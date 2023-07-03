Роман Ротенберг — о новом тренере национальной сборной: «Решение будет принимать тренерский совет»

Главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на торжественном ужине федерации не стал подробно комментировать будущее назначение тренера национальной сборной после окончания контракта Алексея Жамнова.

— В конце июня заканчивается контракт Алексея Жамнова...

— Решения принимать будет тренерский совет. Здесь нам нет смысла это обсуждать. Я просто хочу сказать, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы понимаем сейчас, столько всего изучили за все эти годы, всю жизнь посвятили тому, чтобы понять, как нам добиваться этих результатов. Поэтому мы сейчас сконцентрированы на подготовке детей, юношей, наших команд. Мы слышали слова Бориса Майорова, который мне лично тоже сказал, что ему очень сильно понравилась модель игры «России 25«. Это тот хоккей, который нам нужен. Поэтому будем дальше работать в этом направлении. А там время покажет, будем доказывать делом. Наш девиз: меньше слов, больше дела.

Алексей Жамнов возглавляет сборную России с сентября 2021 года. Под его руководством команда стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).