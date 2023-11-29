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Сегодня, 12:00

Новый российский рекорд НХЛ. Чьи достижения превзошла четверка из «Коламбуса»?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Егор Чинахов
Егор Чинахов.
Фото USA Today Sports
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Воронков, Проворов, Чинахов и Марченко забили по голу в одном матче.

В матче против «Бостона» голами отметились четыре хоккеиста «Коламбуса». Дмитрий Воронков и Иван Проворов огорчили Джереми Суэймена, а Егор Чинахов и Кирилл Марченко — вышедшего на замену Линуса Улльмарка.

Четыре россиянина забили за &laquo;Коламбус&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Бостоном&raquo;. Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

Четыре российских голеадора в одной команде — новый рекорд НХЛ. По три наших снайпера отличались нередко. Чаще всего результативностью отмечались легионеры «Вашингтона» (14 раз) и «Детройта» (12). А первый случай пришелся на декабрь 1992 года, когда в победе над «Баффало» поучаствовали выступавшие за «Нью-Джерси» Александр Семак, Валерий Зелепукин и Вячеслав Фетисов.

Егор Чинахов
Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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