Третьяк оценил возможность участия игроков НХЛ в матчах сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность участия игроков НХЛ в матчах сборной «России 25».

«В августе сборная России не будет собираться, да и клубы не будут оплачивать страховки игрокам НХЛ, они очень большие. Все упирается в страховку, без нее ни один профессиональный игрок не выходит на площадку. Я это хорошо знаю, я занимался этим и когда Овечкин приезжал, и другие хоккеисты. Такие правила», — сказал Третьяк на пресс-конференции.