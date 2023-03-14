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Сегодня, 08:25

Обмен вдохновил российского нападающего: он набирает по очку за матч и идет за кубком

Отдел хоккея «СЭ»
Евгений Дадонов празднует гол в ворота «Сиэтла» с партнерами по «Далласу».
Фото USA Today Sports
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Евгений Дадонов расцвел в «Далласе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Дадонов — 7 (Джонстон, Хейсканен), 3:13 — 0:1. Бенн — 28 (бол., Робертсон, Павелски), 5:43 — 0:2. Гурд — 11 (Данн, Фреден), 15:00 — 1:2. Павелски — 18 (бол., Бенн, Хейсканен), 23:03 — 1:3. Толванен — 14 (Данн), 33:28 — 2:3. Джонстон — 17 (Дадонов, Сутер), 33:42 — 2:4. Робертсон — 39 (бол., Хейсканен, Бенн), 40:40 — 2:5.
Вратари: Джонс — Эттингер.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (10+15+3) — 32 (14+12+6).
Наши: — - Дадонов (13.56/1/+1).
14 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Евгений Дадонов не самый медийный российский хоккеист. Он почти не дает интервью, не мелькает на светских мероприятиях, уже несколько лет не выкладывает фотографии в соцсети. Даже когда он в 28 лет рванул из СКА во «Флориду» и со второй попытки закрепился в НХЛ, на Дадонова мало кто обращал внимание. Тем не менее воспитанник «Трактора» продолжает играть в НХЛ в 34 года и, судя по всему, летом получит новый контракт.

Дадонов начинал сезон в «Монреале», куда его летом обменял «Вегас». Прошлый сезон выдался неплохим — 43 (20+23) очка, но «Вегасу» нужно было чистить платежную ведомость. В «Монреале» же, кажется, так и не разобрались, как использовать Дадонова — иногда он вообще появлялся в четвертой тройке и собирал «минусы». Вовремя подоспел обмен в «Даллас» накануне дедлайна: «Старз» рассчитывали укрепить атаку перед плей-офф и отдали зачахшего Дениса Гурьянова. В итоге трейд пошел на руку всем сторонам.

Гурьянов перезапустился в Канаде (три гола в восьми матчах), а Дадонов отлично вписался в игру «Далласа». «Звезды» борются за первую строчку в Центральном дивизионе с «Миннесотой» и «Колорадо», и сегодняшняя победа над «Сиэтлом» стала крайне важной. Счет открыл как раз Дадонов, удачно сыгравший на пятаке.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур собрал тройку из опытных Дадонова и Джэйми Бенна по краям и 19-летнего новичка Джонстона. В матче с «Сиэтлом» именно их тройка принесла команде победу, набрав суммарно семь очков. Джонстон отличился с передачи Дадонова сразу после того, как «Сиэтл» во второй раз сократил отставание до минимума. Больше соперник головы не поднимал.

Несмотря на то что Дадонов провел в НХЛ семь полноценных сезонов, в плей-офф он практически не играл: всего четыре матча в сезоне-2019/20. Сейчас у него появляется отличная возможность наверстать упущенное и всерьез побороться за Кубок Стэнли.

Вратарь &laquo;Колорадо&raquo; Александр Георгиев. НХЛ: «Колорадо» обыграл «Монреаль» и другие матчи 14 марта
Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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