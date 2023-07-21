Нет характера и сил, но есть техника. Русский игрок сбежал за океан и нашел себе скромное место

Павел Дорофеев подписал односторонний контракт с «Вегасом».

Павел Дорофеев подписывает односторонний контракт с «Вегасом» на скромные 825 тысяч долларов. Это меньше, чем дают перспективному новичку, но при этом в АХЛ Дорофеева могут отправить лишь через драфт отказов. Нормальное ли это решение: остаться в Северной Америке, а не переезжать в «Торпедо»? Рискнуть стоило.

Павел отправился за океан в сезоне-2020/21 и провел уже два полных сезона в системе «Рыцарей». Нужно отметить, что в Северную Америку он практически сбежал. В «Тракторе» после обмена из «Металлурга» вообще ничего не получалось, на «Челмет» настроения не было, да и в ВХЛ все было как-то не так, хотя статистика игрока была довольно приличной для той лиги и его возраста. Форвард набрал 17 очков в 36 матчах.

«Трактор» не был заинтересован в хоккеисте. И понятно почему. Павел отличился полным отсутствием характера. При всех его хоккейных талантах ему не хватало спортивной злости и здоровой агрессии. Если на льду становилось трудно, если надо было биться, то Дорофеев терялся.

Фото Соцсети

Павел был выбран в третьем раунде «Вегасом», с талантливыми проспектами у клуба негусто, а хоккеистов с таким интеллектом не так много в АХЛ. И в «Хендерсоне» ему сразу нашли роль. Павел выступал в топ-6, даже сразу после переезда дела у него пошли неплохо и он набрал 13 очков в 24 матчах.

Удачным получился сезон-2021/22 в АХЛ. Павел прочно занял место в первом звене клуба, регулярно забивал, отдавал, даже какое-то время боролся за звание лучшего бомбардира турнира. Но прежние проблемы никуда не исчезли. Если бы в хоккее были запрещены силовые приемы, а все матчи имели бы выставочный статус, то мир получил бы звезду мирового уровня.

Даже в том сезоне Павел моментально «исчезал», как только на льду становилось жарко. То есть его просто не было видно, если соперник начинал играть плотно, жестко, агрессивно. Но зато в том сезоне Дорофеев дебютировал в НХЛ, правда, было совсем непонятно, зачем его поднимали. Такое ощущение, что никто из системы «Вегаса» не смотрел матчи фарм-клуба. Павла ставили в четвертое звено. Он сыграл девять минут в одной встрече и четыре — во второй. Для той поездки существует российская поговорка о том, что гвозди забивают микроскопом.

Фото Соцсети

Уроженец Нижнего Тагила прошлой осенью говорил, что поменял свою подготовку и к лагерю развития подошел совершенно в другом состоянии. Трудно понять, над чем именно работал Павел, так как его результативность в АХЛ рухнула. И пусть во время выставочных матчей «Вегаса» он был заметен, статистика не должна была обманывать. Ничего в лучшую сторону измениться не могло, так как проблемы Павла не решаются в тренажерном зале.

Многое изменила концовка регулярного чемпионата в НХЛ. У «Вегаса» были травмированные игроки в топ-6, Павла вызвали в команду, и он зацепился. В 18 матчах забросил 7 шайб, его постоянно хвалили тренеры, технику Дорофеева отмечали партнеры.

Был только маленький нюанс. Павел показал такой хоккей именно в конце , когда «Вегас» уже гарантированно был в плей-офф. Не все соперники были мотивированы. Например, дубль он сделал в ворота «Миннесоты», но «Дикари» тоже готовились ко второму этапу турнира. Еще четыре шайбы были заброшены командам, которые потеряли шансы на выход в плей-офф и доигрывали турнир. И главное, что как только начался плей-офф, Павла усадили на трибуны и больше не выпускали на лед.

Да, из лазарета подтянулись лидеры, но это часть проблемы.

Дорофеева в последних пяти играх регулярного чемпионата опять не было видно на площадке. Он по-прежнему не умеет работать в условиях жесткого прессинга. Ему не хватает ни психологии, ни здоровья.

Так что переоценивать новый контракт Павла не стоит. Но он получил одностороннее соглашение. Может быть, летом еще поработает и станет другим. Кто знает.