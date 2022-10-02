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Знаменитый хоккеист взялся за неблагодарное, но важное дело. Николишин будет рулить московским хоккеем

Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Николишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Николишин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Андрей Николишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Николишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный в прошлом нападающий, поигравший в НХЛ и сборной России, тренировавший «Трактор» и «Амур» Андрей Николишин выбран президентом Федерации хоккея Москвы.

Новая должность

Выбор президентов региональных федераций хоккея не вызывает большой публичный интерес. Итоги ограничиваются дежурным пресс-релизом, рассказывающим о новом руководителе, его биографии и ближайших планах. Не самая привлекательная информация для хоккейного сообщества. Отдельного внимания заслуживают сюжеты, когда на должности выбирают известных в прошлом хоккеистов. Как, например, Андрея Николишина, которого утвердили президентом Федерации хоккея Москвы.

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады видел хоккей с разных сторон. Как игрок и тренер. Как скаут и эксперт. Николишин-игрок построил содержательную карьеру за океаном. Форвард, за огромный авторитет получивший в хоккейных кругах говорящее прозвище Батя, выступал за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо». Играл в Финале Кубка Стэнли. Сочетал настоящий русский характер и потрясающую технику.

Харизматичный и разносторонне развитый Николишин остался в хоккее после завершения игровой карьеры. Тренировал «Трактор», «Амур» и московское «Динамо». Работал скаутом в «Чикаго» из НХЛ. Популярности, особенно среди юной аудитории, добавил ютуб-проект «Скользкий лед». Андрей Васильевич выступал не только как эксперт, но и интервьюер. Николишина выделяли грамотная речь и нешаблонные ремарки. Экс-нападающий изъясняется емко, но фактурно. Не стесняется говорить о болевых точках и предлагать пути исцеления.

Андрей Николишин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Андрей Николишин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Подкрепить слова делом Николишин сможет на новом месте работы. На вопрос о мотивах выбора Андрей Васильевич дал исчерпывающий ответ. Радеющий за развитие российского хоккея Николишин планирует совершенствовать любимую игру и исправить проблемные места, возникшие за последние десятилетия. Николишин сменил Сергея Менделеева, представившего заявление о досрочном прекращении полномочий.

— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Федерации хоккея Москвы? - спрашиваю Николишина.

— Мы много говорим о том, что наш хоккей требует изменений, что он должен стать лучше. В федерации появится возможность не просто говорить, а делать. Поэтому принял такое решение.

— Можете описать проблемы московского хоккея?

— Пока рано об этом говорить. Меня только избрали на должность. Сейчас буду принимать дела и разбираться внутри, что происходит с хоккеем.

— Вы общались с Сергеем Менделеевым, который занимал должность до вас?

— Мы с Сергеем давно знакомы. Знаем друг друга не один год. Сейчас ему не совсем удобно, скажем так, заниматься федерацией. Но она работает. Коллектив собран. Люди выполняют задачи. Делают это ответственно и профессионально. Нужны ли изменения? Конечно, они нужны везде. Но надо не шашкой махать, а точечно и грамотно менять хоккей в лучшую сторону. Для этого надо детально вникнуть в процесс.

Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Андрей Николишин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Московский хоккей в надежных руках

Николишин не понаслышке знаком с укладом московского хоккея. Сыновья Андрея Васильевича занимались в столичных школах. Младший — Иван — прошел школу ЦСКА, а сейчас играет за хабаровский «Амур». Старший — Александр — не закрепился на высшем уровне и после двух сезонов в чемпионате Белоруссии за «Лиду» и «Шахтер» пропал с радаров.

— Мои дети играли в московских школах, — продолжает Николишин. — Я прекрасно понимаю проблемы московского хоккея на протяжении двадцати лет. Понимаю, как федерация менялась, развивалась, какие предпринимала шаги. Поэтому решил заниматься не словами, а делом.

— Каким будет ваш распорядок дня?

— Рабочий процесс подразумевает большой объем задач: работа в кабинете, поездки в школы, встречи с тренерами и руководителями школ. Работы много.

— Ваша новая должность будет мешать занятости в YouTube-проекте «Скользкий лед»?

— Нет. Это взаимовыгодные процессы, которые связаны с хоккеем. Все делается на благо игры. Не надо искать подводных камней. Я всегда был в хоккее и хотел, чтобы наш хоккей считался лучшим. Буду делать все, чтобы наши мальчишки и девчонки становились примерами для подражания среди соотечественников. Задача — сделать хоккей более востребованным, зрелищным и популярным.

Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Андрей Николишин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— А сейчас хоккей в Москве востребован?

— Хоккей все-таки уступает футболу. Футбол — более популярная игра. Но хоккей входит в лидеры. Вы же видите, сколько катков строится в Москве. Формируются новые команды. Детей отводят в школы. Возможно, не так интенсивно, как этого хотелось бы. Другой вопрос — качество. Одна из основных задач — работа с тренерами и их квалификация. У нас много неквалифицированных тренеров. Поэтому и хоккей на выходе получаем не тот, который хотели. Все зависит от кадров, которые работают с нашими детьми.

— За счет чего можно повысить квалификацию тренеров? Курсы? Передача опыта?

— Все в совокупности. Тренеров нужно обучать. Это такая же профессия. Как говорят: я играл в хоккей, а теперь могу стать тренером. Но это глубокое заблуждение. Необходимо педагогическое, медицинское и психологическое образование. Тренер — тот же учитель, который работает с детьми. Он должен не просто бросать ребенку шайбу, а объяснять и учить. Будем уделять большое внимание тренерским кадрам.

Николишин понимает проблемы детско-юношеского хоккея, которые надо устранить. За богатый на таланты регион взялся руководитель, разбирающийся в шайбе. Человек с обостренным чувством справедливости, который любит игру. Не белый воротничок, желающий наживиться на президентском виде спорта. Если Николишину получится применить накопленные знания, то московский хоккей ждут хорошие времена.

Андрей Николишин
Хоккей
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