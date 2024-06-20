Биография Валерия Ничушкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли

Непростая история хоккеиста из Челябинска.

Валерий Ничушкин

Прозвище: Биг Вэл (Большой Вал), Поезд (Чу-чу)

Дата рождения: 4 марта 1995 года

Место рождения: Челябинск, Россия

Рост: 193 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Детство и юность Валерия Ничушкина

Валерий Ничушкин родился в Челябинске. Отца спортсмена зовут Иван, а маму — Елена. По словам первого тренера Ничушкина Виктора Ветшева, папа Валерия был конькобежцем — высоким и крепким. Сын пошел именно в отца — его рост составляет 193 см.

Валерий вслед за отцом заинтересовался спортом — с детства смотрел хоккейные матчи по телевизору. Родители заметили интерес сына и подарили ему форму, а затем отдали в спортивную секцию.

«В детстве я смотрел хоккей, и родители, наверное, заметили, что проявляю интерес к этому виду спорта. Позже привезли мне форму, и пошло-поехало», — рассказал Ничушкин в интервью «Чемпионату».

Некоторое время Валерий также занимался теннисом, но все же сделал выбор в пользу хоккея. Первый тренер Виктор Ветшев не сразу рассмотрел талант в своем ученике. Но вскоре Ничушкин начал выделяться на фоне сверстников.

«Он всегда хорошо владел клюшкой и коньками. Всегда много забивал. Плюс выделялся не только за счет сольных проходов, но еще и играл коллективно. Он ведь по школе выходил в тройке с Артемом Пеньковским и Егором Ивановым, которые достаточно своевременно снабжали его шайбочкой. Помню, что в год, когда мы стали серебряными призерами в регионе «Урал — Западная Сибирь», он с большим отрывом лидировал по системе «гол плюс пас», — рассказывал Ветшев «СЭ».

Валерий Ничушкин в «Тракторе» в 2013 году. Фото photo.khl.ru

Карьера Валерия Ничушкина в клубах

Ничушкин в «Тракторе» и первый финал Кубка Гагарина

Первые шаги хоккеист сделал в родном Челябинске в системе главного клуба города — в «Тракторе». В 16 лет Ничушкин дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Белых медведей», через год играл также за «Челмет» в ВХЛ и дорос до основного состава «Трактора».

Дебют Ничушкина в КХЛ состоялся 21 ноября 2012 года. Первый матч молодого хоккеиста в лиге получился немного сумбурным из-за того, что Валерий вступил в игру после травмы одного из лидеров команды Владимира Антипова.

«Хотелось дебютировать при немножко других обстоятельствах. Но Володя Антипов травму получил, пришлось выйти и заменить его. Я все равно настраивался и знал, что если дадут шанс, то надо не ударить в грязь лицом. Пока сидел, ноги затекли, и состояние было не лучшим. Но вроде вышел и катастрофических ошибок не сделал. Даже пару пасов отдал неплохих», — вспоминал Ничушкин в интервью «Чемпионату».

Яркая игра Валерия принесли ему звание лучшего новичка сезона КХЛ. Форвард провел в регулярном чемпионате 18 матчей и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 25 играх при показателе полезности «+5». Челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина с «Динамо» (2-4 в серии) и стал серебряным призером чемпионата России.

Переезд Ничушкина в НХЛ

1 мая 2013 года «Динамо» приобрело права на Ничушкина в КХЛ, но в том же месяце Валерий заявил о намерении уехать в НХЛ после драфта. Приоритетным вариантом для игрока был «Даллас». Именно клуб из Техаса выбрал 18-летнего форварда в первом раунде под 10-м номером, раньше других россиян на том драфте. «Старз» заключили с игроком трехлетнее соглашение новичка.

После дебюта в НХЛ Ничушкин в нескольких матчах не отмечался результативными действиями. Первое очко в лиге россиянин набрал за счет голевой передаче в гостях против «Анахайма» 20 октября, а первую шайбу забросил на выезде в ворота «Оттавы» 3 ноября. 18-летний Валерий стал самым молодым автором гола в составе «Далласа» за 26 лет.

