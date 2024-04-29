Тренер сократил время Овечкина — «Вашингтон» все равно вылетел из плей-офф. Золотой гол серии — у Панарина

«Рейнджерс» выиграли у «Кэпиталз» все четыре матча.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Какко — 1, 0:57 — 0:1. Фехервари — 2 (Протас, Строум), 14:54 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 19:44 — 1:2. Лапьер — 1 (Алексеев), 27:48 — 2:2. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 43:21 — 2:3. Рословик — 2 (бол., п.в., Лафренье, Труба), 59:09 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (59:03 — 59:09, 59:22) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (8+10+6) — 23 (10+6+7).

Наши: Алексеев (15.46/1/0), Овечкин (15.26/0/0) — Панарин (20.52/4/0).

29 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18537 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

«Рейнджерс» не стали затягивать разборки с «Вашингтоном» и закрыли серию за четыре матча. Наивно думать, что первый раунд прошел легко и без сопротивления. Только в первой игре ньюйоркцы добыли комфортный перевес в счете — остальные матчи получились равными и близкими. Но после разбора каждой игры не возникает сомнений, что «Рейнджерс» заслужили сухую победу. «Вашингтон» включался отрезками. С таким подходом и нестабильностью лидеров остановить победителя регулярного чемпионата невозможно. В нужные моменты фаворит показал свои козыри и заслуженно прошел во второй круг.

Признаем: сегодня на старте матча гостям повезло. «Кэпиталз» дождались возвращения в состав защитника Ника Дженсена, пропустившего начало плей-офф из-за травмы. Первая смена опытного американца получилась кошмарной. Заигравшись перед своими воротами, Дженсен ошибся с передачей и вложил шайбу в клюшку Каапо Какко. Финн не растерялся и открыл счет уже на 57-й секунде. Похвалим «Вашингтон» за характер. Нелепый привоз защитника не надломил команду, которая и без того уступала в серии 0-3. За партнера исправился Мартин Фехервары, который удачно подключился к атаке и расстрелял ворота Игоря Шестеркина.

Главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери показал в регулярке, что умеет выжимать максимум из скромного и ослабленного травмами состава. Чтобы попасть в кубковую восьмерку, приходилось принимать непопулярные решения. В плей-офф принципы молодого специалиста не изменились. Александр Овечкин в серии с «Рейнджерс» не набрал очков. Сегодня Карбери ограничили игровое время капитана. В первом периоде россиянин провел на льду 3 минуты и 22 секунды — наименьший результат среди двух команд. Главным героем отрезка остался Дженсен, сорвавший джек-пот неудачных действий. Удаление американца позволило «Рейнджерс» забросить вторую шайбу.

Во втором периоде все увидели другой «Вашингтон». То ли дело в успокоенности гостей, то ли в неожиданном подъеме «Кэпиталз» — не так важно. Хозяева нагрузили работой Шестеркина и всеми действиями показывали, что не намерены сегодня заканчивать сезон. «Столичные» в регулярке устроили чудо, когда попали в плей-офф. Эта команда умеет делать невозможное возможным. Мощный отрезок во втором периоде и справедливо вытекающий гол-шедевр Хендрикса Лапьера добавил веры в то, что серия затянется. Среди форвардов «Кэпс» меньше канадца за два периода сыграл только Сонни Милано, но это не помешало забить важный гол.

Спецбригады «Рейнджерс» работали в серии превосходно. Сегодня гости дважды реализовали большинство. Постаралось ведущее звено с привычными героями — Артемием Панариным и Микой Зибанежадом. В первом периоде россиянин ассистировал Винсу Трочеку, а в третьем забил сам, подловив вратаря Чарли Линдгрена коварным кистевым броском. Показательно, что «Вашингтон» свои попытки в большинстве потратил впустую.

Гол Панарина остался решающим в серии. Артемия много критиковали за невзрачную игру в плей-офф, но в ключевой момент серии с «Вашингтоном» форвард показал, кто настоящий лидер «Рейнджерс». Важный пас в большинстве, золотой гол серии — «Кэпс» не смогли остановить Панарина. В оставшееся время гости грамотно продержались и сохранили минимальный перевес. Лавиолетт отомстил бывшему клубу и уже превзошел прошлогодний результат «Рейнджерс», когда команда вылетела в первом раунде. Но, кажется, это только начало большого пути.