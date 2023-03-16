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НХЛ

Сегодня, 17:45

Овечкин вышел на четвертое место по домашним голам. В гостях он играет намного лучше

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Интересная статистика звезды.

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Баффало» (5:4 Б), забив 402-й гол в домашних матчах регулярного чемпионата. Форвард «Вашингтона» вышел на четвертое место по шайбам на своей площадке, обогнав Майка Гартнера. От Яромира Ягра российский нападающий отстает на девять голов, от Горди Хоу — на 47, от Уэйна Гретцки — на 90.

При этом Ови давно владеет рекордом лиги по голам на чужих стадионах. В 673 гостевых матчах Александр записал на свой счет 415 шайб. Занимающего второе место Гретцки капитан «Вашингтона» опережает на 13 точных бросков, идущего третьим (да еще и с лучшим процентом голов за чужих площадках) Стива Айзермана — аж на 53. Продолжающие выступать в НХЛ преследователи Овечкина не добрались и до 250 голов: у Сидни Кросби — 248, у Патрика Кейна — 244.

Овечкин сделал очередной шажок в направлении главной карьерной цели — рекорда Уэйна Гретцки. После игры с «Баффало» отставание от великого канадца составляет 77 голов. Причем по средней результативности Александр Гретцки превосходит, хоть и на 0,01 гола за матч.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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