В декабре Ничушкин в матче против «Филадельфии» набрал 4 (1+3) очка и повторил рекорд результативности дебютантов клуба в одной игре. В «Далласе» были довольны прогрессом россиянина, который пользовался поддержкой главного тренера Линди Раффа и опытного соотечественника защитника Сергея Гончара.

«Он ведь совсем еще мальчишка, а в этой лиге играют мужики. В наших планах было постепенно подводить его к высокому уровню, и никуда сильно торопиться мы изначально не собирались. Но за последние два месяца он совершил такой впечатляющий прогресс, что собственными усилиями заслужил это право — играть в ведущем звене», — заявил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл в декабре 2013 года.

В начале января 2014-го Линди Рафф отметил, что не ожидал таких результатов от новичка и даже включил его в число лучших российских нападающих лиги. Форвард провел в регулярном чемпионате 79 матчей, забил 14 голов и сделал 30 передач. Валерий также дебютировал в Кубке Стэнли, в первом плей-офф НХЛ у него 6 игр, гол и передача.

После убедительного дебюта в Северной Америке от Ничушкина ждали улучшения игры и статистики, но прогрессу помешала травма. Еще до начала регулярного чемпионата хоккеиста начали беспокоить проблемы с пахом и бедром, из-за которых он пропускал матчи, при редком появлении на льду не отмечался результативными действиями и был отправлен в фарм-клуб «Техас Старз». Во второй половине ноября Валерий перенес операцию на бедре и потратил четыре месяца на восстановление. Форвард вернулся в игру только 27 марта под конец регулярного чемпионата. За всю регулярку он провел 8 матчей, не отметился заброшенными шайбами и сделал одну голевую передачу.

Невразумительный третий сезон поставил под вопрос продление контракта Ничушкина с «Далласом». Перед окончанием регулярного чемпионата форвард заявил, что не видит доверия со стороны тренерского состава. При этом он не считал, что его «придерживают», чтобы предложить более скромные условия нового соглашения.

«Просто какое-то недоверие. Причем не знаю, чем оно обусловлено. Все, что тренер просит, делаю — особенно в защите. Столько шайб на себя никогда не ловил! Всех страхую, первый назад бегаю, подчищаю за всеми. Но ничего не меняется», — заявил Ничушкин в интервью «СЭ».

Валерий набрал всего 29 (9+20) очков в 79 матчах регулярки и 1 (0+1) в 10 играх плей-офф. Форвард в итоге не согласился на условия нового контракта со «Старз» и летом 2016 года вернулся в Россию.

Два года Ничушкина в ЦСКА

В КХЛ в Ничушкине были заинтересованы несколько клубов КХЛ, права на хоккеиста получил ЦСКА. Соглашение челябинца с московским клубом было подписано на два года. Из-за долгой игровой паузы первые матчи складывались не совсем гладко, стать лидером армейцев было не так просто.

«Время покажет, что получится из моего возвращения в КХЛ. Это был непростой шаг для меня. Пока я еще осознаю, что вернулся сюда. И очень мотивирован доказать всем, что ЦСКА — правильный выбор», — отмечал Ничушкин в интервью сайту КХЛ.

Нападающий в первом сезоне в ЦСКА набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) в 9 играх плей-офф, во втором — 27 (16+11) очков в 50 матчах регулярки и 9 (6+3) в 19 играх Кубка Гагарина. Когда срок договора истек, хоккеист вернулся в Северную Америку.

Валерий Ничушкин в «Далласе». Фото Global Look Press

Возвращение Ничушкина в НХЛ и расставание с «Далласом»

После нового переезда в Северную Америку Ничушкин подписал контракт с «Далласом». Соглашение было рассчитано на два года и общую сумму 5,9 миллиона долларов.

Тем не менее возвращение Валерия получилось неудачным, ему не удалось оправдать ожидания. Форвард сыграл в регулярном чемпионате 50 матчей и набрал 10 (0+10) очков. Он первым в истории лиги провел 50 игр без заброшенных шайб и штрафных минут. В плей-офф у россиянина был один матч без баллов за результативность.

Летом 2019 года «Старз» выставили Ничушкина на драфт отказов и затем выкупили его контракт. Валерий был вынужден искать новый клуб, но при этом поставил себе цель — непременно остаться в НХЛ и доказать свою состоятельность. Биг Вэлу удалось подписать договор с «Колорадо», соглашение с «Эвеланш» изначально было рассчитано на год.

