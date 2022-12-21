Михайлов: «Выступление россиян на Кубке Первого канала признали ниже своих возможностей»

Член тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов заявил, что россияне выступили на Кубке Первого канала ниже своих возможностей.

На турнире в Москве сборная России заняла второе место, уступив Белоруссии, которые выиграли соревнования.

«Были высказывания и положительные, и отрицательные, — цитирует Михайлова ТАСС. — Выступление признали ниже своих возможностей. Было сказано о неудовлетворительной оценке, высказано пожелание, что в национальной команде должны играть все ведущие игроки КХЛ. Совет пожелал также и плодотворной работы тренеру».