Сборная «Россия-25» одержала третью подряд победу над Белоруссией

Сегодня, 19:40
Сборная «Россия-25» обыграла Белоруссию в заключительном товарищеском матче в рамках Большого тура — 4:2.
Игра проходила в Минске.
За сборную России отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк.
Шайбы хозяев на счету Александра Скоренова и Степана Фальковского.
Сборная «Россия-25» одержала третью подряд победу над белорусами в рамках Большого тура.
Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024
Белоруссия — Россия 25 — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Джиошвили — 2 (мен.), 12:56 — 0:1. Абрамов — 3 (Полтапов, Грудинин), 17:12 — 0:2. Скоренов — 1 (Хенкель, Белевич), 19:53 — 1:2. Фальковский — 1 (бол., Колячонок, Кузнецов), 31:08 — 2:2. Глотов — 3 (бол., Толчинский, Зыков), 34:50 — 2:3. Грицюк — 4 (Глотов, Грудинин), 36:34 — 2:4.
Вратари: Лубский (Большаков, 40:00, 55:50 — 56:20, 59:18) — Плешков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (9+8+11) — 17 (3+7+7).
Судьи: Амосов, Гончаров.
11 мая. Минск. «Минск-Арена».