Валерий Ничушкин в игре за «Колорадо». Фото USA Today Sports

Ничушкин в «Колорадо» и серия без голов

В новом клубе Ничушкин продлил свою антирекордную серию без голов, которая тянулась еще с сезона-2015/16 перед возвращением из НХЛ в КХЛ. Доверие тренерского штаба и менеджмента клуба из Денвера помогло россиянину преодолеть черную полосу. 23 ноября 2019 года форвард забросил шайбу в ворота «Торонто» и прервал голевую засуху, которая в итоге длилась 91 матч. В первом сезоне в составе «Эвс» у Валерия 27 (13+14) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) в 15 играх плей-офф. НХЛ досрочно завершила регулярку из-за пандемии коронавируса, а розыгрыш Кубка Стэнли сместился с весны на лето.

Осенью 2020 года перед новым сезоном Ничушкин продлил контракт с «Колорадо». Новое соглашение было рассчитано на два сезона со среднегодовой зарплатой в 2,5 миллиона долларов.

Чемпионский сезон Ничушкина с «Эвеланш»

В укороченном регулярном чемпионате-2020/21 Валерий набрал 21 (10+11) очко в 55 матчах, а в плей-офф — 3 (1+2) в 10 играх. Зато третий сезон в составе «Колорадо» стал на тот момент самым успешным в карьере челябинца. Форвард набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярки, а потом — 15 (9+6) очков в 20 играх победного розыгрыша Кубка Стэнли.

Россиянин стал важным хоккеистом в команде Джареда Беднара и получал больше всего игрового времени среди форвардов, выходил в ведущем звене и отрабатывал как у чужих ворот, так и в обороне. В финале «Эвеланш» победили «Тампу» (4-2), которая перед этим брала чемпионство дважды подряд. При этом Биг Вэл доигрывал серию на обезболивающих: в пятом матче он получил перелом стопы и в шестой, решающей игре все равно появился на льду.

«В раздевалке, когда сидели после окончания шестой игры, все друг друга поздравляли, обнимались, отрывались. Кажется, мы только к часу ночи уехали со стадиона. Нога к этому моменту стала опухать. В Тампе не было смысла сразу делать рентген и дополнительное исследование, чтобы не ехать в больницу. Решили отложить процедуру до возвращения в Денвер.



Меня жена отвезла до отеля, и на следующее утро мы уже отправились домой. Выпили по паре напитков, и на борту самолета снова началась легкая эйфория. Праздновать на уколах не было необходимости, поскольку я никуда особенно не ходил. Только на второй день поехал в больницу, где сказали, что с моей ногой все не очень и надо делать операцию. Дали на первое время коляску для передвижения», — рассказал Ничушкин в интервью «СЭ».

Летом после триумфа в Кубке Стэнли Валерий подписал новый и самый большой в своей карьере контракт. Соглашение с «Колорадо» было рассчитано на 8 лет и общую сумму 49 миллионов долларов.

Валерий Ничушкин в чемпионской раздевалке «Колорадо» и на льду во время победного розыгрыша Кубка Стэнли.

Проблемы Ничушкина и обращения в программу помощи игрокам НХЛ

Сезон-2022/23 сложился для Ничушкина не совсем удачно. Валерий из-за травм сыграл в регулярном чемпионате только 53 матча и набрал 47 очков (17+30). К тому же россиянин досрочно выпал из состава во время Кубка Стэнли.

В плей-офф россиянин сыграл только два матча серии первого раунда с «Сиэтлом», после чего «Эвеланш» вывели Ничушкина из состава. По словам тренера Беднара, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. По данным североамериканской прессы, причиной стал инцидент в номере отеле хоккеиста в Сиэтле. Там в невменяемом состоянии была обнаружена русскоязычная девушка, назвавшая себя гражданкой Украины. Представители клуба обратились в службу спасения, а незнакомка была доставлена в больницу. Сам Валерий покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности команды. Детали происшествия оставались загадкой.

Сам Ничушкин неоднозначно прокомментировал эту ситуацию. «Это были семейные обстоятельства. Я знаю, что вы, ребята, хотите найти там что-нибудь, но там нет ничего интересного. Я думаю, нам следует закрыть это дело. Сейчас новый сезон», — сказал Ничушкин, чьи слова в социальных сетях привел журналист The Athletic Питер Бау.

