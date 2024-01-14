Кучеров вошел в десятку великих россиян НХЛ. Быстрее него 800 очков набрали только два наших игрока

По очкам Никита обойдет Гончара и Вячеслава Козлова. Дальше — Ковальчук и остальные.

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче против «Анахайма» (5:1) и стал десятым российским игроком, которому покорился рубеж в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения юбилейной отметки форварду «Тампа-Бэй» понадобилось 687 матчей. Кучеров идет по третьему графику среди россиян. Александр Овечкин набрал 800-й балл в 658-й встрече, а Евгений Малкин — в 680-й. В ближайшее время Никита подвинет в бомбардирском рейтинге Сергея Гончара, а к концу сезона может подобраться и к Вячеславу Козлову.

Кучеров занимает четвертое место по набранным очкам в истории «Тампы». Результативнее Никиты выступали только его многолетний партнер по атаке Стивен Стэмкос и герои чемпионского сезона-2003/04 Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. Любопытно, что в топ-6 «молний» находятся четыре действующих игрока команды — Стэмкос, Кучеров, Виктор Хедман (5-е место) и Брэйден Пойнт (6-е).

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, результативнее Никиты играли только четыре хоккеиста. Причем отставание форварда «Тампы» от Патрика Кейна составляет всего три балла, а от Нэйтана Маккиннона — 14.

Лидирует на этом отрезке Коннор Макдэвид, который, придя в лигу позже Кучерова, преодолел уже следующий юбилейный рубеж — 900 очков. Восьмое место на этом отрезке у Александра Овечкина, 11-е (с отличными шансами на повышение) у Артемия Панарина.

К 14 января Кучеров набрал 72 очка. В XXI веке результативнее на этом отрезке сезона играли только три форварда. И если от рекордного в этом веке бомбардирского графика Коннора Макдэвида Никита отстал уже на 10 баллов, то своему результату пятилетней давности он уступает всего три балла, проведя на три встречи меньше.

Кучеров в шестой раз в карьере набрал за сезон более 70 очков. По количеству таких сезонов форвард «Тампы» сравнялся с суперзвездами 1990-х Алексеем Яшиным и Сергеем Федоровым. По семь 70-балльных чемпионатов было у Артемия Панарина (будет и восьмой), Ильи Ковальчука и Александра Могильного, больше десяти — у Евгения Малкина (11) и Александра Овечкина (13).