Гендиректор ФХР — об отстранении от международных турниров: «Мы не видим позитивных сдвигов»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал отстранение российских сборных от международных турниров.

«Все вы знаете, что мы отстранены. Перспектива? Решение по 2025 году будет приниматься в ближайшее время, будет принято до апреля международной федерацией. Мы не видим позитивных сдвигов. Так же будет приниматься решение по Олимпиаде, но мы находимся в третьем ряду, ведутся консультации с НХЛ. Об итогах мы узнаем в конце февраля. Могут быть самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли оставят россиян за бортом, но в какой форме будут привлекать — вопрос. Есть решение, что мы не участвуем в этом сезоне включая майский ЧМ. Мы активно развиваем сотрудничество с дружественными странами. Недавно подписали соглашение с Грецией», — сказал Курбатов.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.