Нападающий прошел первый этап программы помощи хоккеистам НХЛ, которая направлена на избавление от любых видов зависимостей (алкогольной и наркотической), а также психологических проблем.

Сезон-2023/24 Ничушкин начал здорово и шел на рекордные для себя показатели статистики в регулярном чемпионате. К январю 2024 года россиянин провел 40 матчей, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. Но затем хоккеист снова отправился в программу помощи игрока и пропускал матчи «Колорадо» с 10 января до 8 марта.

В заявлении от имени Ничушкина говорилось: «Моя цель — решить проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я благодарю за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться на лед и присоединиться к команде как можно скорее».

Возможную причину в эфире на YouTube-канале «СЭ» озвучил экс-скаут сборной России Сергей Федотов: после появления в семье ребенка у нападающего был нарушен режим сна, при этом доступные способы его отрегулировать не помогали.

«Психологически немного подсломился Валерий, связано это с рождением долгожданного ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще. В итоге один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть». Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу. Лечение продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается, и все будет хорошо», — рассказал Федотов в январе.

Несмотря на то что Ничушкин сыграл в регулярке всего 54 матча, он установил личные рекорды по баллам за результативность и заброшенным шайбам — 53 очка, 28 голов и 25 передач. В плей-офф Валерий забивал на протяжении семи матчей подряд со старта розыгрыша Кубка Стэнли и тем самым повторил достижение Пэта Лафонтена по длительности голевой серии. В одной из игр первого раунда с «Виннипегом» форвард оформил первый в североамериканской карьере хет-трик (в НХЛ и Кубке Стэнли он ранее не забивал трижды за одну встречу).

Ничушкин второй год подряд досрочно завершил сезон. 13 мая по ходу серии второго раунда с «Далласом» стало известно: форвард «Колорадо» отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы и будет проходить третий из четырех возможных этапов программы помощи хоккеистам НХЛ.

Причины обращений Ничушкина в программу называются только на уровне слухов и предположений инсайдеров. НХЛ не разглашает причины — по правилам, они могут быть раскрыты самим игроком или с его разрешения. В мае инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что Валерий провалил тест на запрещенные препараты или наркотики (возможен разный перевод использованного английского слова) — без конкретной информации о том, о каких веществах идет речь.

Программа помощи игрокам НХЛ включает в себя четыре этапа. На первом этапе хоккеист проходит простое лечение без штрафов и санкций от лиги, на втором — отстраняется на время прохождения реабилитации без сохранения зарплаты. Третий этап подразумевает отстранение минимум на полгода с лишением зарплаты, при четвертом попадании — дисквалификация более чем на год без обязательного права на восстановление в клубе.

Таким образом, Ничушкин сможет вернуться на лед лишь после полного прохождения третьего этапа программы помощи хоккеистам НХЛ, а он затронет в том числе первый месяц регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Валерий Ничушкин забивает сборной Словении на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фото Getty Images

Карьера Валерия Ничушкина в сборной России

Ничушкин дважды участвовал в юниорских чемпионатах мира (2012, 2013), стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Уфе (2013). В матче за третье место со сборной Канады Валерий забил решающий гол в овертайме и принес России победу (6:5).

Ничушкин выступал в сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 18-летний форвард стал самым молодым в заявке команды на домашнем турнире, который закончился провалом. Россияне вылетели в четвертьфинале после поражения от Финляндии (1:3). Валерий набрал 1 (1+0) очко в 5 матчах, но его игра оценивалась в целом положительно.

Позже Ничушкин сыграл на одном чемпионате мира — в 2017 году. Сборная завоевала бронзу, у форварда — 3 (0+3) очка в играх.

Ничушкин был среди немногих хоккеистов сборной России, которые не получили допуск МОК на Олимпийские игры-2018. При этом причина запрета на участие Валерия в олимпийском турнире была неизвестна.

