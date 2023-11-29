Новый российский рекорд НХЛ. Чьи достижения превзошла четверка из «Коламбуса»?

Воронков, Проворов, Чинахов и Марченко забили по голу в одном матче.

В матче против «Бостона» голами отметились четыре хоккеиста «Коламбуса». Дмитрий Воронков и Иван Проворов огорчили Джереми Суэймена, а Егор Чинахов и Кирилл Марченко — вышедшего на замену Линуса Улльмарка.

Четыре российских голеадора в одной команде — новый рекорд НХЛ. По три наших снайпера отличались нередко. Чаще всего результативностью отмечались легионеры «Вашингтона» (14 раз) и «Детройта» (12). А первый случай пришелся на декабрь 1992 года, когда в победе над «Баффало» поучаствовали выступавшие за «Нью-Джерси» Александр Семак, Валерий Зелепукин и Вячеслав Фетисов.