита подписать рекламный контракт с пивной компанией.
После своего первого подписанного контракта в НХЛ Кучеров подарил своему первому тренеру Геннадию Курдину машину. Российский специалист вспоминал: когда Никита делал свои первые шаги в хоккее, то он часто возил его на своей машине. Во время одной из совместных поездок на тренировку Курдин в пробке за рулем «Жигулей» в шутку спросил у юного хоккеиста, купит ли он машину своему тренеру, если в будущем заиграет в НХЛ. Спортсмен согласился и спустя годы не забыл о своем обещании. Когда Кучеров подписал улучшенный контракт с «Тампой», попросил свою маму узнать у тренера, какую машину тот хочет. Курдин выбрал «Тойоту Лэнд Крузер».
Кучеров является примером настоящего профессионального спортсмена. Россиянин установил в гараже своего дома мини-каток с искусственным льдом для тренировок в любое время. Известно, что он постоянно индвидуально занимается над улучшением техники и броска, в том числе во время отпуска.
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