Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:06

Ротенберг включен в список кандидатов в сборную России как старший тренер

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2023/24 в качестве старшего тренера.

В документе, которое опубликовало министерство спорта РФ, отсутствует Алексей Жамнов, возглавлявший сборную России с сентября 2021 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года. Всего в список кандидатов в сборную России вошли 34 специалиста.

В марте 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.

42-летний Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне КХЛ дошла до финала Западной конференции, где проиграла ЦСКА со счетом в серии 0-4.

Источник: Министерство спорта РФ
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
6
Обсудить
Читайте также
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФХР сообщили, что готовят со странами БРИКС и Африки дорожную карту по развитию хоккея