Жулин поделился воспоминаниями об эпизоде, когда игрок соперника получил порез шеи коньком

Нападающий команды ВХЛ «Барс» Тимофей Жулин поделился воспоминаниями об эпизоде, когда игрок соперника получил порез шеи коньком.

«Я был в тот момент на льду. Шайба как раз отскочила после того момента мне. Я побежал доигрывать. Потом поворачиваюсь, слышу крики. Виталий стоит, держится за шею, у него течет кровь. Он кричит судье. Не знаю, какие-то смешанные чувства у меня были. Испугался изначально, потому что понимал опасность. Потом узнал, что все хорошо у него. Обрадовался. Жутко ли было продолжать матч? Наверное, первые смены, да, было такое опасение за игрока. Все равно думал об этом, потом уже абстрагировался, продолжил играть», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Во время второй двадцатиминутки игрок «Барыса» упал у ворот «Металлурга» и попал коньком в шею защитника Виталия Люлько. Игрок сразу направился к скамейке своей команды, где врачи клуба и медицинская брига оказала ему первую помощь. Позже защитник покинул арену на носилках.