Знаменитый хоккеист взялся за неблагодарное, но важное дело. Николишин будет рулить московским хоккеем

Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем

Известный в прошлом нападающий, поигравший в НХЛ и сборной России, тренировавший «Трактор» и «Амур» Андрей Николишин выбран президентом Федерации хоккея Москвы.

Новая должность

Выбор президентов региональных федераций хоккея не вызывает большой публичный интерес. Итоги ограничиваются дежурным пресс-релизом, рассказывающим о новом руководителе, его биографии и ближайших планах. Не самая привлекательная информация для хоккейного сообщества. Отдельного внимания заслуживают сюжеты, когда на должности выбирают известных в прошлом хоккеистов. Как, например, Андрея Николишина, которого утвердили президентом Федерации хоккея Москвы.

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады видел хоккей с разных сторон. Как игрок и тренер. Как скаут и эксперт. Николишин-игрок построил содержательную карьеру за океаном. Форвард, за огромный авторитет получивший в хоккейных кругах говорящее прозвище Батя, выступал за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо». Играл в Финале Кубка Стэнли. Сочетал настоящий русский характер и потрясающую технику.

Харизматичный и разносторонне развитый Николишин остался в хоккее после завершения игровой карьеры. Тренировал «Трактор», «Амур» и московское «Динамо». Работал скаутом в «Чикаго» из НХЛ. Популярности, особенно среди юной аудитории, добавил ютуб-проект «Скользкий лед». Андрей Васильевич выступал не только как эксперт, но и интервьюер. Николишина выделяли грамотная речь и нешаблонные ремарки. Экс-нападающий изъясняется емко, но фактурно. Не стесняется говорить о болевых точках и предлагать пути исцеления.

Андрей Николишин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Подкрепить слова делом Николишин сможет на новом месте работы. На вопрос о мотивах выбора Андрей Васильевич дал исчерпывающий ответ. Радеющий за развитие российского хоккея Николишин планирует совершенствовать любимую игру и исправить проблемные места, возникшие за последние десятилетия. Николишин сменил Сергея Менделеева, представившего заявление о досрочном прекращении полномочий.

— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Федерации хоккея Москвы? - спрашиваю Николишина.

— Мы много говорим о том, что наш хоккей требует изменений, что он должен стать лучше. В федерации появится возможность не просто говорить, а делать. Поэтому принял такое решение.

— Можете описать проблемы московского хоккея?

— Пока рано об этом говорить. Меня только избрали на должность. Сейчас буду принимать дела и разбираться внутри, что происходит с хоккеем.

— Вы общались с Сергеем Менделеевым, который занимал должность до вас?

— Мы с Сергеем давно знакомы. Знаем друг друга не один год. Сейчас ему не совсем удобно, скажем так, заниматься федерацией. Но она работает. Коллектив собран. Люди выполняют задачи. Делают это ответственно и профессионально. Нужны ли изменения? Конечно, они нужны везде. Но надо не шашкой махать, а точечно и грамотно менять хоккей в лучшую сторону. Для этого надо детально вникнуть в процесс.

Андрей Николишин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Московский хоккей в надежных руках

Николишин не понаслышке знаком с укладом московского хоккея. Сыновья Андрея Васильевича занимались в столичных школах. Младший — Иван — прошел школу ЦСКА, а сейчас играет за хабаровский «Амур». Старший — Александр — не закрепился на высшем уровне и после двух сезонов в чемпионате Белоруссии за «Лиду» и «Шахтер» пропал с радаров.

— Мои дети играли в московских школах, — продолжает Николишин. — Я прекрасно понимаю проблемы московского хоккея на протяжении двадцати лет. Понимаю, как федерация менялась, развивалась, какие предпринимала шаги. Поэтому решил заниматься не словами, а делом.

— Каким будет ваш распорядок дня?

— Рабочий процесс подразумевает большой объем задач: работа в кабинете, поездки в школы, встречи с тренерами и руководителями школ. Работы много.

— Ваша новая должность будет мешать занятости в YouTube-проекте «Скользкий лед»?

— Нет. Это взаимовыгодные процессы, которые связаны с хоккеем. Все делается на благо игры. Не надо искать подводных камней. Я всегда был в хоккее и хотел, чтобы наш хоккей считался лучшим. Буду делать все, чтобы наши мальчишки и девчонки становились примерами для подражания среди соотечественников. Задача — сделать хоккей более востребованным, зрелищным и популярным.

Андрей Николишин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— А сейчас хоккей в Москве востребован?

— Хоккей все-таки уступает футболу. Футбол — более популярная игра. Но хоккей входит в лидеры. Вы же видите, сколько катков строится в Москве. Формируются новые команды. Детей отводят в школы. Возможно, не так интенсивно, как этого хотелось бы. Другой вопрос — качество. Одна из основных задач — работа с тренерами и их квалификация. У нас много неквалифицированных тренеров. Поэтому и хоккей на выходе получаем не тот, который хотели. Все зависит от кадров, которые работают с нашими детьми.

— За счет чего можно повысить квалификацию тренеров? Курсы? Передача опыта?

— Все в совокупности. Тренеров нужно обучать. Это такая же профессия. Как говорят: я играл в хоккей, а теперь могу стать тренером. Но это глубокое заблуждение. Необходимо педагогическое, медицинское и психологическое образование. Тренер — тот же учитель, который работает с детьми. Он должен не просто бросать ребенку шайбу, а объяснять и учить. Будем уделять большое внимание тренерским кадрам.

Николишин понимает проблемы детско-юношеского хоккея, которые надо устранить. За богатый на таланты регион взялся руководитель, разбирающийся в шайбе. Человек с обостренным чувством справедливости, который любит игру. Не белый воротничок, желающий наживиться на президентском виде спорта. Если Николишину получится применить накопленные знания, то московский хоккей ждут хорошие времена.