Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды

История защитника «Спартака» и сборной СССР, олимпийского чемпиона-1968 Виктора Блинова.

Ушел на стремительном взлете — емкое описание карьерного пути защитника Виктора Блинова. По прошествии более 60 лет непросто оценить потенциал и важность хоккеиста для конкретной эпохи. Блинова считали одним из сильнейших защитников советского хоккея. В 16 лет он дебютировал за омский «Спартак». Через два года получил звание мастера спорта СССР. Переехал в Москву и стал доминирующим игроком обороны столичного «Спартака». А в 1968 году выиграл Олимпиаду. Но судьба и карьера Блинова трагически оборвались из-за пристрастия к алкоголю на 23-м году жизни.

Из Омска — в московский «Спартак»

Родившийся в год Великой Победы Блинов увлекся хоккеем в послевоенное время. Рядом с домом, где жила его семья, находился Ледовый дворец «Динамо». Тренеры сразу разглядели талант в старательном парне. Виктора привлекали играть со старшими составами, и он старался не отставать от партнеров. По мере взросления защитника приметил главный тренер московского «Спартака» Всеволод Бобров. Наводку рулевому красно-белых дал занимающийся с Блиновым Владимир Кукушкин.

Виктор быстро освоился в «Спартаке», словно не заметив смену команды. В дебютном сезоне-1964/65 защитник провел 28 матчей и отметился пятью шайбами — вторая результативность среди игроков обороны. Больше (11) настрелял только Алексей Макаров. Но куда важнее, что 18-летний Блинов быстро закрепился в основе одного из сильнейших клубов СССР. Партнеры по команде отмечали маневренность Виктора, умение обращаться с шайбой на «ты», признанную для защитника жесткость и сумасшедший по силе бросок, которым восхищались и которого боялись вратари. Рассказывали, что Блинов мог спокойно от своих ворот швырнуть шайбу до табло, висевшего за противоположным краем площадки. Кистям защитника завидовали многие нападающие.

Лучше всего силу бросков оценивали голкиперы, которые в то время оказывались в более уязвимом положении, чем современные коллеги. Экипировка уступала в безопасности. Почти каждый бросок, прилетевший в плохо защищенное место, оставлял неприятные синяки. Броски Блинова — отдельная история. О нелегкой жизни вратарей «Спартака», которые попадали под обстрел молодого защитника на тренировках, высказался голкипер москвичей Виктор Зингер. Представляете, с какой скоростью летела шайба, если она пробивала даже щитки?

— Самое неприятное, что я испытывал в хоккее, — это тренировки «Спартака», на которых Блинов отрабатывал свой бросок, — вспоминал вратарь красно-белых Виктор Зингер. — Я выл от боли — шайба, пущенная им, пробивала даже щитки.

Виктор Блинов. ХК «Спартак»

Золото чемпионата СССР и Олимпиады

Карьера Блинова оборвалась рано, но защитник успел оставить след в советском хоккее. К 22 годам Виктор собрал коллекцию из золотых медалей чемпионата мира и Олимпиады, а с московским «Спартаком» выиграл чемпионат СССР. В сезоне-1966/67, ставшем золотым для красно-белых, он забросил 17 шайб — один из лучших показателей в истории советского хоккея. Столько же в чемпионский год наколотил партнер Блинова Алексей Макаров (17). 34 шайбы от двух защитников ведущей пары — не каждый форвард достигал такой результативности.

В сборной СССР Виктора ждала серьезная конкуренция. Блинов уступал признанным титанам обороны: Рагулину, Кузькину, Зайцеву, Ромишевскому. Защитник получал игровое время только на неофициальных турнирах. Однако перед Олимпиадой-1968 в Гренобле Анатолий Тарасов решился вызвать в сборную прогрессирующего омского самородка и не прогадал. Блинов вдохновенно провел турнир, забросил четыре шайбы и стал самым результативным защитником команды, набрав шесть очков.

Молодой защитник не получил приз лучшего игрока Олимпиады в своем амплуа. Не вошел в символическую сборную. Но выиграл с советской сборной золотые медали. О чем, если не об олимпийском триумфе, может мечтать спортсмен в начале большого пути? К несчастью для Виктора, золото Гренобля осталось последним ярким сюжетом хоккейной карьеры.

