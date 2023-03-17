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Сегодня, 06:20

Малкин затащил как вратарь, но «Питтсбург» это не спасло. Команда может остаться без плей-офф

Андрей Жданюк
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» были сильнее.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Зибанежад — 35 (Панарин, Тарасенко), 2:51 — 1:0. Ракелль — 24 (Кросби), 34:40 — 1:1. Мотт — 4, 36:53 — 2:1. Гюнцель — 30 (Кросби, Ракелль), 49:09 — 2:2. Крайдер — 29 (Фокс, Кейн), 51:45 — 3:2. Крайдер — 30 (п.в., Трочек, Зибанежад), 59:10 — 4:2.
Вратари: Шестеркин — Джерри (58:36 — 59:10, 59:16).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 35 (12+9+14) — 32 (7+11+14).
Наши: Панарин (18.17/2/0), Тарасенко (16.44/3/0) — Малкин (19.30/0/-1).
17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Питтсбург» приехал в гости к «Рейнджерс» и не смог реабилитироваться за досадное поражение от «Монреаля» (4:6). Команду Майка Салливана начала преследовать череда неудач, которая продолжилась и в Нью-Йорке. Касается это не только результатов, но и кадровых потерь. Едва «Пингвинз» лишились на несколько недель Дмитрия Куликова, как травму получил еще и Джефф Петри. Американский защитник не смог доиграть матч против «Рейнджерс» и провел на льду всего полторы минуты.

Пока турнирное положение «пингвинов» можно расценивать, как довольно комфортное, но за «уайлд кард» от Востока развернулась нешуточная борьба. На пятки «Питтсбургу» уже наступает «Флорида», набравшая неплохой ход, да и «Вашингтон» с «Баффало» по-прежнему не намерены сдаваться. Парням из Пенсильвании весь сезон не хватает стабильности, но на таком важном отрезке чемпионата ее придется найти. Если, конечно, игроки «Питтсбурга» не собираются арендовать гольф-поля уже через месяц.

Начало игры получилось для гостей крайне неудачным. «Пингвины» довольно долго не могли найти себя в атаке, а пропустили уже на третьей минуте первого периода. Звено Панарин — Зибанежад — Тарасенко продолжает демонстрировать отличное взаимопонимание и именно это сочетание организовало первый гол в матче. Швед забросил свою 35-ю шайбу, а Артемий присоединился к Никите Кучерову и стал вторым россиянином в текущем чемпионате, достигшим рубежа в 75 очков.

Хозяева были близки к тому, чтобы упрочить преимущество, но в начале второго периода Рикард Раккель сравнял счет. Его возвращение в первое звено дало плоды, и форвард постоянно помогал генерировать опасные моменты. В матче хватало физической борьбы, в этом аспекте одним из самых активных был нападающий «Рейнджерс» Тайлер Мотт. Американец провел четыре силовых приема, едва не получил травму и вывел из строя Петри. На этом Мотт не остановился и через две минуты ответил на гол Ракелля, воспользовавшись ошибкой Пьера Джозефа.

«Питтсбург» во второй половине матча стал заметно активней, но от хозяев все равно исходило больше остроты. Тем не менее, «пингвины» проявили характер и в середине третьего периода сравняли счет. Сидни Кросби и Ракелль снова отличились результативными действиями, а Джейк Гюнцель стал первым игроком команды, забившим в этом сезоне 30 голов. Шайба не очень вытекала из рисунка игры. Незадолго до этого «Рейнджерс» попали в штангу, но дальнейший сумбур в своей зоне вышел им боком.

Впрочем, «бродвейцы» долго этому не расстраивались. Крис Крайдер включил обороты и стал главным героем концовки встречи. Сперва американец классно поработал на пятаке и вывел свою команду вперед, а затем поразил уже пустые ворота соперника. Евгений Малкин самоотверженно пытался помешать голу и совершил эффектный сэйв, но с добиванием от Крайдера справиться уже было практически невозможно. Второе поражение подряд для «Питтсбурга» и уже в воскресенье команды вновь встретятся друг с другом на льду «Мэдисон-сквер-гарден».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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