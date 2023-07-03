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Сегодня, 14:10

Роман Ротенберг — о международном хоккее: «Будем развивать сотрудничество со странами БРИКС»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на торжественном ужине федерации рассказал о нюансах сотрудничества в области хоккея с Индией и желании развивать отношения со странами БРИКС.

— На днях было принято решение проводить летние игры БРИКС как альтернативу Олимпиаде. В зимних играх вы видите хоккей?

— Очень интересный вопрос. Просто у нас есть гость из Индии, как раз эти вопросы обсуждаем: культурный обмен между Индией и Россией. Мы можем, например, поехать сыграть в Индию в хоккей на траве, а их приглашаем сыграть в хоккей на льду. Для того чтобы их подготовить сыграть на льду, конечно, нужно некоторое время. Но рассчитываем, что в ближайшем будущем это произойдет.

Жизнь диктует свои условия, мы готовы развиваться, работать. У нас есть пример такой работы с Китаем. Понимаем, как это устраивать. Сейчас мы начинаем все это обсуждать. И со странами БРИКС будем обсуждать эти вопросы: Южной Африкой, Бразилией, Китаем, Индией. Как раз это те страны, которые нам нужны для развития сотрудничества. Мы будем продвигать хоккей в этих странах, играть в хоккей на траве у них, а они будут приезжать к нам играть в хоккей на льду. Это и есть сотрудничество между странами. Мы готовы работать в этом направлении.

Ранее Ротенберг поделился впечатлениями от серии матчей команды «Россия 25» против Белоруссии.

Хоккей
Роман Ротенберг
ФХР
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