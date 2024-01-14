Кучеров разменял 800 очков в НХЛ! Сделал ассистентский хет-трик и прибил «Анахайм» за один период

Очередной суперматч звезды «Тампы».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Хедман — 7 (бол., Стэмкос, Кучеров), 25:09 — 1:0. Стэмкос — 17 (бол., Пойнт, Кучеров), 30:56 — 2:0. Ватрано — 21 (бол., Фаулер, Строум), 33:20 — 2:1. Стэмкос — 18 (бол., Кучеров, Раддиш), 34:47 — 3:1. де Хаан — 2, 49:06 — 4:1. Хагель — 13 (Пол, Пербикс), 58:05 — 5:1.

Вратари: Василевский — Достал.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 41 (11+14+16) — 20 (11+5+4).

Наши: Кучеров (21.09/5/0) — Любушкин (13.04/0/-2).

14 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Как бы Нэйтан Маккинон ни старался скинуть с первой строчки списка лучших бомбардиров сезона Никиту Кучерова, обойти россиянина в гонке за «Арт Росс» ему не удается. Этой ночью лидер «Колорадо» по-настоящему горел в победном матче с «Торонто», забросив победную шайбу и набрав 2 (1+1) очка. Однако Кучеров, чья «Тампа» разобралась с «Анахаймом» в параллельном матче, в спячку не впал и еще больше увеличил отрыв от канадца.

Сегодня 86-му номеру «Лайтнинг» хватило всего одного периода, чтобы оформить третий ассистентский хет-трик в сезоне и помочь «Молниям» дома разгромить хлипкую команду из Калифорнии.

Время Кучерова наступило во второй двадцатиминутке, когда «Уток» начала подводить дисциплина. Как это нередко бывает, первая спецбригада большинства хозяев оказалась безжалостна к сопернику, мгновенно наказав гостей за удаление Росса Джонстона и Фрэнка Ватрано голами Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса.

В обоих случаях русский плеймейкер отметился второстепенными ассистами. Причем благодаря второму он набрал 800 очков в НХЛ и стал всего лишь 10-м россиянином, которому покорилась подобная отметка. А вот в истории «Тампы» таким же достижением могут похвастаться лишь три человека — Стивен Стэмкос, Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье.

Но это было еще не все. В середине матча «Анахайм» сумел реализовать свое большинство и ответить красивым щелчком Ватрано из правого офиса. Но уже через минуту преимущество в две «Молниям» вернул все тот же Стэмкос, забивший рикошетом от ноги Ильи Любушкина и не давший пропасть поперечному пасу Кучерова. Найти силы на камбэк «Утки», полностью развалившиеся в третьем периоде, после такого не сумели.

Благодаря третьей победе подряд команда Джона Купера вернулась в зону wild card. Вот только по потерянным очкам она уступает сразу пяти своим преследователям: «Айлендерс», «Нью-Джерси», «Детройту» и «Питтсбургу».