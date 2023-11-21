Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея в 2024 году запланировали на 23 февраля

Товарищеский матч на льду озера Байкал с участием звезд отечественного хоккея в 2024 году планируется провести 23 февраля.

«В следующем году матч запланирован предварительно на 23 февраля», — приводит слова заявление пресс-службы Иркутской области ТАСС.

Товарищеский матч с участием известных хоккеистов проходил на льду Байкала два раза — 8 марта 2021 года и 8 марта 2023 года.

В 2022 году матч не смогли провести из-за сложной ледовой обстановки. В 2023 году власти Иркутской области заявили, что планируют перенести игру на февраль, когда ледовая обстановка более стабильная, но конкретную дату не называли.

Игра проводится, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.