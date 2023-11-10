Панарин идет на рекорд! Лидер «Рейнджерс» набирает очки 13 матчей подряд

Невероятная серия Артемия.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Трочек — 4 (Лафренье, Густафссон), 3:56 — 1:0. Духайм — 3 (Фэйбер, Хартман), 32:33 — 1:1. Лафренье — 5 (Панарин, Трочек), 41:41 — 2:1. Уилер — 1 (бол., Куилль, Лафренье), 54:39 — 3:1. Панарин — 8 (п.в., Трочек, Труба), 58:39 — 4:1.

Вратари: Доминге — Флери (56:23 — 58:39).

Штраф: 7 — 7. Броски: 28 (14+3+11) — 26 (2+15+9).

Наши: Панарин (16.10/3/+3) — Капризов (19.34/2/-2).

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Золотое время Александра Овечкина и Евгения Малкина уходит. На энхаэловский трон зашли наши новые лидеры. Статистика наглядно выделяет главных российских звезд лиги. Артемий Панарин и Никита Кучеров кусаются за «Арт Росс Трофи» и забрались в тройку лучших бомбардиров, воспользовавшись трудностями поцелованного Богом Коннора Макдэвида. Оба нападающих выдали впечатляющие результативные серии, а Панарин вовсе приближается к рекорду «Рейнджерс». 12 матчей подряд форвард не уходил со льда без очков. В победной игре с «Миннесотой» гроссмейстерская серия продолжилась.

Хотя первые 40 минут в исполнении ньюйоркцев насторожили. «Бродвейцы» быстро открыли счет, но во втором периоде игра разладилась. Команда Питера Лавиолетта лишь трижды довела шайбу до ворот Марка-Андре Флери. Скомканный отрезок заставил усомниться в продлении Панариным результативной серии. Однако меньше двух минут в начале третьего периода хватило Артемию, чтобы вывести на точный бросок Алексиса Лафренье. Канадец в связке с уроженцем Коркино все чаще вспоминает, что выбран под первым номером драфта-2020. Против «Миннесоты» наследник сами понимаете кого выдал лучший матч в сезоне, набрав 3 (1+2) очка.

Возглавивший «Рейнджерс» Лавиолетт подтвердил реноме тренера, который умеет оперативно ставить игру новой команде. Потребовалось минимум времени на притирку. К концу первого месяца регулярки ньюйоркцы уверенно лидируют в Столичном дивизионе смерти. Команда выиграла восемь из девяти последних матчей, а лидеры находятся в прекрасной форме. Помнится, хандру нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова связывали с примитивным хоккеем Лавиолетта. Сетовали на то, что тренер зажимал талант челябинца и заставлял бегать по рельсам, а не творить на льду. Панарину схемы американца не мешают стабильно набирать очки и бороться за лидерство среди бомбардиров.

Артемий поставил точку в матче с «Миннесотой», поразив пустые ворота, когда «Уайлд» попытались отыграться вшестером. За третий период форвард пополнил очковый баланс и приблизился к Кучерову. Панарин отстает от Никиты на один балл, но держит матч в запасе. Опережает российских звезд только Элиас Петтерссон — в сегодняшней игре с «Оттавой» швед заработал 3 (1+2) очка. Конечно, бомбардирская гонка неполноценна без Макдэвида. Канадец пропустил несколько матчей из-за травмы, а когда поправил здоровье, сбавил феноменальный график и две игры вовсе оставался без голов и передач.

Артемий Панарин (в центре). Фото USA Today Sports

Не берусь загадывать, насколько стабильно Кучеров и Панарин проведут регулярку. На длинной дистанции в 82 матча не исключены травмы, спады и командные проблемы. Стартовали оба форварда без раскачки. С таким темпом Артемий с легкостью доберется до первой сотни очков за регулярку. В лиге нападающий проводит девятый сезон, но 96 баллов — пока что потолок. У Кучерова по карьере цифры серьезнее, но лидер «Тампы» тоже идет на личный рекорд. Осталось только удержать заданный в начале сезона график.