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17 мая, 14:15

Быков: «Тренирую внука. Для меня это не менее важная миссия, чем работа с каким-то клубом»

Александр Кружков
Обозреватель
Тренер Вячеслав Быков.
Вячеслав Быков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «СЭ» рассказал, почему восьмой год отказывается от предложений в КХЛ.

— Скажите честно, вам еще хочется тренировать?

— А я тренирую! Внука! Поверьте, для меня это не менее важная миссия, чем работа с каким-то клубом. Не знаю, вырастет Ванюшка в большого игрока или нет, но сейчас дед должен быть рядом с ним.

— Потому и отметаете любые предложения из КХЛ?

— Да. Много-много лет я бывал дома наездами. В 2015-м осознал: хоккей еще не вся жизнь, есть более значимые вещи, чем победы, медали, зарплата. Теперь для меня на первом месте семья. Я просто отдаю ей долги. И что-то менять пока не готов. Разве что с какой-нибудь детской командой во Фрибурге могу поработать. После индивидуальных занятий с внуком понял, что мне нравится мальчишек тренировать.

Быков становился олимпийским чемпионом в 1988 и 1992 годах. Он был главным тренером сборной России по хоккею с 2006 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах.

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
Вячеслав Быков
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