Ротенберг назвал города, в которых сборная России может сыграть в будущем

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал, в каких городах стоит проводить матчи национальной команды в будущем.

— Какие города могли бы принять туры сборной России в будущем? Может быть, Ярославль?

— Все города. Например, Ярославль, да. Это может быть Казань, Новосибирск, Омск, Магнитогорск. Играть надо везде, чтобы популяризировать хоккей. Сборная России — это совсем другой уровень.

Игра Россия 25 — Белоруссия прошла 2 мая в Челябинске. В составе команды Ротенберга дубль оформил Валентин Зыков, еще по разу забили Василий Глотов и Александр Елесин.