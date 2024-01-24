Сегодня, 11:17
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал отстранение российских сборных от международных турниров.
«Все вы знаете, что мы отстранены. Перспектива? Решение по 2025 году будет приниматься в ближайшее время, будет принято до апреля международной федерацией. Мы не видим позитивных сдвигов. Так же будет приниматься решение по Олимпиаде, но мы находимся в третьем ряду, ведутся консультации с НХЛ. Об итогах мы узнаем в конце февраля. Могут быть самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли оставят россиян за бортом, но в какой форме будут привлекать — вопрос. Есть решение, что мы не участвуем в этом сезоне включая майский ЧМ. Мы активно развиваем сотрудничество с дружественными странами. Недавно подписали соглашение с Грецией», — сказал Курбатов.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.