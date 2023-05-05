Сборная «России 25» обыграла команду Казахстана в третьем матче турне

Сегодня, 18:39
Сборная «России 25» обыграла команду Казахстана в третьем матче майского турне — 3:0. Встреча прошла в Астане.
В составе российской команды шайбы забросили Николай Поляков, оформивший дубль, и Марат Хайруллин.
Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии. Встреча пройдет 6 мая тоже в Астане.
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Казахстан — Россия 25 — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Поляков — 1 (Федотов), 28:10 — 0:1. Поляков — 2, 48:02 — 0:2. Хайруллин — 1, 55:49 — 0:3.
Вратари: Шутов — Серебряков.
5 мая. Астана. Барыс-Арена.