— Сборная играет неважно, а у Вити вообще ничего не клеится, — вспоминал в интервью «СЭ» Николай Карпов, тренировавший «Спартак», когда там выступал Блинов. — Потому что не пьет. Тарасов ему каждый день про «силу воли» втолковывал. Но накануне матча со шведами не выдержал, тайком от Тараса литр коньяка засадил! Капли не оставил! На следующий день вышел — одну забил и две отдал, 3:2 победили шведов. Тарасов собрание команды устроил: «Вот, Витя. Подрежимил — и совсем иначе заиграл!»

Дурная привычка

За пределами льда Блинов боролся со страстью к бутылке. Алкоголь был той самой слабостью, которая сгубила перспективного защитника. Еще подростком хоккеист начал курить и употреблять алкоголь. Знаменитый тренер Леонид Киселев, много сделавший для омского хоккея и знавший Блинова лично, спустя много лет рассказал интересные подробности о своем земляке.

— У него была невосприимчивость организма к алкоголю, — вспоминал специалист. — Не знаю, как эта особенность называется в медицине, но практически это выглядело так. Если обычному человеку достаточно выпить, допустим, сто граммов для того, чтобы почувствовать признаки опьянения, то Блинову для этого же требовалось чуть ли не пол-литра. Спиртное в его организме всасывалось не сразу, и в компании он всегда бы оставался трезвым, если бы употреблял напитки наравне со всеми. Но за столом ему хотелось быть таким же, как и все, поэтому спиртное принималось им в слоновьих дозах. Пристрастился Блинов к алкоголю с детства. Отец его работал сапожником возле стадиона «Динамо». Ежедневно первую же заработанную утреннюю «трешку» он вручал сыну, посылая того за бутылкой. Отсюда все и пошло.

Легкомысленное отношение к здоровью чуть было не стоило жизни в юном возрасте. Однажды он дома полез на шкаф, где на самом верху лежали сигареты, оступился и головой влетел в штырь швейной машинки. Подростка спасли врачи, своевременно сделавшие успешную трепанацию черепа. До конца жизни Блинов играл в шлеме, не снимая его даже на тренировках.

Проблемы с сердцем могли выявить на обследовании, но Блинов летом 1968 года после выхода из отпуска не прошел полную диспансеризацию. По одной из версий, хоккеист избежал похода в кабинет ЭКГ. А ведь ранее Виктор перенес инфаркт на ногах. После длительного запоя защитник пренебрег обращением к врачам. Решил отлежаться дома, возможно, чтобы поход к докторам не повлиял на будущую карьеру. Первый раз Блинов отделался испугом. Второй — оказался фатальным.

Виктор Блинов. ХК «Спартак»

9 июля «Спартак» проводил тренировку с весами, а затем парни перешли на баскетбол. Во время игры Блинов отдал пас сопернику, а затем кинул мяч в пустоту. И в один момент рухнул на землю без сознания. Новый инфаркт. Прибывшие врачи не успели спасти хоккеиста.

— Вышло как? Июль 68-го. «Спартак» только вышел из отпуска. А мне по делам понадобилось срочно отлучиться, — вспоминал Николай Карпов. — Говорю Вите Шувалову: «Блинова никуда не подпускай. Особенно к штанге». И еще врача предупредил, чтоб не давал ему тренироваться, пока не пройдет диспансеризацию.

— Почему?

— Потому что Блинов пил — будь здоров. Невозможно представить, как пил. Витька Якушев тоже профессор был поддать. Но однажды встретился с Блиновым на юге — и потрясенный вернулся. Сказал мне: я воробей против него, Николай Иваныч. Столько принимает, прямо из горла, и не нужно ему ничего. Вы знаете, какой холодильник у Блинова дома был?

— Какой?

— Пустой. Одна ледяная водка стояла.

— Так что стряслось в то утро?

— Врач меня подвел. Он был военный, до этого в ЦСКА за столом сидел, ни черта не делал. Записками общался. Пойди туда, пойди сюда. А здесь, в команде, надо за руку ребят водить! Мне описывали, что произошло на тренировке. Блинов решил в баскетбол поиграть, взял — и мяч чужому отдал. Ему кричат: «Витя!» А он упал.

Блинов ушел из жизни на взлете, не успев в полной мере раскрыть огромный талант. Проблемы с алкоголем сказались на состоянии организма спортсмена, который и без того испытывал серьезные нагрузки. В память о победителе Олимпиады в Омске назвали домашнюю арену «Авангарда», где клуб выигрывал чемпионат России и выступал до 2007 года.