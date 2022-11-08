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Сегодня, 18:34

Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на слова Вячеслав Фетисова, назвавшего трехкратного олимпийского чемпиона «сумасшедшим».

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного, — начал Третьяк. — К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия».

Отметим, что Фетисов на вопрос РБК назвал Третьяка «сумасшедшим» за сравнение Романа Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. При этом Третьяк имел в виду не заслуги и величие специалистов, а методику работы.

Хоккей
Владислав Третьяк
Вячеслав Фетисов
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