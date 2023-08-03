Ротенберг включен в список кандидатов в сборную России как старший тренер

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2023/24 в качестве старшего тренера.

В документе, которое опубликовало министерство спорта РФ, отсутствует Алексей Жамнов, возглавлявший сборную России с сентября 2021 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года. Всего в список кандидатов в сборную России вошли 34 специалиста.

В марте 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.

42-летний Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне КХЛ дошла до финала Западной конференции, где проиграла ЦСКА со счетом в серии 0-4.