Только в ноябре 2021 года появилась информация о претензиях ВАДА к Ничушкину из-за возможных нарушений антидопинговых правил. Подозрения были связаны с анализом пробы, взятой в 2013 году незадолго до домашней Олимпиады в Сочи, и выявлением превышения допустимого уровня тестостерона. Дело было связано с громкими обвинениями российских спортсменов на основании показаний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в докладе канадского профессора, эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Потенциальная 4-летняя дисквалификация не помешала бы форварду играть в НХЛ, но оставляла его без возможности выступать на международном уровне и турнирах под эгидой ИИХФ.

«Первый момент: на нескольких листах перепечатана выдержка из доклада Макларена о том, что на электронные сообщения, где содержались данные о пробах спортсменов, участвующих в госпрограмме допинга, ставилась пометка «сейв». Это означало, что данный спортсмен защищен и его пробу, если вдруг в ней будет обнаружен допинг, надо подменить. Текст обвинения в данной части полностью списан с доклада Макларена. Однако сразу после этого текста указывается, что пометки «сейв» на мейлы с фамилией Ничушкин не ставились. И в моем случае это не доказывает, что я не принимал допинг. Реальный абсурд! Тогда зачем перед этим выводом Макларена цитировать? Второй момент: сторона обвинения прилагает письмо якобы от Родченкова, что я принимал допинг. На это дальше и ссылаются. Однако на этом письме не стоит никакой подписи — ни Родченкова, ни чьей-либо еще» — рассказал сам Ничушкин в интервью «СЭ» летом 2022 года.

В октябре 2022 года стало известно: ИИХФ сняла все обвинения с нападающего в нарушении антидопинговых правил. Это стало возможным после дополнительных исследований Швейцарской антидопинговой лаборатории. Только один из четырех тестов показал повышенный уровень тестостерона, но использованный для этого метод анализа был признан некорректным.

Валерий Ничушкин в «Колорадо». Фото USA Today Sports

Достижения Валерия Ничушкина

Обладатель Кубка Стэнли («Колорадо» — 2021/22)

Финалист Кубка Гагарина, серебряный призер чемпионата России («Трактор» — 2012/13, ЦСКА — 2017/18)

Бронзовый призер чемпионата мира (2017)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2013)

Приз лучшему новичку сезона КХЛ имени Алексея Черепанова (2013)

Личная жизнь Валерия Ничушкина

С 2013 года Ничушкин в отношениях со Светланой Гаврилюк. Девушка родилась в Москве, занималась танцами и спортом. Она выступала за сборную города по художественной гимнастике, позже работала моделью и танцовщицей go-go. Светлана до романа с Валерием встречалась с другим российским хоккеистом — Никитой Филатовым. Они даже собирались пожениться, но в конечном итоге пара распалась.

Ничушкин и Гаврилюк сохранили отношения после переезда юноши в США. Возлюбленная хоккеиста отправилась вместе с ним в Америку, затем возвращалась в Россию — на время его игры в ЦСКА. Валерий и Светлана расписались перед повторным отъездом форварда в НХЛ.

Свадьба состоялась в хорватском городе Дубровник. На церемонии присутствовали многие друзья хоккеиста — среди них Кирилл Капризов и Никита Нестеров.

После завоевания Ничушкиным Кубка Стэнли супруга хоккеиста написала трогательное поздравление своему мужу, назвав его настоящим мужчиной и отметив его трудолюбие: «Мой муж — это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что! Даже в самые тяжелые моменты он работал и верил , что у него все получится и он поднимет этот кубок над головой, осуществит мечту своего детства!»

В конце 2023 года супруги впервые стали родителями — у них родилась дочь Анна.

Светлана и Валерий Ничушкины. Фото Соцсети

Интересные факты о Валерии Ничушкине

Из-за крупных габаритов Ничушкина в определенный период ходили слухи о том, что он «переписанный» — старше заявленного возраста. Опровержение сделал первый тренер хоккеиста Виктор Ветшев.

«Он же пришел ко мне малышом... Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!» — заявил специалист.

«Ничушкин уже забил?» Такой вопрос задавали болельщики в НХЛ с марта 2016 года во время длительной безголевой серии форварда — она продлилась 91 матч. В интернете существовал портал с тем же вопросом — «Did Nichushkin score yet?» Пользователи обсуждали игру Ничушкина и его результативность. Сайт стал неактуальным 23 ноября 2019 года после гола россиянина в ворота «Торонто».

Социальные сети Валерия Ничушкина