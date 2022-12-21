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Сегодня, 19:45

Михайлов: «Выступление россиян на Кубке Первого канала признали ниже своих возможностей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов заявил, что россияне выступили на Кубке Первого канала ниже своих возможностей.

На турнире в Москве сборная России заняла второе место, уступив Белоруссии, которые выиграли соревнования.

«Были высказывания и положительные, и отрицательные, — цитирует Михайлова ТАСС. — Выступление признали ниже своих возможностей. Было сказано о неудовлетворительной оценке, высказано пожелание, что в национальной команде должны играть все ведущие игроки КХЛ. Совет пожелал также и плодотворной работы тренеру».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: ТАСС
Сборная России по хоккею
Борис Михайлов
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