Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на слова Вячеслав Фетисова, назвавшего трехкратного олимпийского чемпиона «сумасшедшим».

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного, — начал Третьяк. — К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия».

Отметим, что Фетисов на вопрос РБК назвал Третьяка «сумасшедшим» за сравнение Романа Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. При этом Третьяк имел в виду не заслуги и величие специалистов, а методику работы.