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8 ноября, 18:30

Фетисов отреагировал на сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым: «Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк»

Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Вячеслав Фетисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал мнение президента Федерации хоккея России (ФХР), трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА. Ранее Третьяк сравнил методы Ротенберга с методами великих советских тренеров — Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить. Восемь олимпиад, восемь чемпионатов мира, кубки — об этом мы говорим, что бы хотя бы сравниться по показателям. Сможет — хорошо, пусть старается. Не знаю, как можно сравнивать людей с совершенно разными компетенциями», — сказал Фетисов в комментарии «РБК-Спорт».

Менеджер Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в начале 2022 года. В этом регулярном чемпионате клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 51 очком, команда потерпела лишь 3 поражения в 28 играх.

Источник: https://sportrbc.ru/news/636a19429a79473842bbbbb0
Хоккей
Владислав Третьяк
Вячеслав Фетисов
Роман Ротенберг
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