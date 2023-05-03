КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 16:25

Третьяк оценил возможность участия игроков НХЛ в матчах сборной России

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность участия игроков НХЛ в матчах сборной «России 25».

«В августе сборная России не будет собираться, да и клубы не будут оплачивать страховки игрокам НХЛ, они очень большие. Все упирается в страховку, без нее ни один профессиональный игрок не выходит на площадку. Я это хорошо знаю, я занимался этим и когда Овечкин приезжал, и другие хоккеисты. Такие правила», — сказал Третьяк на пресс-конференции.

2 мая сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0. Сегодня, 3 мая, эти сборные снова сыграют друг против друга.

1
0
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк — о майском турне сборной: «Проект очень важный. Наша задача — популяризация хоккея»