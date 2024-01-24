В ФХР заявили, что в России надо построить порядка 400 катков, чтобы выйти на уровень США

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что в России надо построить порядка 400 катков.

«У нас есть программа: исходя из потребности пересчета катков на 1000 человек, надо построить порядка 400 катков, чтобы выйти на уровень США. Мы не пытаемся соревноваться с канадцами или со скандинавами. В Татарстане, например, целевой показатель у нас уже выше. На государственном уровне построили 50 катков», — сказал Курбатов.

9 декабря в Санкт-Петербурге открыли «СКА Арену», которая стала самым большим в мире хоккейный стадионом с вместимостью 21 500 зрителей.