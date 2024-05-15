Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:40

Задоров снова набрал очки, а «Ванкувер» совершил камбэк. Но победил «Эдмонтон»

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
15 мая. Хоккеисты «Эдмонтона» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Ванкувера» (3:2).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Нефтяники» сравняли счет в серии.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:10 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 2 (Экхольм), 39:20 — 2:0. Гарлэнд — 2 (Линдхольм, Задоров), 46:54 — 2:1. Босер — 8 (Хьюз, Петтерссон), 58:19 — 2:2. Бушар — 4 (Драйзайтль, Кейн), 59:21 — 3:2.
Вратари: Пикар — Шилов (57:22 — 58:19, 59:32).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (8+14+8) — 21 (4+9+8).
Наши: — - Задоров (22.01/3/0), Михеев (12.33/0/-1).
15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 2-2.

Пока ни один матч этой серии против «Ванкувера» не становился простым для «Эдмонтона»: дважды «Ойлерз» проигрывали после того, как вели в счете, а единственную победу одержали лишь в овертайме.

Сергей Бобровский отбивает бросок Давида Пастрняка в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo; (1:2) 15&nbsp;мая. «Флорида» не смогла закончить серию с «Бостоном». Бобровского обокрали судьи?

Еще месяц назад нельзя было поверить, что основными вратаря в игре второго раунда станут Артур Шилов и Кэлвин Пикар. Если Шилов уже получил неофициальное звание главной сенсации плей-офф, то Пикар сегодня впервые вышел в стартовом составе.

В первом периоде дебютного матча вратарю «Ойлерз» практически не нужно было вступать в игру. Несмотря на шесть минут большинства, «Ванкувер» ничего не создал у ворот «Нефтяников». Зато «Эдмонтон» единственную попытку игры в формате «5 на 4» реализовать смог: Коннор Макдэвид вывел Леона Драйзайтля на бросковую позицию, и немец буквально прошил вратаря «Ванкувера».

Во втором периоде «Эдмонтон» не стал отдавать инициативу, а на последней минуте игрокам «Ойлерз» даже удалось удвоить преимущество — Райан Нюджент-Хопкинс воспользовался неразберихой в защите «Ванкувера».

Казалось, что «Эдмонтон» все уроки по ходу серии уже усвоил и в этот раз свое точно не упустит. Но нет. Сначала Конор Гарланд сократил отставание в счете. Кстати, ассистировал ему Никита Задоров, на счету которого уже 8 очков (4+4) в 10 матчах плей-офф.

А в самом конце Брок Босер дал бильярдного «свояка» от коньков игроков «Эдмонтона». Полная уверенность, что впереди ждет овертайм, была у всех, кроме Эвана Бушара, который идеальным броском с синей линии в верхний угол принес-таки «Эдмонтону» вторую победу в серии.

Никита Задоров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
3
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Тарасенко уверен, что «Флорида» закроет серию в шестом матче с «Бостоном»
«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Флорида» не смогла закончить серию с «Бостоном». Бобровского обокрали судьи?