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Сегодня, 07:50

Панарин хочет забрать вечный рекорд Квартальнова. Осталось совсем немного

Михаил Зислис
Обозреватель
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» продлил результативную серию до 14 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дэнфорт — 4 (Гудбрэнсон, Веренски), 16:26 — 0:1. Крайдер — 10 (Густафссон, Уилер), 18:46 — 1:1. Лафренье — 6 (Трочек, Панарин), 31:17 — 2:1. Фантилли — 4 (Воронков), 32:35 — 2:2. Керали — 5 (Тексье, Гудбрэнсон), 32:54 — 2:3. Лафренье — 7 (Крайдер, Панарин), 59:49 — 3:3.
Победный буллит: Лафренье.
Вратари: Куик (57:56 — 59:49) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 40 (7+15+17+1) — 29 (7+16+3+3).
Наши: Панарин (28.02/8/0) — Воронков (11.26/1/0), Марченко (12.52/1/0), Проворов (27.15/1/0), Чинахов (13.46/0/-1).
13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Для обожающей любые статистические достижения Северной Америки эффективная игра Артемия Панарина в первом месяце регулярного чемпионата служит прекрасным поводом вспомнить о легендах прошлого. Россиянин сделал две голевые передачи в матче «Коламбусом» и повторил клубный рекорд, принадлежащий Роду Жильберу — канадец в сезоне-1972/73 набрал очки во всех 14 встречах с начала сезона.

Впереди у «Рейнджерс» будет пять отдыха, поэтому у Хлебушка есть время подзарядиться новыми эмоциями и забраться на новую вершину. Заодно он может превзойти аналогичный русский рекорд — ровно столько же игр в составе «Бостона» с начала чемпионата в 1992 году набирал очки Дмитрий Квартальнов.

Панарин разогнался, словно камень, катящийся со склона горы, и пока непонятно, кто его может придержать. Игра с «Коламбусом» стала для лидера «Рейнджерс» уже восьмой в сезоне, когда ему удалось набрать как минимум два очка. Невооруженным глазом видно, насколько он комфортно чувствует себя на площадке почти в каждой смене. Две вторые голевые передачи не отражают того вклада, который он вносит в игру своей команды.

Ключевой защитник Адам Фокс находится в списке травмированных, от ведущего центрфорварда Мики Зибанежада напрочь отвернулось везение, звездный вратарь Игорь Шестеркин пропустил четвертую встречу из-за повреждения. В такой непростой ситуации Панарин смотрится великолепно. Заодно он взял на себя роль спасителя, реанимирующего карьеру погасшего было таланта Алекси Лафреньера. В последних четырех матчах первый номер драфта-2020 набрал 7 (3+4) очков. Сегодня канадский нападающий сравнял счет за 11 секунд до конца третьего периода и стал автором единственного гола в серии послематчевых бросков.

Солидный русский контингент пока не может вытащить «Коламбус» из перестройки куда-то повыше. Пока команда играет только всплесками, а ее самые дорогие хоккеисты — нападающие Джонни Годро и Патрик Лайне — явно не отрабатывают свою зарплату. Егор Чинахов вернулся в основной состав и получил почти 14 минут игрового времени, регулярно выходя с Лайне и Буном Дженнером. Отличный шанс проявить себя он опять не использовал.

Зато Дмитрий Воронков был заметен. В атакующем плане он отметился халявной голевой передачей — после неточного паса ветерана «Рейнджерс Блейка Уилера шайба в средней зоне от ноги россиянина отскочила к Адаму Фантилли и тот реализовал свой момент.

Воронков больше запомнился акцией устрашения. В первом периоде мощный защитник хозяев Джейк Труба на грани фола встретил нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Дело чуть не дошло до драки. Воронков, его партнер по звену, к этому моменту сменился, но все очень хорошо запомнил и после перерыва отомстил за товарища впечатляющим силовым приемом. Труба благоразумно обиду проглотил и ввязываться в конфликт не стал. Себе дороже могло обойтись.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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