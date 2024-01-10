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Быков: «Сборная Словакии осознает качество российской команды, хотят проверить игроков с сильным соперником!»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» оценил важность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Словакии.

«На мой взгляд нам важны такие матчи для проверки игроков и предоставления им опыта игры на международном уровне. Думаю, что они тоже понимают и осознают качество нашей команды и хотят проверить своих игроков с сильным соперником! Для них это хороший тест. И нам практика на этом уровне пойдет только на пользу», — сказал Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Вячеслав Быков
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ИИХФ не будет препятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Словакии