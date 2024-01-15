Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:09

В Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин планирует организовать в стране турнир с участием молодых российских и белорусских игроков.

«Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов. Это арена, где есть все необходимое для развития хоккея. К сожалению, сам город находится в непосредственной зоне обстрела боевиков из Сектора Газа. Пока ситуация не очень спокойная, но, слава богу, она идет сейчас на убыль. И я надеюсь, что через месяц-полтора мы уже откроемся и будем планировать какую-то активность. Я тесно общаюсь с руководителями российской и белорусской федераций хоккея, планируем какую-то совместную деятельность», — приводит слова Гуина ТАСС.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/19729151
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
1
Обсудить
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о возможном товарищеском матче со сборной России