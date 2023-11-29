Бывший игрок Здунов сказал, какой ценный совет ему дал Гончар

Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о совете экс-защитника «Вашингтона» Сергея Гончара.

«Запомнились слова Гончара, который как раз прилетел в «Металлург». На тренировке он объяснил мне как нападающему, что если ты леворукий , то при выходе «два в одного» нужно больше прижиматься к защитнику, а не бежать к борту. В таком случае, если он дернется на тебя, ты сможешь отдать пас на партнера. Да и угол для броска будет шире. Попробовал на льду, и это реально работает. Вроде бы простой совет, а сколько в нем опыта. Причем ни от одного из своих тренеров подобного не слышал», — цитирует Здунова RT.

49-летний Гончар — заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», призер Олимпийских игр.

32-летний Здунов завершил карьеру в 2022 году из-за травм.