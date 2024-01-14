Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»

Кузнецов создал шикарный гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Фокс — 6 (Куилль, Крайдер), 13:23 — 0:1. Манта — 12 (Макмайкл), 17:50 — 1:1. Фокс — 7, 25:15 — 1:2. Дауд — 7 (Кузнецов, Карлсон), 46:36 — 2:2. Оши — 3 (Строум, Эдмундсон), 48:29 — 3:2.

Вратари: Линдгрен — Куик (57:33 — 58:11, 58:16).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (5+10+6) — 27 (8+9+10).

Наши: Кузнецов (16.13/1/0) — Панарин (22.35/3/-1).

Вашингтон. Capital One Arena.

Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.

С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.

Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.

Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.

За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.

В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.

Кажется, игроки «Рейнджерс» сами были в шоке от таких действий соперника и уже через две минуты пропустили снова — решающий гол организовали Строум и Оши. Без Овечкина «Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшейся игры и добыл важную победу. Когда вернется капитан, пока непонятно, но его возвращение только усилит «Кэпиталз».